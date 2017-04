Lo que no se debe hacer en televisión

No hay mal que dure 100 años y el lunes pasado, por fin, se transmitió el final de temporada de 24: Legacy del canal FOX.

Yo lo único que espero es que no vuelva nunca porque fue una monstruosidad.

Le voy a explicar: a principios de la década pasada FOX sorprendió al mundo con 24, una serie de acción que revolucionó el mercado proponiendo la técnica del tiempo real.

Cada minuto que uno veía en pantalla era un minuto de verdad, sin elipsis, como en la vida misma, lo cual convertía aquello en un espectáculo emocionantísimo.

Por si esto no fuera suficiente, había lecturas políticas, mucha creatividad dramática, grandes valores de producción y su protagonista era la estrella de cine Kiefer Sutherland.

24 marcó una época tanto que en diferentes lugares del mundo, incluyendo México, había bares que organizaban eventos especiales para que la gente se reuniera a ver los capítulos.

Claro, era otra época, las redes sociales estaban en pañales, no existían los sistemas de distribución de contenidos en línea que tenemos ahora, pero de que era mágico, era mágico.

No sé a quién, entre la desesperación económica y la nostalgia, se le ocurrió volver a hacer 24, exactamente igual, pero con la palabra Legacy, como para llamar a otra generación y, peor tantito, con otro reparto.

Resultado: una desgracia que lo único que consiguió fue arruinar el maravilloso recuerdo que muchos teníamos de aquella serie.

Y no, no es un asunto de racismo derivado de que el nuevo protagonista de este concepto sea un afroamericano. La industria está llena de cañonazos con gente de color como Luther.

La bronca es que lo que en el año 2001 era novedoso hoy es de franca flojera y que se necesita un talento muy especial, que ahí no se tuvo, para proponer algo más fuerte que lo que estamos viviendo en términos políticos con Donald Trump, México, el muro y Corea del Norte.

Además, la técnica del tiempo real está más que superada por las maratones que todos nos aventamos en plataformas como Netflix y los escritores de esta cochinada hicieron un trabajo pésimo.

Deje usted que nunca nos retaron como espectadores. ¿A quién se le ocurre sostener un conflicto de terrorismo internacional en cursilerías como una relación de pareja o una relación padre-hija? ¡¿A quién?!

¿A quién se le ocurre levantar un show de suspenso donde el móvil es que van a matar a una persona por la que nadie siente nada, a una persona que, de acuerdo a nuestra nueva y peculiar moralidad, se lo “merece”?

No y ni hablemos de las espantosas actuaciones, de las patéticas coreografías o de las grabaciones en general. 24: Legacy se veía chafa.

¡Pobres millennials! Para ellos debe ser una burla que alguien haya pensado que con esto se iban a entretener teniendo la calidad de historias y la cantidad de ventanas que tenemos en este momento.

¡Qué bueno que ya se terminó esta aberración dramática! Ojalá que 24 no vuelva nunca y que casas productoras como FOX hayan aprendido de esta experiencia para ponerse a crear en lugar de retroceder. ¿O usted qué opina?

EL NUEVO DOCTOR SIMI

Siempre he creído que el Doctor Simi, con sus infomerciales, propone más contenidos que muchos canales completos de televisión abierta privada y en sus producciones acaba de suceder algo particularmente sintomático.

¿Qué? Que estos señores, que como son los dueños de sus espacios se podrían dormir en sus laureles de aquí a la eternidad, se están renovando.

Acaban de sacar, por ejemplo, un nuevo Simi-Noticiario conducido por Verónica Macías, personaje entrañable de hace varias décadas por la conducción del programa El balcón de Verónica de Televisa, muy interesante.

La señora es buena, es fresca, ofrece información diferente, hace entrevistas con grandes invitados del medio artístico nacional y tiene el objetivo, muy válido, de poner de buenas a la gente.

Ojo: se supone que esto es un infomercial. ¿Sí entiende que tiene una propuesta mucho más rica que la de muchos espacios que no son infomerciales?

Ojo: se supone que ahí no tendría que pasar nada más allá de la publicidad, pero pasa y esto nos manda mensajes que tienen que ver con un compromiso mucho más profundo con las audiencias.

¿Y qué me dice del tema de la renovación? Si alguien quiere comunicar, si alguien quiere vender, es el Doctor Simi, y si sus cabezas creativas se están renovando, reflexionemos, es porque ellos saben que si quieren seguir siendo vistos, que si quieren seguir vendiendo, tienen que evolucionar.

¡Felicidades a los que no se conforman! ¡Felicidades a toda la gente que está detrás de las producciones del Doctor Simi por tener el valor de hacer lo que muchos otros tendrían que estar haciendo!

Busque el nuevo Simi-Noticiario. No es Despierta con Loret, pero vale la pena más que otros espacios que no son infomerciales. ¿A poco no?