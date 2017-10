“Dreamers independientes”, esos que sueñan con ser candidatos sin partido

Un tanto distraído me asomé a una nota el día de ayer que decía “UANL espera oleada de dreamers para fin de año”.

Debo decir, amigo lector, que por mi dispersión, no entendí bien que se trataba del tema de los dreamers (soñadores en inglés), refiriéndose a los estudiantes que se encuentran en universidades en Estados Unidos y que por las políticas del presidente Trump, están siendo hostigados para no seguir estudiando allá.

Resulta que el 5 de octubre fue la fecha límite para que los jóvenes renovaran su inscripción al plan DACA, y según datos del Departamento de Seguridad Nacional de la Unión Americana, 22 mil estudiantes no acudieron a realizar el trámite, lo cual los hace deportables.

Debemos suponer entonces que estos estudiantes regresarán y buscarán una universidad de prestigio, de paga o pública, para seguir sus estudios. Por esta razón, la UANL espera que muchos presenten solicitud de ingreso.

Pero le comentaba al principio, estimado lector, que a golpe de vista no sabía a qué se refería la nota, porque no sé decirle, en verdad es un misterio para mí, pensé que se refería a la desbandada de los soñadores independientes, a estos ciudadanos que se manifestaron con la intención de ser candidatos independientes, que no son precandidatos, son más bien una suerte de “dreamers independientes”, cuando menos hasta que se registren.

Y es que la oleada de ciudadanos que se fueron a registrar es sorprendente.

Seguramente ya sabe usted que para buscar la silla presidencial se registraron en principio 86 dreamers independientes, pero al 20 de octubre se recortó para quedar en 48, que sigue siendo una multitud de dreamers.

En el aspecto local, hablando de Nuevo León, se apersonaron tres ciudadanos para ser senadores en la modalidad de independientes, y para buscar una diputación federal, fueron 19 personas, de las cuales dos están en revisión para ser aceptadas.

La cantidad de dreamers independientes es muy grande. Ahora tienen la obligación de mostrar que la gente los apoya y deberán reunir miles de firmas para ser candidatos reales.

Pero, ¿qué ha inspirado tanta participación independiente? Podría ser un movimiento ciudadano legítimo que se presenta en repudio al control mafioso de los partidos políticos; sí, podría ser.

Tal vez podrían pensar, “si El Bronco llegó a gobernador, ¿por qué yo no?”, sí.

Tal vez alguien los inspiró… y si de inspiración se trata, estimado lector, me parece que la figura del diputado local de Jalisco, Pedro Kumamoto, es más un modelo a seguir por ser un verdadero independiente de partido y no un resentido que se salió, y porque surge como un estudiante con apoyo para representar a un gran grupo de personas.

Kumamoto consiguió sorprender a todos con 50 mil votos en su distrito, con una campaña mínima en gastos. Además es muy querido por los ciudadanos.

Asunto muy curioso y a propósito, estimado lector, Kumamoto cuando era estudiante en 2013, fue el operador de un movimiento estudiantil de universidades privadas que consiguió que el IVA en colegiaturas no se aumentara.

Cuando llegó a la conclusión de que sería injusto que dos de cada diez alumnos abandonara los estudios por el aumento en el IVA, decidió reunirse con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y le explicó que las universidades públicas no podrían recibir la desbandada de jóvenes que saldrían de la educación privada, asunto que llevaría a despidos de trabajadores universitarios, ocasionando malestar social… y fue escuchado.

Casi cinco años después, la desbandada de estudiantes es amenaza otra vez, pero ocasionada por Donald Trump, pero hoy Kumamoto está en proceso de buscar ser senador, después de una gestión muy exitosa como diputado.

¿Qué motiva a los dreamers independientes? No lo sabemos, tampoco sabemos aún si se trata de una novedad o una tendencia, pero por lo pronto no se extrañe de que le toquen a la puerta o lo aborden en una tienda para pedirle su firma, ya es cosa suya si los apoya o no… o usted, ¿qué opina?

