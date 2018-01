Mentirosos de oficio

Luis Echeverría no se medía en gastos cuando de invitar a intelectuales se trataba y de una gira presidencial, en el sureste de los años 70, el gran Ricardo Garibay retoma un diálogo con el escultor Francisco Zúñiga, anécdota recogida en el libro Oficio de leer (Océano Exprés 2014):

—No te imaginaba entre políticos —dije.

—Yo a ti tampoco —dijo.

—¿Y luego, pues?

—A ver qué veo —dijo—. ¿Y tú?

—A ver qué oigo.

—Te llevo ventaja —dijo—. Tú vas a oír mentiras.

—De acuerdo —dije—. Ni modo.

Ha cambiado el hecho de que a los intelectuales ya no los lleva el Presidente a todos lados, ahora el gobierno les da becas o les financia sus revistas y portales. Hasta ahí. Pero lo de las mentiras, mire usted la impunidad con la que hablan los candidatos, es decir, disparan engaños y medias verdades sin riesgo de sanción alguna, pues acaso piensan en el ejemplo de los delincuentes: solo tienen 2 por ciento de posibilidades de acabar presos y sentenciados, a cambio de 98 por ciento de oportunidad de salirse con la suya.

En el bando del PRI, José Antonio Meade declaró, apenas lo bendijo Enrique Peña Nieto para ser el candidato, que esperaba que el partido lo hiciera suyo, con lo que no solo marcaba el carácter independiente, ciudadano, que ha querido sostener por haber trabajado para gobiernos panistas y priistas, sino que también fijaba una distancia con las impresentables siglas con las que quiere impulsarse a la Presidencia, las mismas que llevaron a las gubernaturas a los Duarte Javier y César, a Eugenio Hernández, a Roberto Borge, a Tomás Yarrington y a Jesús Reyna. Es decir, háganme suyo para ser Presidente pero yo no me voy a afiliar, en términos llanos.

Con ese dubitativo discurso apenas si ha dejado claro que, pese a ser empleado de Felipe Calderón, votó por Enrique Peña, y ni modo que dijera otra cosa. De ahí su campaña ha sido más bien reactiva, respondiendo a las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, como aquello de la amnistía a criminales, o a las acusaciones de Ricardo Anaya, quien lo encasilló como el padre de los gasolinazos. Al dirigente de Morena lo llamó “ocurrente” y al queretano le refutó, con el apoyo de Calderón en las redes sociales, que los panistas votaron a favor de los incrementos.

López Obrador, en tanto, ya se enredó con lo de la amnistía. El primer día aseguró que era “para todos”, a pregunta expresa de si alcanzaría a los capos de narcotráfico, y después le puso plazo de tres años al fin de la guerra entre y con los cárteles; su colaborador Alfonso Durazo matizó y habló del beneficio principalmente para campesinos, sin incluir a secuestradores, y al final ya ninguno ha dado respuesta a la pregunta puntual: ¿la amnistía es también para los capos, como Ismael Zambada, por ejemplo? Ambos la rehúyen.

El anuncio de la amnistía, el plazo indiscutible de tres años para la paz y la elección de un vocero y negociador, más que de un experto en seguridad pública, como cabeza de un eventual gabinete en la materia, obliga a preguntarnos si López Obrador ya piensa en el método Colombia con el que César Gaviria intentaba apaciguar al cártel de Medellín. Y sobre todo surgen las dudas de si ya hubo acercamientos para negociar algo a futuro y con quién. Hay que recordar que la experiencia de ese país es uno de los argumentos del equipo lopezobradorista.

Ricardo Anaya ha quedado a deber a partir de la expectativa que creó después de romper al PAN y someter al PRD, partido que se ve más entusiasmado y cómodo con ese precandidato que con uno de los suyos. Una compañera reportera me contaba que hace días, en el aeropuerto de Ciudad de México, apenas dos personas, entre ellas un extranjero, se acercaron a pedirle una selfie al queretano, y yo le decía que sin duda hay más galileos que ciudadanos interesados en esas instantáneas. No ha pasado de decir que el pensamiento de AMLO es viejo y que Meade es más de lo mismo. Lo que no es nada más… que más de lo mismo.

Ya pronto llegará la fase de las promesas, es decir, la de las mentiras impunes, esa a la que se referían Francisco Zúñiga y Ricardo Garibay.

www.twitter.com/acvilleda