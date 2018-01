Rumbo al 2018: ¿generación Millennial en Hidalgo?

En Hidalgo, la aprobación, el reclamo y la indignación de 824 mil 474, que representamos, más del 39.72% del listado nominal, se debe ver reflejada con una alta participación, el próximo 1 de julio del 2018.

Está en nuestras manos no ser señalados como una generación que no se atreve, que no lucha, que se indigna, pero de forma pasiva. Que en teoría quiere, pero no actúa.

En Hidalgo, como en todo el país, la elección de quienes nos van a gobernar o representar durante los próximos 6 o 12 años (considerando la reelección de Senadores y Diputados), está en manos de las y los millennials, quienes representamos 4 de cada 10 votos.

Debemos dejar de sobredimensionar nuestra expresión a través de las redes sociales, ya que de nada sirven, si no logramos incidir en los procesos de toma de decisión.

Se puede estar a favor o en contra, pero hay que tener una postura y salir a defenderla, y eso en una democracia representativa, significa salir a votar y después seguir participando.

Actualmente 1 de 10 militantes de partidos en el país son menores de 30 años de edad, lo que es resultado de la crisis de credibilidad y confianza hacia las instituciones.

Por ejemplo, de acuerdo con Latinobarómetro, la confianza en los partidos cayó de 21 a 9% en el último año, mientras que la confianza en el Congreso pasó de 32 a 22%. Dos actores fundamentales y pilares de la democracia en México.

Actualmente las y los millennials, buscan hacer incidencia en asociaciones civiles, para impulsar casusas sociales (como derechos de los animales, medio ambiente y transparencia, violencia contra la mujer, feminicidios, etc.), las cuales pueden ser resultado, de malas gestiones públicas, en las cuales no estamos inmersos.

¿UNA GENERACIÓN QUE SI ACTÚA Y PARTICIPA?

En la historia reciente, las y los millennials de otras partes del mundo, han tenido en sus manos dos decisiones históricas: la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) y las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

De acuerdo a los datos, en estos dos eventos que van a marcar a toda una generación, quienes la integran no participaron y dejaron que otras generaciones que van de salida, tomaran la decisión.

En el del Brexit, estaba en juego el futuro de las y los jóvenes ingleses que tenían la posibilidad de trabajar, viaja y vivir, sin necesidad de pasaporte, visa o estatus de migrante en veintiocho países. Sin embargo, solo participo el 36% de quienes tenían entre 18 y 35 años, diferente de la alta participación de quienes tenían entre 35 en adelante, quienes votaron en un 81%.

En el caso de las elecciones de Estados Unidos, la mayoría de los expertos, resaltaron la baja participación de las y los millennials, quienes manifestaban un mayor interés por Hillary Clinton. Sin embargo, al no salir a votar, permitieron que dominara y ganara, el discurso de racismo, xenofobia y odio, esta generación se ha manifestado por la inclusión y tolerancia.

UNA NUEVA HISTORIA

Si bien es una generación de jóvenes, que no confían en sus instituciones, son sumamente solidarios y sensibles con las causas sociales y con los problemas públicos, como ocurrió en los recientes sismos, porque fueron ellos quienes alzaron la mano y demostraron con acciones, lo que muchos solo mencionan en discursos.

Las y los jóvenes no se conformaron con donar o ayudar, querían entregar todo en propia mano, y no a través de intermediarios políticos, gubernamentales, o sociales, para evitar que no la ayuda no llegue o se vaya mermando en el camino.

Quienes fueron a ayudar, no estaban esperando un acto protocolario, un banderazo de salida, una ceremonia pomposa institucional, la ayuda tenía que ser inmediata sin reflectores, por el contrario, quienes buscaban un reflector político mediático, eran vistos con recelo. Porque así debe actuar el poder público, con inmediatez, transparencia, sin actos protocolarios.

Esta coyuntura, puede derivar en una toma de conciencia y un cambio político para el país, rumbo al 2018.

