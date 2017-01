Gasolinazo

El 2017 inició en nuestro país con el mayor incremento a los combustibles en aproximadamente 20 años. Cuando llegué a Toluca el dos de enero y tomé el taxi, este me cobró más de lo habitual por llevarme a Grupo ACIR. "¿Por qué el aumento? ¿Ya fue autorizado por las autoridades del transporte?", pregunté al chofer, quien me respondió: "No jefe, pero con el aumento a la gasolina, ya subimos la dejada entre cinco y diez pesos".

En paralelo ese mismo día surgirían en distintos estados una serie de bloqueos, protestas y manifestaciones, que posteriormente derivaron en saqueos, rumores, y cierres masivos de comercios. Tan solo en la ciudad de México, antier permanecieron cerrados 20 mil establecimientos comerciales, mientras que en el centro de Toluca ese mismo día cerraron alrededor de 3 mil 500, según me confirmó el presidente de la CANACO en el Valle de Toluca.

Las promesas que iniciaron en la campaña de 2012, y que siguieron hasta 2016 cuando se ofertó que bajarían los precios de los combustibles, y que "no habría más gasolinazos", fueron incumplidas con los efectos sociales y políticos que hemos observado a lo largo de la semana.

Las cifras oficiales ya daban malas señales. Por ejemplo: El Estado mexicano tuvo que gastar 53 mil millones de dólares entre 2006 y 2014 para subsidiar el precio de la gasolina; PEMEX reportó tan solo en 2015 pérdidas por 40 mil millones de dólares; con deudas acumuladas por más de 100 mil millones de dólares, y con vetustas refinerías que operan a 60 por ciento de su capacidad, por lo que casi la mitad de la gasolina que se consume en México, se importa de Estados Unidos, con un tipo de cambio muy adverso.

Despotricar contra la autoridad, no resolverá nada. Los saqueos son injustificables. Los rumores intencionales o no, solo empeoran las cosas. Creo que en lo individual podemos volvernos a Dios, y echar mano de su amor y salvación a través de Cristo. Él sigue diciendo: "Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso". Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otro Mesías. "Mejor es confiar en Dios, que confiar en el hombre; mejor es confiar en Dios, que confiar en príncipes". Somos pecadores necesitados de un Dios lleno de gracia y de verdad. Vayamos a él tal como estamos.