‘Britannia’, ‘Cinescape’ y ‘El zoológico de cristal’

Me queda claro que Fox Premium y la app de Fox se quieren comer el mundo.

¿Por qué? Porque al igual que Netflix o que Amazon, todas las semanas nos están sorprendiendo con más y mejores estímulos.

Todavía no nos terminábamos de reponer del impacto de su producción original Aquí en la tierra cuando ya nos estaban ofreciendo en exclusiva la Fórmula 1. ¡Sí, la Fórmula 1!

Pero ahora sí se volaron la barda. ¿Sabe usted lo que estrenaron ayer? Britannia, una de las mejores series históricas de los últimos años.

¿Qué es? ¿De qué trata? ¿Por qué es de las mejores series históricas de los últimos años?

Britannia es una superproducción inglesa escrita por el guionista de Spectre (Jez Butterworth) con puras luminarias como David Morrissey (The Walking Dead) que cuenta algo alucinante, diferente, original:

La invasión de los romanos a lo que hoy es Reino Unido con todo lo que esto implica.

Son los romanos peleando contra los druidas. Nada qué ver con nada que usted haya visto en cine o televisión.

¿Cuál es la nota? La transformación de esto, que es tan riguroso en términos históricos, a algo muy atractivo para las audiencias de 2018.

Britannia es historia, como Isabel, pero también es show como Spartacus pero con más dinero, unas locaciones bellísimas y una dirección de arte que cautivará a los espectadores que están acostumbrados a ver series de zombis, vampiros y cosas peores.

Búsquela ya en los canales del paquete Fox Premium a un ritmo de un capítulo por semana o devórela completa con el acceso premium a la app de Fox. Le va a encantar. De veras que sí.

Del cine a la televisión

Muchas cosas se están moviendo en muchos canales. Yo no sé si usted se esté enterando o lo aprecie pero cuando no es Canal 22 es Unicable y cuando no es Unicable es MexiquenseTV.

A mí, más que darme gusto, me preocupa, porque siento que entre más se le mueve a las pantallas, más se espanta a las audiencias y porque son tantos ajustes en tan poco tiempo que no hay manera de asimilar tanta información.

Por eso le ruego a todas las señales que están haciendo cambios que sean muy claras e insistentes en sus estrategias de promoción. Todo el mundo se tiene que enterar con tiempo de todo lo que están haciendo. Si no, no funciona.

Le voy a poner un ejemplo: Cinescape, el mejor programa de televisión sobre cine de este país. Antes pasaba lo miércoles a las 19 horas en MexiquenseTV. Ahora está los jueves a las 19:30 horas.

¿Qué fue lo que pasó ahí? Nadie sabe, nadie supo. Desde la semana pasada es en vivo y se desarrolla en una escenografía monumental con un montón de secciones y colaboradores. Sigue siendo un gran programa pero me da miedo que deje de tener ese sabor tan personal que antes le daba Rolando Martínez, su conductor, para transformarse en una suerte de Hoy sobre cine porque no todos sus compañeros tienen su carisma, su poder de convocatoria ni su credibilidad.

De hecho, yo vi a Rolando muy nervioso el jueves pasado. Más que llevar sus ideas estaba como luchando por llevar instrucciones, invitados, colaboradores, pizzas, palomitas y notificaciones.

¿Usted qué opina? ¿Le guste el nuevo Cinescape o hubiera preferido que continuara siendo lo que era antes?

¡Qué belleza de obra!

Tennessee Williams es uno de los más grandes dramaturgos de todos los tiempos y aunque su obra maestra es Un tranvía llamado deseo, si uno en verdad quiere conocerlo tiene que ver El zoológico de cristal.

Ahí están todas las claves de su legado pero también las del gran teatro estadunidense.

Un tranvía llamado deseo se monta todos los años en algún lado. El zoológico de cristal, no.

Y qué curioso porque esta obra está que ni mandada hacer para el mercado mexicano, es ciento por ciento familiar, ideal para ir con los hijos, para llevar a los alumnos.

Por eso, cuando la montan hay que correr a verla tal y como hice el sábado pasado al Teatro Helénico donde no solo me topé una vez más con esta joya de texto.

La puesta en escena con Blanca Guerra, Pedro de Tavira, Adriana Llabrés, Mariano Palacios y David Gaitán bajo la dirección de Diego del Río en una producción de Oscar Uriel y Rodrigo Trujillo es preciosa.

Uno se enamora de la obra, ríe, suspira, reflexiona y se deleita con esos personajes tan redondos, tan de ayer pero al mismo tiempo tan de hoy.

En el remoto caso de que usted no lo sepa, El zoológico de cristal es el retrato de una familia al borde del abismo donde cada uno de sus miembros está a punto de reventar de desesperación, de ganas de amar, de huir.

Es un juego de símbolos que coincide con nuestros valores e inquietudes y que conquistará su corazón de principio a fin.

Además, qué grandes actuaciones todas. ¡Todas!

Luche por verla ya porque la temporada va a ser muy corta y no todos los días uno se encuentra con un montaje así de bueno. Se lo digo de corazón.

