Elsie Rockwell: lectura obligada en educación

Elsie Rockwell, nacida en 1945, de nacionalidad mexicana, es actualmente una de las investigadoras de mayor renombre en el campo de la educación. Tuve la oportunidad de conocerla y escucharla hace casi treinta años en la Cd. de Pachuca en una conversación/conferencia con docentes. Sus apreciaciones respecto al fenómeno educativo, particularmente desde la mirada etnográfica, me parecieron desde entonces muy pertinentes para comprender la cotidianeidad de la práctica y el contexto sociohistórico que la determina.



La centralidad de sus investigaciones ha estado situada en el contexto escolar, los maestros y los referentes históricos que implican la vida escolar. En su trayecto profesional, como historiadora y antropóloga, desarrolló diversos proyectos en la educación indígenas de Oaxaca y en la Secretaría de Educación Pública. En 1973 ingresó al Departamento de Investigaciones Educativas del Instituto Politécnico Nacional donde desarrolló una de las líneas de investigación educativa más reconocidas: la antropología de la educación. Sus estudios etnográficos acerca del trabajo docente y de la vida cotidiana en la escuela, así como las tesis que ha dirigido en esta línea, marcaron un hito en el estudio y la reflexión acerca de las culturas escolares. En los años noventa, retomó su interés en la historia para realizar un estudio sobre los vínculos entre la formación del estado federal posrevolucionario y la construcción de culturas escolares, en el caso de Tlaxcala. Durante el último año sabático (2005-2006), realizó un estudio etnográfico en escuelas primarias de París ( http://www.die.cinvestav.mx, 15/04/2018).



Elsie Rockwell es conocida y reconocida por su pasión por el trabajo de campo y de archivo concentrado en el estado de Tlaxcala, localidad desde la cual ha examinado las consecuencias a largo plazo de sucesivas reformas nacionales. A partir del arraigo en este terreno, ha incursionado en varios estados y países, incluyendo Francia y sus ex colonias africanas, para incorporar una mirada comparativa al estudio de la diversidad temporal y espacial de la práctica docente.



Recientemente, en febrero de 2018, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) Elsie Rockwell. Vivir entre escuelas: relatos y presencias. Antología esencial. Documento compilado por Nicolás Arata, Carlos Escalante y Ana Padawer, y disponible en línea, que recupera el pensamiento y escritos de Rockwell desde sus inicios hasta la actualidad. Como lo dicen los compiladores “El trabajo de Elsie Rockwell es una referencia ineludible y uno de los aportes más originales que se produjeron en el campo educativo latinoamericano y caribeño en los últimos tiempos; la rigurosidad y creatividad de sus indagaciones sobre la escuela han inspirado a quienes investigan procesos educativos desde la antropología, la sociología, la historia y la psicología. La originalidad y maestría con que ha construido una mirada etnográfica sobre las culturas escolares incorporando una perspectiva histórica; los aportes clave en torno a la educación indígena y el papel de la escuela rural en México, el trabajo docente y la vida cotidiana en la escuela y la diversidad de prácticas de escritura, son razones más que suficientes para reunir por primera vez 30 trabajos de una obra tan singular como potente, en la que se resumen cuatro décadas de compromiso con la investigación y producción de conocimiento crítico sobre las escuelas, los alumnos y alumnas, y los docentes” (Arata, Escalante y Padawer, 2018)



O bien como la misma Rockwell lo dice “Todo conocimiento es producto colectivo y pervive sólo como relación social; esta obra no es una excepción. Es fruto del trabajo acumulado de centenas de personas que vivimos entre escuelas. Apenas permite vislumbrar mil polémicas, discusiones y acciones que sucedieron a lo largo de años marcados por profundos cambios políticos y sociales en nuestro continente. La constante inquietud por comprender esos procesos me encaminó a lugares distantes en el tiempo y el espacio. Como el pez sería el último en descubrir el agua, me resultó necesario tomar distancia real y virtual para apreciar lo propio”. (Rockwell, 2018)



Rocwell no ha enseñado, y motivado, a conocer nuestras escuelas, nuestros maestros, nuestros saberes, a comprender la realidad escolar en el contexto histórico que se vive y las determinantes sociales que están presentes. En su libro La escuela cotidiana (1997) nos dice “Permanecer en la escuela, en cualquier escuela, durante cinco horas al día, 200 días al año, seis o más años de vida infantil, necesariamente deja huellas en la vida. El contenido de esta experiencia varía de sociedad a sociedad, de escuela a escuela. Conocer esa experiencia implica abordar el proceso escolar como un conjunto de relaciones y prácticas institucionalizadas históricamente, dentro del cual el currículum oficial constituye sólo un nivel formativo. (Rockwell,1997).



Rockwelll ha ido dejando huella, una huella que es obligada de seguir por los educadores de hoy en día.

