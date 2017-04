¡Puras mentiras!

Sí, es cierto, hemos perdido la capacidad de asombro, pero no solo para los asesinatos, también para las cosas buenas.

Yo pensé que el final de Big Little Lies iba a ser un fenómeno en la opinión pública y en las redes sociales de este país tan supuestamente preocupado por la misoginia y la violencia de género, pero no. Silencio absoluto.

Y el pretexto de que fue una producción de HBO no es válido porque esa misma opinión pública, esas mismas redes sociales, cuando se trata de otros conceptos como Game of Thrones, hasta son capaces de desbancar al futbol.

Aquí está pasando algo tan grave o más que lo que se planteó en esta miniserie de tan solo siete capítulos de una hora protagonizada y producida por algunas de las más cotizadas estrellas de Hollywood como Nicole Kidman y Reesse Whiterspoon.

Tengo tanto miedo de lo que está pasando en México como de lo que vi en Big Little Lies porque, al parecer, nosotros no somos muy diferentes a esos universos de complicidades macabras, odio y vanidad.

Y no, no se asuste, no le voy a vender trama de esto que oficialmente está definido como una serie de edición limitada, pero sí le voy a suplicar que la busque porque ya está toda, completa, en plataformas como HBO Go.

Big Little Lies es una auténtica producción premium, lo que uno espera de una marca tan poderosa, experimentada y revolucionaria como HBO.

A muchas personas no les gustó el desenlace porque esperaban una masacre, yo lo respeto, pero es mi deber, como crítico profesional, aclararle que este proyecto no iba por ahí.

Big Little Lies terminó en masacre, pero hacia adentro.

Todas las explosiones, gritos y chorros de sangre que normalmente vemos en los finales de otras producciones, aquí las tuvimos solo que en el interior de cada uno de los personajes y eso es todavía más fuerte.

No es casualidad que en la escena más climática del capítulo más rudo de toda esta emisión, el director haya decidido poner la pantalla en negro, quitar el sonido y llevarnos hacia otro lado para retomar la acción en otro punto.

Esto trae un mensaje, un gran mensaje de mujeres unidas y empoderadas.

Si usted quiere ver algo diferente en materia de televisión, debe buscar cada uno de los episodios de esta gran historia de terror.

Por un lado, tiene algo enloquecedor: una estructura de redes sociales.

¿Qué significa esto? Que está contada tal y como se cuentan las mejores y las peores cosas en la actualidad, a base de chismes, de comentarios de personas que ni vienen al caso, de gente que firma peticiones para que castiguen a alguien sin siquiera saber de lo que se está hablando.

Imagínese que estamos en el presente, pero que luego nos vamos al pasado y que de ahí viajamos al futuro, y tenemos un misterio, una muerte, un asesinato.

¿Quién fue el o la persona que murió? ¿Quién fue el o la persona que lo hizo?

¡Todos ahí tenían razones para matar a alguien? Pero no porque fueran delincuentes. ¡No!

¡Todos ahí tenían razones para matar a alguien porque todos son padres de familia, hombres y mujeres que aman a sus hijos, hombres y mujeres felizmente casados!

¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Big Little Lies nos está señalando que la maldad se ha convertido en algo cotidiano, que todos nos podemos convertir en asesinos por la anécdota más “boba” de nuestro matrimonio o del colegio de nuestros hijos?

Y sí, eso es lo que vemos a diario cuando salimos a la calle y observamos la transformación de esas “lindas” personas en “monstruos salvajes” porque alguien les sirvió el café equivocado o porque no trataron como reina a su bebé en la escuela.

Pero lo verdaderamente duro de Big Little Lies es su concepción de la violencia doméstica, de cómo las grandes broncas sociales comienzan en casa y de cómo podemos fingir ser los grandes activistas del siglo XXI cuando en realidad estamos peor que los “lords” y las “ladies”.

Por eso Big Little Lies se llama Big Little Lies (pequeñas grandes mentiras). Por eso la acción explota en una fiesta de disfraces.

Porque hemos hecho de la mentira un estilo de vida, porque hoy, de lo que se trata, es de mentir para ganar, para vivir. Yo soy la ley.

A todo esto que le acabo de decir, por favor súmele un desenlace escalofriante por lo que plantea a nivel ideológico, un diseño de personajes particularmente complejo, unas actuaciones espectaculares y una cinematografía de altura.

Perdóneme si hoy, en lugar de escribirle del estreno del domingo, lo obligo a retomar esta miniserie que terminó hace varios fines de semana.

Pero no puedo permitir que usted pierda su capacidad de asombro.

Deténgase a ver Big Little Lies ahora que todavía puede, ahora que todavía no arrasa con los premios con los que seguramente arrasará a finales de año.

Es, repito, una auténtica producción premium y usted se merece eso, lo mejor. ¿A poco no?

