Volviendo a John Reed

Una casa en Shanghái es el lugar donde se organizó en 1921 el primer Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que hoy congrega a 90 millones de personas. En esa residencia que funciona como museo hay una sala que a primera vista luce tan común como la de cualquier otro, pero cuando el visitante percibe que nada resalta al frente, comienza a experimentar que alguien lo observa por detrás.

Y vaya que tienen la mirada pesada los personajes a la espalda del intruso, todos en retratos con encuadre medium shot, en ese pequeño salón del 106 de la avenida Wangzhi: Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao.

El fusilero evoca esa experiencia a propósito del centenario de la Revolución rusa, con los carteles de esos personajes, salvo el chino, en las manos de una multitud que desafió en Moscú la falta de interés y voluntad de Vladímir Putin para conmemorar el centenario del inicio de eso que John Reed llamó los Diez días que estremecieron al mundo, porque pese a que el gobernante ruso perteneció a la nomenklatura, como jefe del KGB entre otros cargos, hoy representa cualquier cosa menos el comunismo.

Reed, estadunidense, estaba ligado a la Revolución de octubre (en el calendario bizantino, aunque en realidad fue en noviembre) en diversas formas, ya que era comunista y ferviente promotor de aquellas jornadas en las que los bolcheviques, es decir, los miembros de la mayoría, se impusieron a los mencheviques (la minoría) y otras facciones moderadas o conservadoras.

La integración de Reed a los acontecimientos se refleja en varios episodios de su icónica obra. En uno de ellos, relata la llegada de Trotski al Congreso de los Sóviets, pero se le impide el paso por la falta de un documento.

“—Soy Trotski —dijo al soldado.

—Si no tiene permiso, no puede usted entrar —respondió obstinadamente el soldado—. A mí los nombres no me importan.

—Es que soy el presidente del Sóviet de Petrogrado (hoy San Petersburgo).

—Pues si es usted un personaje tan importante, debería llevar consigo algún documento.”

La perspectiva que exhibe Reed, desde dentro, deja ver el sitio que ocupaba como militante y de hecho sus restos reposan al pie de la muralla roja del Kremlin. El centenario de esa revolución bien vale un regreso a esta obra clásica del siglo XX.

