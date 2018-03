Dando continuidad a las entrevistas con candidatos, tocó en turno dialogar con el Profesor Fernando Zamora.

El actual alcalde de la capital mexiquense dice que su infancia, aunque con dificultades económicas y materiales, no fue difícil.

Aprendió a hablar el otomí y el español en forma paralela, y se las ingenió para salir adelante.

"Mi mamá hacía cuanto podía. Por ejemplo, nos bañaba cada sábado, no había para más. Nos divertíamos jugando con canicas de barro. Uno de niño es feliz, y no se da cuenta de las limitaciones".

Para poder estudiar, un viejo taxista que la hacía de colectivo, lo recogía a pesar de saber que no tenía dinero.

"Cuando me subía, yo hacía como que buscaba el peso en alguno de mis bolsillos, y él conociendo mi condición me decía que no me preocupara, que luego le pagara".

¿Corresponde tu nivel de vida, con los ingresos que a lo largo de tu vida política has tenido?, le pregunto.

Fernando Zamora asegura que sí; que vive en una casa de interés social; que gana entre 30 y 40 mil pesos mensuales como alcalde de Toluca; que recibe un bono anual de poco más de 100 mil pesos; que desayuna, come y cena, en sus oficinas en el palacio municipal de la capital mexiquense, porque está dedicado de tiempo completo a servir a la ciudadanía.

En cuanto a los señalamientos de que Toluca atraviesa la peor crisis de inseguridad pública de la historia, reconoce el problema, pero también me responde con una anécdota:

"Me paré en una gasolinera porque quería ir al baño. En eso me topo con un tipo grande y fornido que se me planta enfrente y me pregunta que quién soy, que él me conoce. Le digo que soy el alcalde de Toluca. Entonces me dice: Mire yo soy de Tamaulipas, y quiero decirle que allá la inseguridad es un infierno; Toluca está en el cielo".

También asegura que es falso que tenga una estructura electoral laborando en el municipio para operar a su favor en el próximo proceso.

Dice que la plantilla de trabajadores ha crecido de 5 mil al inicio de su gestión, a 7 mil en la actualidad, "conforme a la ley".

Es enfático:

"No me interesa el poder por el poder. Quiero dar continuidad a lo que se ha hecho, y seguir sirviendo a Toluca".

