Cuando José Antonio Meade comenzó a aparecer en las encuestas había pasado de Relaciones Exteriores a Desarrollo Social y la pregunta era obligada.

—¿Está listo, secretario, para manejar el mayor presupuesto federal cuando ya figura como eventual precandidato presidencial del PRI?

Las orillas filosas de ambos escenarios no son pocas. La tentación ya no digamos de él, sino de todo lo que significa una maquinaria electoral como la que tiene ese partido, debe ser enorme.

Pese a que era una charla informal, la expresión gesticular del secretario fue como de "ya vas a empezar a chingar con lo de los tapados", se limitó a dar una respuesta harto formal sobre su compromiso con el nuevo cargo que le había encomendado el Presidente y por ahí se fue.

—Es difícil que usted y el secretario Aurelio Nuño escapen a esa inquietud cuando ya son medidos en encuestas y manejan abultados presupuestos...

La respuesta fue la misma. Con la misma expresión.

Días después gente de su equipo más cercano, el que le sigue desde los años de la cancillería hasta su cargo actual en Hacienda, preguntaba entre los colegas cómo veían a su jefe. Con el 1 por ciento obligado en las encuestas, solo por ser incluido, no se le veía un futuro promisorio como candidato.

Y no porque se le quiera escatimar reconocimiento. Porque con las candidaturas no se trata de eso. Enrique Peña no tenía ni la mitad de merecimientos priistas en relación con Manlio Fabio Beltrones hace seis años, pero arrasó en sus internas y después se llevó la Presidencia, pese a los múltiples traspiés de la campaña. No, esto de las candidaturas nada tiene que ver con capacidad ni con cartas credenciales.

El asunto es que con el paso de los meses Meade ha dejado ese sótano del 1 por ciento y se ha convertido en el secretario favorito del Presidente. Más aún, en medio de la tragedia por los sismos, la exposición parece haber tenido algún impacto negativo sobre sus compañeros de gabinete, cuyas tareas tienen relación directa con las afectaciones, pero no con él. Se fue a meter a la asamblea del PRI, sin ser militante, donde eliminaron los candados y ahora hasta puede aspirar a allegarse una parte del voto panista, con quienes trabajó en la gestión de Felipe Calderón.

Su pesadilla debe ser acaso acabar haciendo el papel de Francisco Labastida en 2000.

