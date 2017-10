¿Misión Imposible?

No, no me refiero a la saga de la película. Hablo del reto que tendrá el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas al frente del PRI en la Ciudad de México. El tricolor gobernó por última vez la capital del país entre 1994 y 1997, con Óscar Espinoza Villareal. A partir de entonces, el PRD se hizo del control de lo que algunos todavía llaman "Distrito Federal".

Desde Cuauhtémoc Cárdenas, pasando por Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador (2000-2005), Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard, y hasta el periodo actual con Miguel Ángel Mancera, el PRD no volvió a perder ninguna elección en lo que ahora se conoce como la Ciudad de México. Por supuesto que el escenario para el próximo año es diferente, debido a la ruptura al interior del partido del sol azteca, que llevó a Andrés Manuel López Obrador a fundar su propio partido, MORENA, que tiene amplias intensiones del voto; no solo para el caso de la disputa de la capital del país, sino de la propia presidencia de la república.

Algunos consideran que, al aceptar la encomienda, en lo político Eruviel Ávila "dio un paso hacia abajo"; otros piensan que por el contrario, el encargo le permitirá fortalecer su aspiración para ser candidato presidencial, por la exposición que tendrá en medios, y la oportunidad de seguir de cerca las actividades de sus adversarios internos como Miguel Ángel Osorio Chong, José Antonio Meade, Aurelio Nuño, y José Narro Robles.

Los habitantes de la Ciudad de México serán testigos del estilo coloquial de Eruviel Ávila; con un lenguaje cuidado y un proceder de temperamento equilibrado. Pero también sabrán de los pendientes que habría dejado en territorio mexiquense, particularmente en materia de seguridad pública. Los rivales retomarán cifras como las del Observatorio Nacional Ciudadano, que indican un crecimiento drástico en rubros como secuestro, extorsión, y robo en general.

Con todo, si el PRI elige un buen candidato, y en medio de las disputas de la izquierda, Eruviel Ávila podría pegar a muchos un buen susto.

POSDATA

El anuncio del gobernador Alfredo del Mazo Maza, supone grandes retos, y es deseable que se realice: Impulsar una política de vivienda, que permita a cada familia, obtener un crédito para comprar, construir, o remodelar su casa; y, el diseño de ciudades ordenadas.