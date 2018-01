Ser parte de la historia electoral mexicana

Una de las actividades más importante del proceso electoral, es la instalación de casillas, integrada por las y los ciudadanos seleccionados mediante doble sorteo, quienes se encargarán de recibir la votación el próximo 1ro. de julio. Se tiene proyectada para la instalación de aproximadamente 155 mil casillas (cabe mencionar, que aún se debe definir de acuerdo al cierre del listado nominal), para lo cual se designarían a más de 1 millón 400 mil ciudadanos y ciudadanas de todo el país, incluidas las suplencias.

Para esta importante labor, se cuenta con una figura emblemática, las y los Supervisores y Capacitadores electorales, quienes se encargan de las actividades de capacitación y asistencia electoral.

En el caso de la o el Supervisor Electoral (SE) se encarga de reunir y verificar la información proporcionada para registrar el avance de las actividades de la capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla.

El papel de la o el Capacitador Asistente Electoral (CAE), tiene la responsabilidad de convencer a las y los ciudadanos sorteados para que participen el día de la Jornada Electoral como Funcionarias o Funcionarios de Casilla,.

En general, las y los SE y CAES auxilian a las Juntas Locales y Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) para visitar, notificar y capacitar a las y los ciudadanos para integrar las mesas directivas de casillas; identificar el lugar para su ubicación, recibir y distribuir la documentación y materiales electorales.

Además, el día de la jornada electoral, las y los SE y CAES, deben mantener informados a los Consejos Electorales Distritales del INE, sobre de la instalación e integración de las casillas; sobre el desarrollo de la votación, presencia de representantes de partidos y observadores electorales, incidentes que se presenten, verificación del cierre y clausura de las casillas, traslado de los paquetes electorales, así como de la realización de los cómputos distritales.

De acuerdo a la Estrategia de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se insaculará (procedimiento aleatorio e imparcial de selección de los ciudadanos, de acuerdo al mes y letra del apellido) al 13% de quienes integren la Lista Nominal de Electores, para que, de ahí, surjan quienes integrarán las mesas directivas de casilla.

Convocatoria abierta para trabajar como se y cae del #inehidalgo

La convocatoria cierra este 17 de enero del 2018, y es abierta a nivel nacional. Quienes quieran participar deben acudir a la respectiva Junta Distrital del INE.

El proceso de contratación es abierto y transparente, y estará vigiado por las y los consejeros electorales locales y distritales, así como por las y los representantes de los partidos. Por ello se aplicará un examen que tiene un valor del 60% y una entrevista con valor del 40%. El salario es entre 8 mil pesos para CAES y hasta 12 mil pesos para SE.

Requisitos legales:

Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y contar con Credencial para Votar vigente; Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter imprudencial; Haber acreditado, como mínimo, secundaria; Ser residente en el distrito electoral en el que deba prestar sus servicios; No militar en ningún partido político, ni haber participado activamente en alguna campaña electoral; No haber participado como representante de partido político con registro vigente o coalición en alguna elección celebrada en los últimos 3 años; Presentar solicitud acompañada de los documentos que en ella se establezcan. La solicitud se puede obtener en la Junta Distrital Ejecutiva, en la sede alterna o en la página del INE www.ine.mx



Requisitos administrativos:

Acta de nacimiento (original o copia certificada y copia simple); original y copia de la Credencial para Votar vigente, del distrito correspondiente (o comprobante de trámite de reposición); Presentar original y copia de comprobante de domicilio con vigencia no mayor de 3 meses (recibo de luz, teléfono, predial, etcétera); Comprobante o constancia de estudios (original y copia); Firmar la Declaratoria bajo protesta de decir verdad (se proporciona en la Junta Distrital Ejecutiva y portal de internet); Presentar original y copia de CURP y RFC expedida por el SAT (se solicitará al momento de la contratación); Ojo: quien cuente con experiencia docente, puede presentar una carta que acredite el manejo o trato con grupos de personas o haber participado en algún proceso electoral federal o local (el no contar con ella no será causa de exclusión de la o el aspirante); Preferentemente saber conducir y contar con licencia de manejo vigente (el no contar con ella no será causa de exclusión de la o el aspirante); Entregar 5 fotografías tamaño infantil al momento de la contratación; No ser familiar consanguíneo o por afinidad, hasta el 4º grado, de algún vocal de la Junta o del Consejo Distrital o Local (consejeros y representantes de partido político); Asistir a la plática de inducción; Aprobar la evaluación integral (aplicación de un examen de conocimientos, habilidades y actitudes y una entrevista); Disponibilidad de tiempo para cumplir con las actividades institucionales, incluso fuera de horarios habituales (incluyendo fines de semana y días festivos). La Junta Distrital Ejecutiva conservará la copia de la documentación presentada.

#DebatesSí

“Por una sociedad libre de discriminación y violencia”.

Twitter: @alfreduam

alfreduam@yahoo.com.mx

FB: Alfredo Alcala Montaño

www.alfredoalcala.mex.tl