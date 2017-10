Más allá de Consejos Consultivos Ciudadanos

En columnas anteriores hemos hablado de la importancia que ha tenido la sociedad civil, como un elemento democratizador, sin embargo necesitamos saber qué es la sociedad civil.

Para ello, abordaremos algunas definiciones sobre que es la sociedad civil, ya que luego encontramos organizaciones, grupos o instituciones que pretenden ser considerados como parte de la sociedad civil, sin serlo en esencia.

En el lenguaje actual y dentro de la dicotomía sociedad civil – estado: "Se entiende por sociedad civil la esfera de las relaciones entre individuos, entre grupos y entre clases sociales que se desarrollan fuera de las relaciones de poder que caracterizan a las instituciones estatales. En otras palabras, la sociedad civil es representada como el terreno de los conflictos económicos, ideológicos, sociales y religiosos, respecto de los cuales el estado tiene la tarea de resolverlos ya sea mediándolos o suprimiéndolos; o como la base de la que parten las demandas respecto de las cuales el sistema político está obligado a dar respuestas; o como el campo de las varias formas de movilización, de asociación y de organización de las fuerzas sociales que se dirigen hacia la conquista del poder político" (Bobbio, Matteucci y Pasquino).

Esta es una primera aproximación al término donde podemos ir perfilando el espacio de interacción que tiene la sociedad civil y donde queda claro que es una esfera separada del Estado, pero no antagónica. Aunque la frontera no queda bien delimitada.

Para eliminar las teorías de una relación antagónica entre la sociedad civil y el Estado, se presenta la posibilidad de lograr acercamientos a través de la corresponsabilidad, que además permita generar una mayor representación democrática y sobre todo la posibilidad de combinar fuerzas a través de la vida asociativa.

"La sociedad civil podría ofrecer un vehículo para que estos grupos quebraran su situación de dependencia y subordinación, resultado de una larga tradición de patronazgo y clientelismo, y lograran potenciar sus capacidades alrededor de intereses comunes. Por ello, la sociedad civil era vista como un elemento central para promover la igualdad política en sociedades altamente estratificadas. Las organizaciones de la sociedad civil, especialmente los grupos sin objetivos políticos, eran claves para la democratización por su potencial para representar a una diversidad de sectores con mayor efectividad que los partidos políticos" (Armony).

Cohen y Arato dan una definición - a la que llaman operativa- de sociedad civil, a la que entienden como: "Una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia), la esfera de las asociaciones (en especial las asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública. La sociedad civil moderna se crea por medio de formas de comunicación pública. La sociedad civil moderna se crea por medio de formas de auto constitución y auto movilización. Se institucionaliza y generaliza mediante las leyes, y especialmente los derechos objetivos, que estabilizan la diferenciación social. Si bien las dimensiones auto creativa e institucionalizada pueden exigir por separado, a largo plazo se requiere tanto de la acción independiente como de la institucionalización para la reproducción de la sociedad civil" (Cohen y Arato).

Diferimos con Cohen y Arato en cuanto a considerar a la familia dentro de la esfera de la sociedad civil, cuando en realidad la familia es considerada el instituto principal del derecho privado. Recordemos que una característica principal de la sociedad civil, será su interés por lo público.

En otra definición, la sociedad civil es entendida como "el ámbito de las relaciones de poder de hecho y que el estado es la sede de las relaciones de poder legítimo". (Bobbio, Matteucci y Pasquino). Esta definición nos dice que el Estado y la sociedad civil no serán dos entes aislados y sin relaciones entre sí, por el contrario, existirá una interrelación permanente entre uno y otro.

Y es la definición de Diamond la que nos sirve para entender el concepto actual de sociedad civil, sobre todo porque logra distinguir claramente la esfera de la sociedad civil, de la esfera política y de la económica, definiéndola como: "El espacio de la vida social organizada que es voluntariamente autogenerada, (altamente) independiente, autónoma del Estado y limitada por un orden legal o juego de reglas compartidas. Es distinta de la sociedad en general, por cuanto involucra a ciudadanos actuando colectivamente en una esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e ideas, intercambiar información, alcanzar objetivos comunes, realizar demandas al Estado y aceptar responsabilidades oficiales del Estado. La sociedad civil es una entidad intermediaria entre la esfera privada y el Estado (Diamond).

Por lo que debemos entender a la sociedad civil como una esfera no ligada al Estado, integrada por un conjunto de asociaciones autónomas e independientes, con cuatro características insustituibles: el interés por lo público, un carácter no lucrativo, autonomía respecto al Estado, y que no buscan la conquista del poder político. Lo que les permite ser capaces de influir en el proceso de toma de decisiones.

