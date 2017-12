Rumbo al 2018: ¿Milenials, una generación que si actúa y participa?

La generación milenial, del milenio o milénica, también llamada generación 2001, generación Y, generación Why (por analogía fonética con el nombre de la letra Y en inglés y por su carácter crítico), en inglés, millennial generation, son aquellas personas nacidas entre 1982 y el año 2000, de acuerdo a la Oficina de Censos de Estados Unidos. Si bien hay autores, que ubican esta generación entre 1981 y el año 2000, esta es una generación que va más allá de la variación de años, porque no solo es cuando se nació, sino el entorno social, cultural y tecnológico en el que se desenvuelve.

Una generación que se ha adueñado de su época, marcando claras diferencias generacionales, logrando que generaciones anteriores se adapten a la nueva realidad, y me refiero a los baby boomers (nacidos entre los años 1945 y 1962) y la generación X (nacidos entre 1963 y 1981). Quienes han sido rebasados por los avances tecnológicos y la realidad virtual.

Considerados como una generación silenciosa, los milenial, tienen un alto impacto social, con objetivos claros, aunque no siempre se los reivindican de forma directa. Ya que buscan materializarlos desde un mundo virtual, un mundo sin reglas aparentes.

Una generación globalizada, trabajadora, pero que no está cómoda con las reglas ni la autoridad.

Ahora se cuenta con una gran cantidad de información, que, en términos positivos, se constituye en una gran inteligencia colectiva, donde una sola persona no puede saberlo todo, cada quien sabe algo y lo comparte.

Ahora de un mismo evento, diferentes personas comparten su información, sus recursos y habilidades, para que en colectivo se puedan integrar las piezas que conformaran un todo inacabable.

De esta manera, una gran fuente de poder mediático, es la inteligencia colectiva.

UNA CIBER-GENERACIÓN VS. UNA POLÍTICA ANQUILOSADA

Ante una nueva era tecnológica, marcada por las redes sociales y el mundo virtual, la política se resiste a modernizarse, una razón es la clave, una generación, que es altamente participativa en redes y en mundo virtual, pero poco activa en los espacios públicos.

La democracia debe modernizarse, e ir adaptándose a la nueva realidad, en el caso de México, aun el sistema político se resiste a la urna electrónica o a la generación de políticas públicas y la realización de consultas populares, a través de las nuevas tecnologías de la información, lo cual sería menos costoso, más eficaz y con mayor nivel de participación.

Se puede expresar el descontento en redes sociales, compartiendo memes o grandes post, y análisis de importantes medios y analistas en Facebook, twitter, whatsapp, Snapchats, instagram, Change.org, eso está bien, pero ello solo es una herramienta informal, para manifestar un desconecto, se debe actuar bajo los mecanismos formales, y poder cambiar la realidad existente.

Hay momentos en que debemos salir a defender nuestro futuro, nuestros ideales, con pasión, con claridad y objetivos claros. Defender nuestro futuro y nuestra aspiración a un mundo mejor, no es un asunto menor. Es un error decidir no actuar, no participar, no salir a votar, cuando la decisión realmente está en nuestras manos.

Debemos hacer que nuestra voz se escuche y sea parte fundamental es las tomas de decisiones, de toda autoridad.

Hoy movemos al mundo, lo saben los mercadologos, los encuestadores, la industria, el mercado, ya que somos el 50% del consumo global, y para el 2025 se estima seamos, el 75% de la fuerza laboral del mundo, somos una generación altamente influyente, y no estamos ejerciendo este poder que tenemos en nuestras manos.

El primer paso es salir a votar y participar, hagámoslo realidad, no dejemos nuestro futuro en otras manos.

SOBRE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

De acuerdo a la información de la Comisión de selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se han registrado 44 personas, de las cuales se elegirán a cinco personas quienes integraran el Comité de participación Ciudadana del SEA.

Las y los integrantes de la Comisión de selección son nueve, y fueron electos el día 28 de septiembre de 2017, por el Congreso del Estado de Hidalgo, y son Ricardo Javier Rivera Barquín, Coordinador de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción; Cinthia Molina Cervantes, Vocera de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción; María De Lourdes Sánchez Hinojosa, integrante; Verónica Reyes Zárate, integrante; Ivonne López Hernández, integrante; Miriam Yta, integrante; Talhia Heidi Hernández Omaña, integrante; Eduardo Macario Moctezuma Navarro, integrante, y Josué Román Martínez Mireles, integrante.

En sus manos ha estado la definición de la metodología y criterios para la selección de las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Ahora tendrán que revisar todos y cada uno de los 44 perfiles, para descartar a quienes no cumplan con los requisitos, como parte de una primera etapa.

En una segunda etapa, se publicarán el 2 de enero, los nombres de las y los aspirantes validados y el calendario de las audiencias individuales (programadas entre el 8 y el 19 de enero), las cuales serán públicas, y se invitara a las organizaciones de sociedad civil, instituciones de educación superior, investigadores, académicos, y a la sociedad en general a través del envío de preguntas para las y los aspirantes, la recepción de las mismas es del 3 al 5 de enero.

La tercera y última etapa es la deliberación de la Comisión para seleccionar a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEA Hidalgo, la cual está planteada para el 23 de enero del 2018, y la ratificación del Comité de Participación Ciudadana, es el 30 de enero.

Es importante conocer las fechas y plazos, para que la ciudadanía conozca los perfiles y participe elaborando las preguntas y le dé seguimiento a este histórico proceso.

Ya que erradicar la corrupción, es una tarea a la que nos debemos sumar todas y todos.

