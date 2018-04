Nuevo presidente, ¿todo nuevo?

Vivimos en un país democrático, que con todo y sus deficiencias, permite que los ciudadanos emitamos nuestro sufragio, a fin de elegir a quien será el próximo presidente, o presidenta de la república.

Esto es posible, -hay que admitirlo-, debido a un sistema electoral, monstruosamente costoso y complejo, establecido y operado en medio de las desconfianzas y marrullerías históricamente reiteradas, tanto de gobiernos, como de políticos, partidos y ciudadanos en general.

Más allá de los cuestionables "fichajes" de partidos para candidatos de elección popular; o los dudosos "perfiles" de quienes integran sus equipos de campaña, persiste en cada elección, por ejemplo, lo que a vox populi se identifica como la "compra de votos" por parte de los partidos.

Pero esto no se podría explicar, si del lado ciudadano no hubiera un mercado dispuesto a vender, por las razones que sean, "válidas" o no.

En esta elección, -como no ocurría probablemente desde el año 2000-, hay una gran expectativa social.

Eso quedó claro con la cantidad de gente que siguió el primer debate, con audiencias históricas para este tipo de eventos. Y en esa misma proporción es que puede venir también el desencanto. Alguien dijo, "nuestras preferencias electorales revelan mucho del tipo de 'salvador' que en el fondo anhelamos".

Parece que el hartazgo social debido a la inseguridad, injusticia, impunidad y corrupción; ha alcanzado sus límites. Pero hay que tener cuidado, como un amigo lo refería citando una frase de Thomas Jefferson:

"Un gobierno que tenga poder para darte todo lo que necesitas, tendrá también el poder para quitarte todo lo que tienes."

A la llegada de un nuevo mandatario, ¿será "todo nuevo"?.

Difícil creerlo.

La materia prima de todo partido político somos los seres humanos; y aquí es donde radica el verdadero problema:

Todos somos pecadores, destituidos de Dios. Solo una elección de carácter personal puede transformar: Reconocerme como tal y acudir a Cristo en busca de perdón y salvación, o seguir mi propio camino.

La historia nos ha enseñado una y otra vez, que nuestra verdadera mejoría, no debiera descansar en otro ser humano; sino en Dios mismo, y en lo que él está dispuesto a hacer, si decidimos creer y recibirle como señor y salvador.