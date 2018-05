Shakespeare en modo emoticono

Una historieta de los años 80, titulada Simón Simonazo, acudía al recurso que conocemos en la era digital como emoticonos para hacer decir a sus personajes todo tipo de improperios que la autoridad de entonces jamás habría dejado pasar, así fueran palabras tan inocentes como “pinche” o “mierda”, en aquellas páginas impresas.

Siendo las estrellas del cómic tres chilangos puros, al argot de barrio le venía a la medida esta variante de los símbolos como sustitutos de palabras para deleite de un lector, capitalino como ellos, que acometía con deleite las anécdotas semanales de Simón, El Patas y El Enano al ritmo del Three Souls in my Mind de Alex Lora, otro cronista de historias de la ciudad pero en modo rock.

Después de todo, los símbolos fueron los primeros signos de los que se valió el hombre en la construcción de un lenguaje, desde las épocas de las cavernas y más tarde en las tablillas de piedra, hueso y madera para su expresión escrita. La explosión de las diversas lenguas es por eso, en la concepción de Francisco Moreno Fernández, el mayor logro de la humanidad.

En Europa, en el terreno escrito predominaban las lenguas cultas, el latín y el griego. Dice el mismo autor en su libro La maravillosa historia del español (Instituto Cervantes-Espasa 2015): “A partir del siglo XIV, la literatura europea, liberada del yugo de un latín que condicionaba grandemente su creatividad, experimentó un desarrollo espectacular, con frutos excepcionales en todos los géneros y con maravillas literarias que han influido en la cultura posterior, la europea y la universal, en todas sus manifestaciones: la música, la pintura, la escultura, el cine”.

Así figuraron en Castilla El conde Lucanor, de Don Juan Manuel, y el Libro de buen amor, de Arcipreste de Hita; en Florencia La divina comedia, de Dante Alighieri, y el Decamerón de Giovanni Boccaccio; en Francia Ars Nova de Guillaume de Machaut, en Inglaterra Los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer y en Alemania el Cantar de los Nibelungos. Pasaron dos siglos para la irrupción de Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. Y otro largo periodo para la llegada de Molière y Goethe.

Pero hoy, en la era digital, han revivido los símbolos y no solo para el cada vez más usado chat (palabra inglesa que significa “charla”) de redes sociales o para adornar y reforzar los mensajes en Twitter, sino también como herramientas para adentrar a niños británicos en el mundo de Shakespeare. Sí, Shakespeare en modo emoticono.

De acuerdo con una nota de The Independent, cada vez son más los profesores convencidos de la utilidad de estos íconos para involucrar a los alumnos con la obra del escritor, para conectarlos con el tema, como Charlotte Hodgson, quien después de la lectura de Sueño de una noche de verano, pidió a los chicos resumir una escena con dos emoticonos y después explicarla. El uso de las imágenes, aclara la maestra, es solo un punto de partida que no excluye actividades como la exposición oral y los reportes escritos.

Luca Kuhlman, profesor de lenguas extranjeras modernas en el nivel de secundaria, ha adaptado el uso de los emoticonos al aprendizaje de idiomas, pues permite que el estudiante no traduzca todo al inglés, sino que asocie una palabra en francés, por ejemplo, con el símbolo, antes que con su correspondencia inglesa.

Ambas experiencias acaso basten a algunos detractores del abuso de esos divertidos íconos para repensar su aversión y, de paso, responder su próximo mensaje instantáneo con una carita sonriente, pensando en que su utilidad da hasta para difundir al gran Shakespeare.

