Es momento de la Ciencia Política: El adiós a Sartori

Falleció Giovanni Sartori, gran politólogo, teórico de la democracia Liberal, laico y crítico con la Iglesia, quien ha dejado grandes lecciones para el estudio de la Ciencia Política y el Derecho.

Su pensamiento, describió con claridad, el tipo de sistema político mexicano, definiéndolo, en su libro "Partidos y Sistemas de Partidos", como un Sistema de Partido Hegemónico Pragmático, formalmente, no competitivo, ya que el poder no estaba en juego, pero formalmente contábamos con procesos electorales.

Sartori al final de su pensamiento, delineo para México una reingeniería constitucional, mencionando que el sistema político mexicano, era una maquinaria de gobierno incompleta o por lo menos deficiente que necesita urgentes reparaciones. De ahí que la ciudadanía debería definir sus prioridades (cabe mencionar, que efectivamente se han venido realizando diferentes reformas de Estado, es decir, reformas que modifican la constitución mexicana).

Sus principales propuestas para México, de acuerdo a su posfacio, intitulado "La transición de México, ¿hacia dónde?", de su libro Ingeniería Constitucional comparada, fueron tres:

1) Un nuevo sistema electoral; 2) La abolición de la no reelección de los legisladores, y 3) Una definición clara de los poderes constitucionales del presidente.

Sin entrar en este momento, a un análisis de sus propuestas, lo cierto fue, que su aporte fue muy valioso, sobre todo el que haya dedicado parte de su pensamiento para contribuir, a mejorar el funcionamiento del sistema político mexicano. Propuestas que aún siguen siendo cuestionadas, discutidas y analizadas.

Lo cierto es que a pesar de las reformas que se han aprobado, aun las y los politólogos, creemos, que se requiere seguir perfeccionando la ingeniería constitucional, para que esta sea acorde a la dinámica actual.

Por ello, es prioritario para nuestro país, realizar reformas constitucionales precisas, prioritarias y esenciales, solo así, se logrará contar con un Sistema Presidencial Democrático eficiente, diría Sartori.

SARTORI ¿Y LA CORRUPCIÓN?

Sobre un tema tan sentido para México y América Latina, Sartori, llego a mencionar que se deberían aumentar las penas para este delito (algo que desde la sociedad civil, ya hemos insistido desde hace mucho tiempo).

Mencionó, "se deben aumentar las penas para este delito y aislar a sus responsables aún en la cárcel, pero no sólo a los mafiosos, sino también a los políticos que no son una categoría extra ley aunque pasan años para poder arrestarlos y procesarlos debido al fuero de que gozan".

"En realidad lo que se necesita es voluntad y valor político para erradicarla, sobre todo porque en ocasiones los que deben tomar este tipo de decisiones también son corruptos, lo cual afecta enormemente el funcionamiento fisiológico de un Estado democrático".

Esas fueron algunas de sus palabras en 2015, cuando en Roma, el titular del Poder Ejecutivo le entregó la presea de la Orden Mexicana del Águila Azteca.

NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LAS INSTITUCIONES

Lo cierto es, que debemos revisar puntualmente, si el actual modelo político en México, realmente debe sufrir pequeñas reformas, o debe ser replanteado.

Me queda claro, que no basta con delimitar las funciones del poder ejecutivo, ni con reducir la representación proporcional, o reducir el sistema de partidos.

El gran problema, en este momento, es la distancia que separa al gobierno de la sociedad. Cuyos interlocutores principales, (clase política), se encuentran en un impasse.

Recuperar la confianza en los partidos y los políticos, va de la mano con el fortalecimiento del Estado, es decir, las instituciones deben ser más fuertes que los partidos, que sean más fuertes que los grupos facticos, que impere el Estado de Derecho. Las instituciones del Estado deben ser más fuertes que los problemas estructurales (corrupción, delincuencia organizada, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, impunidad, etc).

Si alguien, no importando el partido, cargo, lugar y momento, hace mal uso del poder público, en beneficio personal, familiar o de grupo, debe ser fuertemente castigado.

Por ello, debemos fortalecer la ciudadanización de los principales organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Fiscalía General de la Republica; el fiscal anticorrupción; Fiscalía Especializada para la Atención de los delitos electorales (FEPADE); Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); así como sus pares estatales, cuyos integrantes deben estar ajenos a intereses partidarios.

HASTA SIEMPRE SARTORI

"Estamos en manos de políticos ignorantes, que no conocen la Historia ni tienen cultura. Solo se preocupan por conservar su sillón. Pasan el día escuchando la opinión del contrario y pensando en qué respuesta darle. Así no se construye nada. No hay líderes ni hombres de Estado y así nos va..." Giovanni Sartori.



