Por una sociedad libre de discriminación y violencia: 300 voces ciudadanas

"Creo firmemente en que podemos construir una sociedad más justa e igualitaria, libre de discriminación y de violencia".

Hoy se publica mi columna número 300, se dice fácil, pero han sido prácticamente seis años, en los cuales de manera constante e ininterrumpidamente, la Voz Ciudadana, se apropió de un espacio, que permite dar voz a los que no tienen voz.

Un espacio que ha permitido visibilizar problemáticas no detectadas; denunciar, criticar con madurez y objetividad, lo que no funciona o funciona mal del sistema político y del estado en su conjunto.

Un espacio que se ha caracterizado por su objetividad, honestidad y visión ciudadana. Porque es la ciudadanía activa y participativa, el verdadero motor de cambio de la sociedad.

Los cambios reales implican, cambios individuales, y este espacio a buscado sembrar procesos de cambios personales y colectivos.

Porque la construcción de una mejor sociedad implica la construcción de mejores personas en lo individual.

Agradezco el espacio a MILENIO Hidalgo, y a quienes me llevaron a este espacio: Misael Zavala, Aldo Alejandro Evaristo y sobre todo Eduardo González, grandes amigos y aliados, quienes todos los días trabajan por la búsqueda, de la información, la opinión y su difusión.

Durante estas 300 columnas, he abordado diferentes tópicos que van desde lo político, electoral, religioso, civil y del amor.

Los principales temas que he tocado en este espacio, han sido análisis políticos, electorales, religiosos, pobreza, marginación, democracia, ciudadanía, Reformas de Estado, derecho de las mujeres, contra la misoginia electoral, tortura, derechos de las y los niños, democracia participativa, voto libre y partidos políticos.

He mantenido una postura firme y crítica, sobre lo que se debe mejorar o erradicar, por ejemplo: sobre el mal llamado consejo consultivo ciudadano de Hidalgo (que ni es ciudadano, ni consultivo y ni da consejos); contra la discriminación; contra la tauromaquia y el maltrato animal; contra la violencia hacia las mujeres; contra la pobreza alimentaria; contra los feminicidios; contra la violencia e inseguridad: contra la corrupción e impunidad; contra el arraigo; contra la esclavitud y explotación infantil; contra los fraudes electorales; contra los nacionalismos, ni migrantes, ni indocumentados, ni ilegales, todos somos libres e iguales; contra la imposición en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo; contra la represión; contra la pena de muerte; contra la discriminación en Hidalgo; contra el maíz transgénico; contra la democracia elitista, etc.

Estar en favor de casusas sociales, que son parte de una sociedad que avanza, que crece, una sociedad progresista de derechos. Por eso estoy a favor del derecho de las mujeres, para que decidan, sobre su cuerpo, Sí a la interrupción legal del embarazo; en favor de una sociedad sin prejuicios, estereotipos ni discriminaciones; en favor de la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información; Sí a la libertad de expresión; en favor de la soberanía alimentaria; en favor de la democracia participativa; en favor de la Transparencia municipal; en favor de los debates electorales; en favor del voto libre, informado y razonado.

Algunos otros títulos que fueron virales son: De San Valentín, a San Violentín: Ni una Más; Nuevos tiempos, nuevas masculinidades: "No más machismo"; Acoso laboral y sexual al código penal; Trabajadoras del hogar: entre violencia y discriminación; Corrupción y simulación en el futbol; Reforma y gasto electoral en México: el costo de la democracia; Transfobia en México, un mal que Agobia; Te "stalkeo" porque te quiero: contra la violencia en el noviazgo; Si discriminan, que renuncien; Mi voto no se vende, porque la democracia no está en venta; En defensa de Aristegui, en defensa de la libertad de expresión; Lo mínimo es aumentar el salario mínimo; En favor de los debates electorales y del voto libre, informado y razonado; Blindaje electoral; Activistas y periodistas, una hermandad histórica en Hidalgo; Agresión a periodistas y ciudadanía ¿y la CDHEH?; En favor de los gobiernos abiertos; contra la discrecionalidad de los gobiernos municipales de Pachuca, no a los parquímetros; en favor del matrimonio igualitario, un tema de Estado, no de creencias; La verdad no se mata y no se calla: Ni un periodista menos, ni una menos; La sociedad civil dice NO a la corrupción, SÍ a la #Ley3de3; Qué SÍ y qué NO pueden hacer, las y los servidores públicos durante el proceso electoral; contra las violencias machistas; Nuestro voto vale más que un 'like'; El voto 'milenial', el voto que lo cambia todo; Linchamientos en Hidalgo, (in)justicia social o desconfianza institucional; Que renuncie el notario adscrito a la CDHEH, que renuncie Sepúlveda Fayad; No más Duartes Ni Padrés: Entre fueros y deslindes, rumbo al 2018; Entre bloqueos y manifestaciones, la CDHEH ausente; Desigualdad e impunidad, principales muros para los derechos humanos; Para ser feliz: Dile NO a los mitos del amor romántico; Desigualdad e impunidad, principales muros para los derechos humanos; Desigualdad e impunidad, principales muros para los derechos humanos; Cibervenganza, Ciberacoso, las nuevas formas de violencia; En Hidalgo: Certificación para el buen gobierno; Profesionalizar la política en Hidalgo: Ciencia Política, entre otros temas..

Puedo decir que soy producto de la sociedad civil y que he aprendido de grandes liderazgos, porque han luchado por nuestros derechos y libertades. Sobre todo, debo agradecer a mis amigas feministas que son un ejemplo de lucha y fuente de inspiración y admiración.

Por ello, este espacio no dejará de contribuir en la construcción de una sociedad libre de discriminación y de violencia.

