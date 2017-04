Lleven a 'Bull' con Duarte

Hoy a las 22:00 horas, por el canal A&E, se estrena una serie que está super-padre y que se presta muchísimo para la polémica: Bull.

¿Por qué está súper-padre? Porque a pesar de que aquí la vamos a ver en los cables y las antenas directas al hogar, fue diseñada para la televisión abierta privada de Estados Unidos.

¿Y? Que está llena de aportaciones que deberíamos copiar en este país si en verdad nos interesa el futuro de la televisión abierta privada nacional.

¿Entonces por qué le digo que se presta mucho para la polémica?

Porque como muchas personas no toman en cuenta este antecedente, suponen que van a ver algo tipo HBO o Netflix, se decepcionan y pues no, no va por ahí.

Así como la televisión abierta mexicana está luchando contra el tiempo y el espacio para actualizar sus lenguajes de manera que sus señales sigan triunfando frente a la inmensa cantidad de ventanas que existen en el mercado, lo mismo le está pasando a la televisión de Estados Unidos, Europa y Asia.

Ya no se pueden hacer contenidos como se hacían hace tres años, no se diga 10, 15 o 30.

Hay que manejar otros esquemas dramáticos, llamar la atención de las multitudes, fusionar géneros, provocar ruido en las redes, retener al público y competir, competir desde todas las perspectivas.

Si cualquiera de las grandes cadenas estadunidenses pusiera al aire hoy, por ejemplo, un título tan emblemático de un pasado reciente como Dr. House, fracasaría. Por increíble que parezca, eso, que en su momento fue magistral, está más que superado en términos culturales y comerciales.

A menos que usted haya sido fan y padezca una crisis de nostalgia, se aburriría.

¿Cómo le haría usted si fuera un alto ejecutivo de una cadena de televisión abierta privada de un mercado tan competitivo como el de Estados Unidos para triunfar en estos momentos?

Obviamente no puede hacer algo como Game of Thrones, 13 Reasons Why, The Young Pope o Big Little Lies.

Aquí nadie está pagando nada, hay leyes, sindicatos, horarios, costos y se debe grabar a otro ritmo.

Y sea lo que sea que usted vaya a proponer tiene que ser bueno, tiene que dar rating, tiene que vender publicidad, debe manejar influencia y tiene que mover a la prensa y a las redes sociales.

¿Cómo le haría? Pues con un producto como Bull.

Antes teníamos las series de abogados, las de humor, las de romance, las de personajes rebeldes, las de hombres, las de mujeres, las de enigmas. Todos sabíamos muy bien lo que estábamos viendo.

Bull es otro asunto. Sus responsables tomaron las series de abogados, las de humor, las de romance, las de personajes rebeldes, las de hombres, las de mujeres y las de enigmas, y las metieron a una licuadora creativa.

Resultado: un espectáculo muy ingenioso, muy distinto, muy atractivo.

La nota es que esto, se supone, está inspirado en el famoso Dr. Phil, un psicólogo de la televisión de Estados Unidos.

Como en México no todos lo conocen, le voy a describir esta serie de otra manera:

Bull narra las aventuras de un hombre que es algo así como un asesor psicológico de juicios orales y sí es importante que se lo diga en estos términos porque, como usted sabe, ahora, en México, tenemos juicios orales.

El señor se involucra en cada caso, aporta, influye. No quisiera caer en el juego de las comparaciones pero es una suerte de Lie to me con Justicia ciega, Elementary y Burn Notice.

¿Se imagina usted lo que Bull haría con el caso Javier Duarte? ¡Que lo lleven ya por el amor de Dios!

Lo fascinante aquí es que esta serie está creando un lenguaje inspirado en los teléfonos celulares y las redes sociales donde al mismo tiempo que vemos la acción está la participación de otras personas.

Al final el espectador no extraña WhatsApp, Messenger, Twitter ni Facebook. Es como si siguiera conectado a estas herramientas pero recibiendo un ejercicio de entretenimiento.

Por si esto no fuera suficiente, el elenco es precioso y la técnica audiovisual es alucinante, con pantallas dentro de las pantallas, paredes llenas de imágenes que corren de un lado hacia el otro.

Estamos ante una serie que además de que lo va a entretener, representa un nuevo tipo de televisión.

Y no le he dicho nada de la parte de las emociones, de que Bull también es capaz de integrar a los jóvenes y de que este concepto ha tenido tanto éxito en Estados Unidos que ya tiene garantizada su temporada dos.

¿Qué va a hacer esta noche? Por favor juéguesela sintonizando el capítulo uno de Bull a las 22:00 en A&E.

Creo que nosotros que a nivel macro seguimos siendo grandes consumidores de televisión abierta la vamos a recibir con particular entusiasmo y hasta la podríamos convertir en una de nuestras series favoritas, a pesar de que la vayamos a recibir a través de los cables y de las antenas directas al hogar. ¿O usted qué opina?

