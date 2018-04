Elecciones 2018 y la fuerte influencia de la televisión

Sin duda, la televisión seguirá teniendo un papel fundamental en las elecciones, y cuando menos en este año, sigue siendo importantísima para las campañas de los aspirantes a cualquier puesto de elección popular.

Y es que hoy en día, amigo lector, existen dos aspectos donde la televisión tiene influencia en las campañas que arrancaron.

Primero está la gran cantidad de actores, conductores o deportistas mediáticos que se registraron bajo la tutela de un partido para contender por una diputación, senaduría o alcaldía.

En puestos nacionales se registraron Sergio Mayer de Solo para mujeres; María Elena Saldaña La Güereja; la cantante y actriz Rocío Banquells; Ernesto D’Alessio, actor e hijo de la actriz y cantante Lupita D’Alessio; el actor y cantante Eduardo Capetillo, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, entre varios más.

Y en Nuevo León también hay gallos en la televisión. Están registrados

Brenda Bezares, Patricio Pato Zambrano y Alfonso De Nigris.

Por ahí en redes circulaba un meme sobre cómo se parece México a Springfield (la ciudad donde se desarrolla la serie de Los Simpson) y la gente en general reprueba que estas personas busquen un puesto de elección.

En lo personal, estimado lector, no me parece que sea malo que cualquier ciudadano busque un lugar en el Congreso o en las alcaldías. Se les critica por su desconocida preparación en temas políticos, pero la experiencia en otros años nos dice que, en general, no lo han hecho mal. Ahí está el caso de Silvia Pinal, quien fue diputada y senadora; el actor Carlos Bracho, la actriz María Rojo o el de la controvertida Carmen Salinas, algunos de estos nombres brillaron por sus buenas gestiones.

Y lo normal es que muchos de estos aspirantes no consiguen ganar, lo único que hacen es reunir un mínimo de apoyos para que el partido que los postula mantenga su registro, eso es tal vez lo más reprobable: la intención de mantener un registro, un ingreso, en lugar de que el partido postule personas competitivas para nutrir la democracia.

La segunda forma de influencia de la televisión es como medio de comunicación. Aunque se le da mucha relevancia a internet por la penetración de las redes sociales como Facebook, la televisión continúa siendo dominante.

La televisión es el único medio que llega al 98 por ciento de los hogares en México, y en contraste, el 47 por ciento de la población del país no tiene internet. Más del 20 por ciento de los ciudadanos no sabe lo que sucede en las redes sociales.

Para estas elecciones del 2018, el bombardeo de publicidad electoral que está proyectada y que será gratuita para los partidos es grandísima, nunca antes vista. Estamos hablando de 200 días ininterrumpidos de transmisión de spots (desde el 14 de diciembre de 2017 al primero de julio de 2018 para campañas federales). Es decir, 6.6 meses expuestos a 59 millones de spots, lo que significa un promedio de 295 mil spots por día durante más de medio año.

Los spots no pueden ser más grandes que 30 segundos y esto pone en desventaja a la forma de comunicar, de manera que Internet es el medio adecuado para complementar una campaña, para hacer discursos más elaborados y trasmitir ideas.

Además, amigo lector, aunque Internet sí se encuentra bajo las leyes de la Constitución, la libertad que se persigue en este medio hace que sea posible difundir lo que sea, hasta ahora no ha habido una sola sentencia en materia electoral, en la que se prohíba la difusión de algún contenido en internet.

Las redes sociales pueden ser muy influyentes para elecciones en zonas metropolitanas, pero en las rurales o en las contiendas federales, por desgracia, la televisión sigue siendo el medio de mayor alcance, y digo desgracia, porque al encender el televisor en señal abierta, tendremos que sufrir los miles de spots diarios que se trasmiten, y apenas arrancan las campañas y ya estamos hasta el copete de propaganda política… o usted, ¿qué opina?

alejandro.gonzalez@milenio.com