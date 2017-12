“A lo que viene”

Cuando entrevisté a Juan Zepeda, entonces candidato a la gubernatura del Estado de México por el PRD, me dijo que él no buscaría otro cargo de elección popular en caso de que no ganará.

¿Senador por el PRD?, le pregunté.

Su respuesta fue categórica: No.

Según me dijo, él quería trabajar desde su partido, para impulsar un proyecto amplio para una mayoría; es decir, la dirigencia nacional habría sido su espacio idóneo.

Sin embargo, a la vuelta de los meses, se ubica ya como pre candidato al Senado de la República.

Y lo que es más, hace unos días en su municipio, Nezahualcóyotl, apareció en público junto con Ricardo Anaya, precandidato a la Presidencia de la República, con el que se comprometió a impulsar su candidatura en todo el territorio mexiquense.

Juntos recorrieron las calles de la localidad, escucharon a la gente, y compartieron escenario musical; Anaya en el teclado, y Zepeda con la guitarra.

"Hay quienes creen que somos de bandos diferentes, pero para cambiar al régimen y echar un palomazo, somos la misma banda", refirió Ricardo Anaya.

Tratándose de una elección concurrente, Juan Zepeda no tendrá los reflectores que tuvo, mediáticamente hablando, en su pasada aspiración.

Pero si logra hacer una campaña como la anterior, podrá ser un factor clave en favor de Ricardo Anaya, y éste último lo sabe, quizá por eso anticipó que "Juan Zepeda será un magnifico Senador", y le expresó también su total apoyo.

Con esto, el PRI pierde uno de sus principales activos en la entidad: Juan Zepeda.

Sí. Hay que recordar que él fue pieza clave para que MORENA no ganara en la entidad, debido a la fragmentación del voto que se dio en la izquierda, lo que a su vez permitió al PRI retener la gubernatura.

Por otra parte, una aspiración que ha llamado la atención, es la de Juan Rodolfo Sánchez Gómez.

Él quiere ser nuevamente alcalde por Toluca, pero de la mano de MORENA.

Según explicó, "la vida democrática al interior del PAN ha sido anulada por grupos de poder autoritarios".

No tiene elevados negativos. Cosa de ver con quién habrá de enfrentarse en la elección tanto de parte de PAN, (¿Gerardo Pliego?), como del PRI, (¿Raymundo Martínez, Alberto Curi Naime, Guillermo Legorreta, Tania Hurtado, Jesús Izquierdo, José Antonio Mañón, o el propio Fernando Zamora?).