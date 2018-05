México y la urna electrónica: modernizar el sistema electoral

Los antecedentes de las urnas electrónicas en México datan del año 2000, en donde el Instituto electoral del Distrito Federal, realizó un análisis de las nuevas implementaciones tecnológicas para realizar procesos modernos y eficientes.

Poco después Coahuila fue uno de los principales expositores de la importancia de la modernización de los sufragios electorales, tanto así que para el año 2001, en su legislación estatal, establecieron que “la votación podrá recogerse por medio de instrumentos electrónicos y/o máquinas, cuyo modelo sea aprobado por el Consejo General, siempre que se garantice la efectividad y el secreto del sufragio.” El Congreso Internacional de Tecnología y Elecciones, menciona que en el año 2003 el estado de Coahuila, fue el primer estado de la república en desarrollar un prototipo de urna electrónica, y para el año 2005, llevaron a cabo sus primeras elecciones implementado una urna electrónica.

Posterior a Coahuila, el estado de Jalisco, se sumó a esta iniciativa y a través de su Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y la legislatura local del año 2004-2007, se reformó la ley local y se estableció un artículo transitorio estableciendo la posibilidad de utilizar un sistema electrónico de recepción del voto.

México del voto por voto a la urna electrónica

Uno de los momentos más álgidos en la historia electoral reciente, fue sin duda, el proceso electoral del 2006, donde no se tuvo un resultado certero la noche del 2 de julio, y se tuvo como consecuencia, conflictos políticos y sociales, poselectorales.

En aquel momento, el candidato que quedo en segundo lugar con una diferencia de 0.6%, pidió un recuento total de las casillas, para tener un resultados certero y definitivo, sin embargo, la respuesta fue legal y no política, y al no estar considerado en el marco electoral el recuento total, no se pudo realizar el recuento total.

Por tal motivo, al siguiente año de la elección se iniciaron los trabajos de una nueva reforma electoral, que entre otros cambios presentados, se estableció causales, para que se puedan llevar a cabo, recuentos totales.

El actual modelo de votación y conteo de votos en México

De acuerdo a la reforma del 2007-2008, las causales de recuento total fueron:

Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual.

Y los Consejos Distritales deberán realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante el Consejo de la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito. (COFIPE, art. 295)

También se realizan si el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación; o si todos los votos depositados son a favor de un mismo partido, entre otras causales.

Cabe mencionar que con la reforma electoral del 2014, que elimina al COFIPE y crea la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), se mantuvieron las causales, para el recuento de los votos. (Artículos, 311 al 314)

Sin embargo, en relación a las urnas electrónicas, no se estableció nada, tan solo se menciona el uso de las urnas digitales, para que las y los connacionales que radican en el extranjero puedan votar en caso de que lo deseen.

Urna electrónica y fraude electoral

Uno de los principales obstáculos hasta la fecha, más allá del posible costo que pueda implicar, es sin duda alguna, el fantasma y los antecedentes del fraude electoral.

La incertidumbre sobre si las elecciones son limpias y transparentes, son una de las dudas que pasa por la cabeza de todos los electores, elección tras elección. Los mecanismos de sufragio tradicionales parecieran no convencer completamente a gran parte de los ciudadanos, sin embargo, la implementación de las urnas electrónicas, no es algo que cambiara radicalmente la opinión de las personas, incluso, no ha logrado ganarse el voto de confianza de muchos de los países.

Para la correcta implementación de estas nuevas herramientas electorales, es necesario pulirlas lo más posible, para hacer de ellas una herramienta eficaz y segura, que brinde la confianza necesaria al electorado, y sobre todo la certeza de que su voto está siendo capturado de manera correcta.

En México los procesos electorales, lentos y tardíos, pasan por múltiples candados se seguridad, para poder dar los resultados oficiales. Mediante la implementación de urnas electrónicas, este proceso se agilizaría, ya que una de las características de las urnas electrónicas utilizadas en México, es precisamente, el contar con resultados en tiempo real.

