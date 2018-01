La propuesta curricular del Nuevo Modelo Educativo , Aprendizajes Clave para la Educación Integral (2017) para la educación básica, recupera como ejes sustantivos el asunto de la inclusión, lo socioemocional y la relación global-local, los cuales se intenta que se presenten articulados en su desarrollo para apoyar la formación integral de los niños y jóvenes.

De manera particular, en relación a las habilidades socioemocionales, se menciona en Aprendizajes Clave para la Educación Integral Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación (2017) que responde a reflexiones y debates que los especialistas en desarrollo curricular han sostenido en los últimos años. En particular atiende la recomendación de que el currículo ha de desarrollar, en cada estudiante, tanto las habilidades tradicionalmente asociadas con los saberes escolares, como las vinculadas con el desempeño emocional y ciudadano, que no responden a lo cognitivo. Es decir, la escuela ha de atender tanto al desarrollo de la dimensión sociocognitiva de los estudiantes como al impulso de sus emociones. El currículo ha de apuntar a desarrollar la razón y la emoción, reconociendo la integralidad de la persona, es decir, que en el proceso educativo hay que superar la división tradicional entre lo intelectual y lo emocional: "El bienestar del estudiante, clave para el logro de aprendizajes relevantes y sustentables, requiere de la sinergia entre los aspectos cognitivos, emocionales y sociales, fortaleciendo la idea de que la persona y la personalidad no son divisibles en partes abstraídas del conjunto". (Tedesco, et. al. 2013).

Al respecto, la Universidad Pedagógica Nacional, en conjunto con otras instituciones, colaboró en la edición y publicación del folleto Aprendizaje académico y socio-emocional de Maurice J. Elias en 2006, como parte de la serie Prácticas educativas, preparada y distribuida por la Academia Internacional de Educación y por la Oficina Internacional de Educación. Como parte de su misión, la Academia proporciona síntesis oportunas de investigaciones en temas educativos de importancia internacional. Por su importancia hoy en día, recupero y apunto algunas ideas relevantes del contenido de este folleto que aborda el tema de las habilidades socio-emocionales que los estudiantes necesitan para obtener logros en la escuela y en la vida.

En cualquier salón de clases del mundo, desde el más sencillo, y sin muros, hasta el más sofisticado, los profesores tienen que armonizar con los estudiantes y éstos entre sí, para que el aprendizaje pueda llevarse a cabo. Las habilidades socio-emocionales o la "inteligencia emocional" son los términos que definen a una serie de habilidades que permiten a los estudiantes trabajar con los demás, aprender eficazmente y desempeñar un papel fundamental en sus familias, comunidades y lugares de trabajo.

La investigación muestra que las habilidades socio-emocionales pueden enseñarse a los estudiantes y que su presencia, en el salón de clase y en las escuelas, mejora el aprendizaje académico. Cuando los aprendizajes académicos y socio-emocionales forman parte de la educación es más probable que los estudiantes recuerden y utilicen lo aprendido. Asimismo, los estudiantes incorporan en su educación un sentido de responsabilidad, cuidado y preocupación por el bienestar de los demás y de sí mismos. Así pues, puede decirse que el aprendizaje concierne tanto a la "cabeza" como al "corazón", lo que da como resultado salones de clase que funcionan mejor y estudiantes más inspirados, de tal suerte que los aprendizajes académicos y socio-emocionales están conectados entre sí en escuelas de cualquier lugar del mundo.

Mucho se ha estudiado acerca de cómo mejorar los aprendizajes académicos y socio-emocionales que ofrezcan mayores posibilidades de un funcionamiento óptimo. Este folleto proporciona principios que han probado ser exitosos. Contiene directrices para la construcción de habilidades académicas y socio-emocionales y secciones, en cada capítulo, con sencillas aplicaciones prácticas para el salón de clase. También ofrece una extensa sección de fuentes, incluidas fuentes internacionales que pueden consultarse en Internet.

El folleto se enfoca en aspectos universales del aprendizaje. Los críticos han mencionado que quienes viven en países con una infraestructura educativa estable (por ejemplo, educación sin deserción, acceso adecuado a materiales y niños cuyas familias no viven en pobreza extrema ni padecen alguna epidemia) serán capaces de llevar a cabo todas las sugerencias. Sin embargo, según mencionó uno de ellos: "Estoy seguro que este folleto –tal como es– puede ampliar horizontes y ser utilizado para crear conciencia y practicar la inteligencia socio-emocional tan necesaria en todos nuestros países". Aun así, los principios deberán evaluarse con base en condiciones locales y adaptarlos de manera acorde. En cualquier escenario educativo o contexto cultural, es necesario que las sugerencias y las directrices se apliquen con sensibilidad, sensatez y una evaluación continua.

