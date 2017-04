Fernando Elizondo: se va el contrapeso, ¿pero a dónde?

Tenemos que recordar que el éxito electoral, sin precedentes, de Jaime Rodríguez Calderón, está íntimamente ligado a que hizo mancuerna con Fernando Elizondo.

Así fue, amigo lector, hace dos años, un 21 de mayo cuando corrían las campañas, Elizondo declinó su candidatura para apoyar a El Bronco y formar lo que llamaron “La Alianza por la Grandeza de Nuevo León”.

Aritméticamente lo que llevó Fernando Elizondo no era mayor a 6 por ciento de la votación, de manera que su aportación a la alianza no era de votantes, no se trataba de sumar cantidad, sino calidad y reconocimiento.

En ese momento frente al electorado de Nuevo León había una dupla muy atractiva con El Bronco echado para adelante y despotricando contra los partidos, los medios y el Gobierno, pero con la experiencia administrativa, serenidad y conocimiento de gobernar de Elizondo como un claro contrapeso.

Así el binomio dejó satisfecho a la mitad de los votantes y ganaron. Luego hasta se creó un cargo especial para que Fernando Elizondo se integrara con fuerza para mantener el equilibrio en la balanza, para que las puntadas y arranques de Jaime Rodríguez no llevaran al Gobierno a la quiebra o al traste.

La semana pasada se despidió Elizondo Barragán de la Coordinación Ejecutiva del Gabinete, agradeció la oportunidad, explicó que la mayoría de los objetivos estaban cumplidos y otros más en proceso, argumentó que el motivo de la renuncia era personal y enumeró algunos logros conseguido en los 18 meses de trabajo.

Pero, ¿a dónde va Fernando Elizondo?, ¿por qué se va?, ¿acaso no sabe que es el contrapeso en el Gobierno?... ¿qué está tramando?

La respuesta más simple sería pensar que piensa preparase para buscar ser el gobernador interino ante la muy cantada salida de El Bronco para buscar la Presidencia, tal vez, pero ese proceso de selección, según la ley, lo debe respaldar el Congreso y si algo quedó muy claro en las reacciones de su renuncia, es que tanto el PRI como el PAN (que son mayoría) están indignados porque después de todo lo que costó crear un puesto especial para él, les notificó su renuncia con un correo electrónico, le valió gorro llevar un mínimo protocolo con los diputados.

De esta manera, estimado lector, podemos suponer que el futuro inmediato de Fernando Elizondo no está ligado al apoyo que tenga del Congreso y entrar en una contienda electoral (la otra opción de ley) en elecciones extraordinarias, es complicado porque no ha tenido exposición en medios, su trabajo ha sido de bajo perfil.

No se descarta para ser gobernador interino, lo dijo, pero no se prepara tampoco.

Si se lee al detalle su carta de renuncia y las entrevistas que concedió ante su salida, entre líneas Elizondo nos dice que ya dejó una estructura trabajando con sus aportaciones, que ya no había mucho margen para continuar y que continuará su trabajo por el bien común.

“Siempre me encontrarán del lado de la verdad, pero no del escándalo”, escribió.

En días anteriores dedicó tiempo para hablar del gran logro que significa la Ley de Participación Ciudadana, con la que se podrá mantener un control y hasta cogobernar si los ciudadanos se organizan y la aplican.

La creación de consejos ciudadanos es la figura que la sociedad civil podrá usar para influir en los programas, leyes y proyectos de los gobiernos.

Todo parece indicar, amigo lector, que por lo pronto Fernando Elizondo se va a la trinchera de la sociedad civil, a trabajar en el empoderamiento ciudadano, asunto que encaminó desde adentro, creando la Coordinación de Enlace con la Sociedad.

Seguramente no quiere estar más de el lado del “escándalo” y prefirió retirarse, pero esperemos que desde afuera sigua siendo un contrapeso, porque dentro del Gobierno no parece haber un fiel en la balanza… o usted, ¿qué opina?

