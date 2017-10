Hablemos de la salud mental…

Con el título que se propone para este texto, seguramente usted, amigo lector, está pensando que pretendemos hablar de la salud mental de nuestro gobernador, y con justa razón, no lo podría culpar por pensarlo así, porque al abandonar su mandato constitucional, Jaime Rodríguez Calderón, nos invita a pensar que su juicio está fuera de balance.

Pero en realidad no, en este texto la idea no es hablar de la salud mental del gobernador independiente, en realidad no hay espacio hoy para abordar un tema así de penoso.

No, estimado lector, hoy deseo hablar de la salud mental como un problema de salud pública, salud escolar, salud social, porque mañana martes se celebra el Día Internacional de la Salud Mental, y como lo hemos mencionado aquí en otras ocasiones, se trata de un asunto relevante.

Es muy difícil olvidar, amigo lector, aquel caso de la madre que, teniendo un problema con su marido, sin muchas explicaciones (nunca las habrá en estos casos), se desestabilizó tanto, que para ponerle fin a sus problemas (nunca sabremos bien cuáles problemas) tomó un cuchillo de la cocina y certeramente apuñaló a sus bebé de ocho meses de edad, y eso no es todo, al ver la impresión que les causó a sus otros dos hijos (una niña de cuatro y un niño de cinco años), los alcanzó también para clavarles el cuchillo.

Podemos suponer que en un cobro de conciencia, al ver lo hizo con sus tres hijos (seguramente aquello era un terrible mar de sangre), Andrómeda intenta matarse también…

Y si recordar este acontecimiento no es suficiente, podemos hurgar en la memoria reciente, donde un alumno de un colegio en el sur de la ciudad de Monterrey, sacó en clase una pistola y la descargó contra su maestra y algunos compañeros.

Hablar de salud mental es el intento formal para buscar que estos eventos no sucedan, que nunca más una madre o un hijo lleguen tan lejos.

Se trata de hacer un llamado para que existan mecanismos preventivos, que en la escuela y centros de trabajo, sea posible detectara una persona que se sale de balance, antes de que llegue la tragedia.

Los problemas psicológicos existen, son muy comunes y no significa que la persona afectada es un loco o un maniático, no, salir de balance mental es hasta cierto punto muy común en la vida moderna.

Nadie nos enseña comprender la publicidad televisiva para no ser afectado; esa publicidad que nos crea deseos, la que nos define por la marca que usamos, la misma que nos enseña que hay desodorantes poderosos que nos hacen más atractivos…

A lo que quiero referirme, estimado lector, es que vivimos rodeados de estímulos que nos van programando deseos, conductas, ideas o retos, de manera que no podemos juzgar mal a quien un día explota contra toda la presión que siente. Y la publicidad o la presión social no es la culpable, no, pero ahí está siempre, incubando percepciones, gestando deseos, bombardeando el inconsciente…

Los que saben dicen que lo normal en el desbalance mental es deprimirse, poco a poco se les va el ánimo, se deprimen y pierden el rumbo; casi nunca son personas violentas.

En esta semana recordemos que la salud mental no es un tema que afecta al vecino. Es un asunto que puede estar en casa, en la familia. Por esta razón es importante que se legisle pronto.

Hay una comisión especial en el Congreso que debe sacar la ley que puede ayudarnos a proteger a los niños en las escuelas y a toda la población.

Necesitamos que esto suceda pronto y que se aplique ya.

Que no se permita un evento más en Monterrey, nunca más niño disparando contra otro, nunca una madre contra sus hijos… los casos que conocemos son los mediáticos, los más escandalosos, pero en cada hogar o en cada barrio hay focos amarillos y rojos en el tema de salud mental, por eso establecer bajo una ley los procedimiento de prevención pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, lo que más importa… o usted, ¿qué opina?

alejandro.gonzalez@milenio.com