Zeus en Netflix y Gredos

Por Apolodoro, Calímaco, Ovidio, Hesíodo, Valerio Flaco, Horacio, Eurípides, Higino, Luciano, Homero, Ennio, Esquilo, Pausanias, Píndaro, Aristófanes, Plutarco y, ya en nuestro tiempo, Robert Graves, Robin Hard y los integrantes del Grupo Tempe, por citar a autoridades en la materia, sabemos que Zeus pudo ser tormenta, mar furioso, águila formidable o serpiente venerada, nieve y luz de día, rayo y viento, hijo de Crono y Rea, Júpiter en su versión romana, Amón en la egipcia, padre de Afrodita y de Dioniso, quien salió de su muslo… pero nunca, nunca en una sola línea, en un solo canto, en una sola escultura, en un solo lienzo, hay constancia de que haya sido negro.

Hasta el 17 de febrero pasado cuando Netflix lanzó el primer episodio de los ocho que conforman la temporada de su serie Troy: Fall of a City (Troya: la caída de una ciudad) con Hakeem-Kae-Kazim, un actor británico de origen nigeriano, en el papel del dios que conquistó el Olimpo, a partir del guion de David Farr, Nancy Harris, Mika Watkins y Joe Barton, con dirección de Owen Harris y Mark Brozel, a quienes en conjunto no les bastó con darle al soberano una raza que la tradición no registra, sino hacerla extensiva al máximo héroe guerrero de la Grecia antigua, Aquiles, interpretado por el londinense David Gyasi, quien antes ha participado en los filmes Cloud Atlas e Interestelar.

Basada en la Ilíada de Homero, esta serie se centra en los días de asedio a la amurallada Troya después de que Paris, instruido por Afrodita con la complacencia del Zeus negro, se enamora de Helena de Esparta, quien escapa con el joven príncipe que ha descubierto, ya adulto, su origen noble, por lo que abandona la vida de pastor solo para meter en un lío a la ciudad de su nueva familia con el robo de la bella esposa de Menelao, hermano del rey Agamenón. Consumada la afrenta, ambos gobernantes parten con la compañía de Aquiles a Troya para recuperar a la dama.

No poca sorpresa generó el reparto, además, debido a que el antecedente más inmediato era la superproducción Troya (Wolfgang Petersen, 2004), cuyo Aquiles es un sobradamente rubio Brad Pitt. Por supuesto, los creadores del mundo del cine y video tienen todo el derecho de imaginar los personajes, tanto como lo tuvo el novelista italiano Alessandro Baricco para adecuar el poema homérico prescindiendo de la voz de los dioses y llevándolo no solo a un bello libro que el lector mexicano puede hallar editado por Anagrama, sino que ha organizado lecturas públicas de la obra.

De hecho, los mitos griegos siguen asediando la imaginación del espectador y ocupando escaparates de la producción cultural. Cine, televisión y literatura dedican amplios espacios a la revisión de esos pasajes, como lo hace ahora, también por cierto, el sello Gredos con su serie “Mitología: las fascinantes aventuras de dioses y héroes”, en su área RBA Coleccionables, que considera 60 entregas semanales en los primeros tomos y quincenales en el resto, distribuidas en los puestos de periódico.

El primer tomo es Zeus conquista el Olimpo, narrado de forma novelada por Marcos Jaén Sánchez con la asesoría de la experta Bárbara Matas Bellés, e incluye ilustraciones inspiradas en el arte clásico. Explica el folleto que acompaña el lanzamiento de la obra: “Para garantizar el rigor de los relatos, la colección se basa en los grandes autores que ordenaron el cuerpo mitológico griego, transmitido hasta entonces de forma oral. Son Hesíodo, que definió el origen de la religión helena y los rasgos de todas sus divinidades, y Homero, que fijó la personalidad de los dioses y los héroes”, además de los poetas y dramaturgos posteriores Apolodoro, Esquilo, Sófocles y Eurípides.

En este tomo, por cierto, Zeus tampoco es negro.

