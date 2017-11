La radiografía de Conarte y el problema de comunicación generalizado

El viernes se presentó un estudio que analiza las políticas culturales de Nuevo León, asunto importante para el desarrollo integral del estado.

El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte) es el organismo que lleva a cabo las políticas culturales desde 1995 y el cual fue motivo de análisis: identificar sus logros, fortalezas, riesgos, debilidades y oportunidades.

El trabajo de investigación lo realizó el sociólogo Víctor Zúñiga y la antropóloga Isabel Torres. Se trató de 33 entrevistas detalladas a personalidades de las artes y la cultura de Nuevo León, entre ellos, ex presidentes de Conarte y vocales de los gremios artísticos.

Por lo completa que resulta la radiografía, sería imposible comentarlo todo en este espacio, mi intención hoy es hablar de algunos aspectos que deben observarse, y usted, estimado lector, tendrá la mejor de las opiniones.

Entre las fortalezas mencionadas por los entrevistados, está, sin duda, la existencia de Conarte como organismo incluyente, conformado por los gremios artísticos de la localidad; es un orgullo y cuenta con prestigio nacional, les abre puertas a los creadores, y algo muy importante, cuenta con una independencia política reconocida. Conarte es confiable y transparente, según comentaron, y en sus 22 años de existencia han conseguido multiplicar los espacios dedicados a las artes y la cultura.

En el renglón de las debilidades están algunas“piedritas en el zapato”...

Los entrevistados comentaron que hay una “ausencia de una cultura de la evaluación”, “no hay memoria”, “no hay seguimiento”, “no se documenta”, “no hay respeto por el archivo”, “no hay seguimiento de los creadores”, “se pierde el registro”.

De alguna manera, las críticas realizadas son en gran parte para la forma en que se encuentra estructurado el Consejo y que en verdad no hay (y nunca hubo) un departamento de “cronistas”, “archivo”, ni una oficina que tome videos y fotos y reseñas de todos los trabajos, que sí hay algo de eso en prensa, pero no es su labor formal.

Y sobre los seguimientos a los trabajos y a los artistas, por lo que me toca conocer personalmente, amigo lector, sí se realiza en gran parte y muy amplia, pero no se divulga, no se comunica…

Y es aquí tal vez el verdadero problema que enfrenta Conarte, igual que todas las áreas del actual Gobierno, porque no hay difusión en comunicación formal, en radio, TV o prensa, porque el Gobierno independiente se divorció de los medios: los insultó, minimizó, los hizo a un lado.

¿Quién divulga lo que sucede en la cultura? Este periódico cuenta con un espacio local para poner algunas notas, pero no es suficiente para la cantidad de información que se genera. Y hablar de los otros medios, bueno, bien sabemos que muy poco o nada, es el espacio que otorgan al quehacer cultural local. Radio Libertad tiene algunos espacios y las universidades sin duda, pero es claro que no es suficiente.

Lo que bien parece necesitar Conarte no es la oficina de cobertura de prensa, que hoy hace magia y cubre con dos personas todos los eventos, pero no se publican, no tienen eco.

Muchas otras observaciones del estudio pasan por el mismo problema de comunicación (“no conocen los públicos”, “no se atiende a los jóvenes”, “está centralizado”, entre otras), pero sí se realizan, sí se hacen, y seguramente estas personas no conocen, por ejemplo, el festival Callegenera y muchas más actividades que se llevan sistemáticamente a barrios y municipios, incluso a los rurales.

Pero no hay manera de informar a todos. No hay un vehículo para llegar a los artistas y al gran público, porque los medios formales no están cumpliendo con esa necesidad y en Conarte no se han esforzado en conseguirlo.

Parece que es tiempo de que el Consejo trate de cubrir esa carencia de comunicación y archivo… porque si se gasta millones en trabajos valiosos, no hay motivo para ahorrar centavos en no comunicarlos, es un despropósito… o usted, ¿qué opina?

