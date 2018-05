La evaluación docente: política fallida

Desde su nacimiento estuvo mal. Su implementación fue desastrosa. Los resultados preocupantes. Las consecuencias, perversas. Así pudiéramos resumir el componente de evaluación docente pensada y ejecutada como parte esencial de la reforma constitucional en materia educativa. El disfraz de “evaluar para mejorar” que se presentó en la iniciativa presidencial de 2012 se fue desvaneciendo desde el mismo momento en que los maestros advirtieron la perversa asociación con la condición laboral, es decir, se estaba ante una reforma administrativa-laboral con careta de educativa.

El aliado perfecto para el diseño e implementación de esta política de evaluación docente, fue la búsqueda de la calidad educativa ¿Quién se podría haber negado a ello? Si Usted desea diseñar una política educativa, simplemente aluda a la búsqueda de la calidad y problema resuelto. Entonces, la iniciativa predicó que la evaluación docente llevaría a “mejorar la práctica profesional” y por consiguiente, mejorar la calidad de los procesos educativos. Para que esto se concretará fue necesario entonces elevar a rango constitucional estas intenciones, crear la ley del Servicio Profesional Docente y darle “autonomía” al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), creado años atrás. La mesa estaba puesta y el platillo principal eran los maestros.

A cinco años de la implementación de esta política perversa de evaluación docente, nos preguntamos: ¿qué mejoro la evaluación? Veamos, si se trataba de mejorar la calidad de la práctica profesional de los maestros y elevar los niveles de aprendizaje, el informe del INEE 2018 sobre La educación obligatoria en México, menciona que “Los resultados obtenidos a partir de ellas muestran bajos logros de aprendizaje por parte de una proporción muy alta, a veces mayoritaria, del alumnado. Los estudiantes obtienen calificaciones por debajo del nivel básico de desempeño tanto en Lenguaje y Comunicación como en Matemáticas. El porcentaje de alumnos que no logra los propósitos básicos de aprendizaje aumenta conforme se avanza en los niveles educativos” (INEE, 2018) Nos queda claro entonces que la política de evaluación docente implementada no ha tenido el impacto buscado en el aprendizaje de los alumnos, lo que constituye un elemento fallido en este proceso

Lo anterior, a pesar de que En la Evaluación del Desempeño al término del segundo año de haber ingresado a la docencia, los maestros obtuvieron en 2017 resultados suficientes en 98.4% de los casos de educación básica y en 99% de EMS. Ello habla del poder predictivo de la evaluación de ingreso a la docencia y permite confirmar lo ya expresado: ingresan a la docencia los mejores maestros, pues hay una correlación significativa entre el nivel obtenido en la evaluación de ingreso y el conseguido en la Evaluación del Desempeño al término del segundo año.(INEE, 2018) Es decir, se obtienen “buenos” resultados en la evaluación, pero no impactan el mejora de la práctica, aun cuando ingresan a la docencia “los mejores maestros”. La explicación es sencilla, en muchas entidades federativas no se ha podido erradicar la injerencia del SNTE (en complicidad con las autoridades educativas locales) para la determinación en el otorgamiento de las plazas de ingreso a la docencia. Basta ver los resultados obtenidos por muchos aspirantes que se ubican en los primeros lugares y no les otorgan la plaza. Cuestión similar sucede en la evaluación para promoción. Las plazas sometidas a concurso están destinadas a otorgarse a directivos y supervisores leales a las políticas sindicales, con lo cual los concursos son un disfraz más de la evaluación docente. Esto constituye otro elemento fallido de esta política.

Y la cereza del pastel, la evaluación de desempeño docente. El INEE nos recuerda en su informe anual que “La Evaluación del Desempeño Docente ha constituido el mayor reto del SPD debido a que puede tener consecuencias sobre la permanencia frente a grupo”. Y si, una de las consecuencias que advertían los maestros desde el 2013, era precisamente el riesgo de perder su plaza. Hay casos documentados de que efectivamente así fue. En Hidalgo, actualmente se entregan a los maestros evaluados en este periodo “nombramientos” de “alta definitiva por permanencia” por tiempo indeterminado. ¿Qué significa todo esto? ¿Acaso es la crónica de un despido anunciado? Los docentes evaluados han manifestado abiertamente su rechazo a este tipo de “nombramientos” que cuenta con la complicidad de la dirigencia sindical pues son ellos quienes los entregan. ¿Qué papel juega la autoridad educativa ante estas acciones? ¿De eso se trata “recuperar la rectoría de la educación? Lo cierto es que este tipo de acciones, ha generado incertidumbre, molestia, encono, resistencia y mucho pesar en los docentes evaluados. ¿Y la mejora de la práctica profesional? Si algo ha estado ausente es precisamente esto. La política de evaluación docente, debió de acompañarse de un programa sólido de formación inicial (hasta 2018 se presenta el documento base para la transformación pedagógica de las escuelas normales) y de formación continua (inoperante en su plataforma virtual año con año); de mejores condiciones laborales e institucionales para la práctica docente; de un modelo curricular que los maestros conozcan a profundidad (y no en cursos inoperantes), pero sobre todo, la evaluación docente debió, y debe, separarse del aspecto laboral, no se puede pensar en la mejora de la práctica y el despido laboral al mismo tiempo, ese es precisamente el carácter punitivo de la evaluación, y estas son las razones por las que considero la política de evaluación docente como una política fallida, más allá del discurso moderado y triunfalista que el INEE pretende mostrarnos en su informe anual. Podríamos decir que frente a su informe, está la realidad visible de las escuelas, la práctica docente y el aprendizaje de los alumnos.

torresama@yahoo.com.mx