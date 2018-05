¿Cómo sería la relación de "El Bronco" con el próximo Presidente?

No cabe duda que la declinación de la candidatura de Margarita Zavala le deja el camino libre a Jaime Rodríguez como aspirante independiente, al final de la contienda, será quien se consolide como el primer candidato independiente en México.

Así las cosas, amigo lector, ya no existe la presión en la campaña de El Bronco de evitar ser el último lugar en la elección, para evitar la derrota ante otro candidato independiente, lo cual mermaría mucho el capital político ganado con la gubernatura de Nuevo León.

Dice Jaime el candidato que tiene oportunidad de ganar, que para eso compite. En el programa de debates, Tercer Grado, dijo “creo que la salida de Margarita me beneficia a mí, más que a cualquiera de los demás, según lo que leo en la gente que me escribe, que simpatizantes de nosotros sino que se van sumando”.

“También veo que hay miles de gentes que aún no deciden por quien votar, según las estimaciones que tenemos solamente 30 millones de mexicanos han decidido por quién votar, 50 millones de mexicanos aún no ha decidido por quién votar”, agrega.

Camino al ensayo del debate de ayer, Jaime Rodríguez platica su estrategia con alguien que lo acompaña en la caminata, según se puede ver en el video que subió en su muro de Facebook.

Ahí el candidato explica que tiene confianza en las redes que está tejiendo en los estados de la República Mexicana y comenta cómo ha realizado reuniones con simpatizantes en cada entidad para pedirles que ayuden a difundir su campaña.

“Me junto con simpatizantes, les llamamos dos o tres días antes por teléfono y los invitamos a tomarnos un café. Cada uno de ellos tiene mil seguidores, y en cada reunión son entre 200 y 300 simpatizantes, ya llevo 16 estados así”, comenta el candidato.

Y además dice que trabajando una semana más así, “vamos a dar una sorpresa”.

Según dice El Bronco las redes de distribución de su campaña le permiten llegar a mucha gente y después de darse a conocer, en la recta final de la campaña, se hará el trabajo de convencerlos, de hacer que voten por su proyecto independiente.

Y aunque se ve lejos y poco posible, el candidato está peleando a su manera, pero lo más realista sería comprender que difícilmente ganará la elección y que terminado el proceso electoral regresará a ser el gobernador de Nuevo León.

Y eso es tal vez lo más importante que habría que observar, porque ¿qué clase de gobernador será Jaime Rodríguez Calderón después de la elección? Y más importante, ¿cuál sería la relación del gobernador con el nuevo Presidente?

Esto no es asunto menor, estimado lector, porque en los debates y la elección se dicen muchas cosas, se confrontan ideas, se hacen descalificaciones, se presumen responsabilidades, se pelean duro los candidatos pues.

Mucho es lo que hay que calibrar al momento de hablar, al momento de confrontar a los candidatos, sobre todo al puntero, porque es muy probable que sea con quien tenga que relacionarse el resto de su sexenio.

De Andrés Manuel López Obrador, El Bronco piensa que es muy seguro que sea corrupto porque ha vivido del sistema de partidos y del erario, pero asegura que no tiene pruebas.

“Yo no veo la ola (de apoyo por AMLO) del 48 o 42 por ciento, no la siento y al menos no la veo en la calle”, dice Jaime Rodríguez, de alguna forma nos dice que no cree que gane.

Lo cierto es que si se sube de tono la campaña o la pelea entre los candidatos, si se hacen acusaciones o se confronta algo más que las ideas o se insulta directamente, ¿qué culpa tendremos los ciudadanos de Nuevo León?

Y la pregunta es pertinente porque al final del año los habitantes del estado seríamos los principales afectados de un posible arranque del gobernador con licencia.

Lo más importante en estos momentos no es perseguir un sueño a toda costa, es saber en dónde estamos parados y entender la realidad que habrá al final de la elección, ser responsables con la misión de gobernar, porque no se trata de afectar a millones de personas con una simple puntada… o usted, ¿qué opina?

alejandro.gonzalez@milenio.com