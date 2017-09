“El sismo que viene”

Clin Roberts vuelve a cobrar revuelo. No porque se le vea de nueva cuenta con ese rostro de hombre recio; fumando plácidamente mientras monta a caballo. Si tienes alrededor de 50 años de edad, seguro te acordarás de él. Clin Roberts promovía la marca de cigarros que lo catapultó al mundo a través de comerciales, como el "vaquero solitario"; el prototipo de "hombre rudo" de los 70's. Aunque para muchos se convirtió en una especie de "modelo" a imitar, Clin Roberts, -que, por cierto, también fue miembro del Senado de Dakota del Sur, y Congresista de los Estados Unidos-, murió de Enfisema Pulmonar Obstructivo Crónico, (EPOC), en febrero de este año.

No. Me refiero al otro inexistente "Clin Roberts", quien "sería" el "Jefe del Departamento de Sismología de la Universidad de Harvard", y que "alertaba por medio de la ONU a los gobiernos de los Estados Unidos y de México, de un megaterremoto que afectaría a ambas naciones", luego del catastrófico sismo ocurrido esta semana en el centro de nuestro país. Esta "Fake New", corrió como pólvora en redes sociales, creando tal histeria colectiva, de modo que hasta la misma ONU tuvo que salir al paso para desmentir tal barbaridad.

Otra "Fake New" que corre peligrosamente en paralelo, y que también crea preocupación entre muchos, es el supuesto "fin del mundo", para mañana 23 de septiembre. Quienes propagan dicha información, dicen que la misma está sustentada por expertos en "numerología, astrología", y hasta "estudiosos de la Biblia". Nada más falso. Solo Dios sabe el fin de todas las cosas. Nadie más.

Yo sí creo en que la Biblia es la palabra de Dios. Sí creo en que la profecía en torno al regreso de Cristo se cumplirá a cabalidad; y que después vendrán tiempos terribles cual nunca ha habido. Y también creo profundamente en el amor de Dios para con cada ser humano. Basta con volver nuestros ojos y corazón a la Cruz del Calvario, para darse cuenta de ello. Dios dio a su hijo unigénito, por amor a ti y a mí. Él sufrió nuestro juicio y castigo, para luego resucitar de los muertos a fin de darnos vida.

En medio del temor, incertidumbre y confusión que prevalecen, ésta es la verdad: Dios te ama, y por medio de Cristo quiere perdonarte, salvarte y darte su paz bendita. Si crees, y le entregas tu vida,lo verás.