Cuando las Academias de la Lengua Española y Alfaguara decidieron publicar su primera edición conmemorativa en 2004, con el obligado título del Quijote, el fusilero meditó que se imponía la paciencia, todo era cosa de tiempo. Siguieron Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, La región más transparente de Carlos Fuentes, las antologías de Gabriela Mistral y de Pablo Neruda, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, la obra selecta de Rubén Darío y La colmena de Camilo José Cela. Este año, por fin, apareció Borges esencial.

Ya Noé Jitrik advierte en uno de los ensayos que anteceden a la obra que volver a Borges después de haber viajado por ese rumbo tantas veces es como andar per una selva oscura, que es lo que le pasó a Dante. Porque es un hecho incontrovertible que el poeta no es más solo sus propios textos, sino también lo innumerable que los cubre y habría que tomar distancia, pero no lo podemos hacer, “porque la vida es corta y no nos lo permitiría”.

Los 30 años de la muerte del escritor es el motivo de la publicación de esta recopilación, que incluye completos los volúmenes Ficciones y El Aleph, acompañados de una selección de ensayos y poesía, además de textos introductorios de Teodosio Fernández, Alberto Giordano, Darío González, Santiago Sylvester, Graciela Tomassini, Víctor Aizenman, José Luis Moure y el propio Jitrik, con atisbos finales de Nora Catelli, Jorge Panesi y Juan Pablo Canala.

Borges en sus distintas facetas figura en estos análisis: el escritor argentino, el ensayista, el lector filosófico, el autor breve, el hacedor de ficciones, el hombre que se decía ante todo poeta, “torpe, pero poeta”, y seguro de que no podía haber más que borradores, pues “el concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión y al cansancio”. El genio de los laberintos y los espejos, de los otros y su doble, de la pesadilla y la alquimia, de Buenos Aires y los círculos del infierno, del sueño y la vigilia, del ajedrez y el tiempo, de los milagros secretos y las ruinas circulares, para decirlo con los títulos de dos cuentos mayores.

El volumen incluye lo que llaman los editores “una suerte de (auto)biografía apócrifa” con la que Borges cerró la edición de sus Obras completas en 1974, bajo el sello Emecé, y que abre con estas palabras: “A riesgo de cometer un anacronismo, delito no previsto por el código penal, pero condenado por el cálculo de probabilidades y por el uso, transcribiremos una nota de la Enciclopedia sudamericana, que se publicará en Santiago de Chile, el año 2074”. Y comienza así el virtual texto: “Borges, José Francisco Isidoro Luis: Autor y autodidacta, nacido en la ciudad de Buenos Aires, a la sazón capital de la Argentina, en 1899. La fecha de su muerte se ignora, ya que los periódicos, género literario de la época, desaparecieron durante los magnos conflictos que los historiadores locales ahora compendian”.

Es decir, Borges anticipó hace 43 años, cuando nadie lo imaginaba siquiera, el fin de los periódicos, a los que generoso atribuye la calidad de género literario. Recordemos que se refería a una nota a publicarse un siglo después del lanzamiento de sus obras completas. No es descabellado y más bien cada vez más verosímil que para entonces, 2074, nuestros diarios sean piezas de antiguos depósitos que los antiguos llamaban hemerotecas.

Y acaso algún extraño personaje entre a alguna de esas vetustas catedrales, se dirija a un estante al azar, abra un periódico y señale una letra…

Si usted no le ha entrado a Borges, he aquí la oportunidad ideal.

