¿Y si "El Bronco" queda en último lugar en la elección?

La pelea por la Presidencia de la República continúa subiendo de intensidad y las encuestas que se difunden marcan grandes diferencias sobre la ventaja que lleva López Obrador sobre Ricardo Anaya.

Y el día de hoy, amigo lector, el tema no tiene que ver con los punteros de las encuestas, todo lo contrario, la propuesta es observar a los coleros, a esos que los unen dos características: son independientes y pocos votos suman.

El asunto, aunque parece ocioso, tiene mucho trasfondo, sobre todo, porque son novedad las candidaturas independientes y de alguna manera se está gestando un movimiento político independiente, que no tiene credo, porque es diverso, pero tiene rostro, porque son muy pocos los que han ganado.

La lucha entre Margarita Zavala y Jaime Rodríguez no es por ganar la Presidencia, en realidad están peleando por no ser el último lugar, lo que significa el liderazgo nacional del movimiento independiente.

Cuando El Bronco ganó la elección de gobernador en Nuevo León con casi la mitad de la votación a su favor, automáticamente se convirtió en el referente nacional del movimiento independiente. Los ciudadanos que deseaban iniciar una aventura como candidatos independientes lo consultaban, se le requirió en muchos foros y estados para dar conferencias sobre cómo se gana una elección siendo independiente, apoyó a varios candidatos y en algunos casos hasta le compraron un servicio para operar su candidatura.

Jaime Rodríguez Calderón es respetado por su logro en las urnas y podríamos suponer que ese fue el mismo motivo por el cual se animó a participar en la elección presidencial, pero si queda en último lugar, si le gana Margarita Zavala, perderá ese distintivo, ningún candidato buscará su consejo y su triunfo como gobernador quedará terriblemente opacado por su derrota nacional.

Faltan 48 días para la votación y en las encuestas (en general) le dan entre 5 y 3 puntos porcentuales a Margarita Zavala, mientras Jaime Rodríguez reúne entre 3 y 2 por ciento de la votación.

Es cierto que falta más de un mes para la elección, pero la posibilidad de que uno de los independientes gane la Presidencia sigue siendo muy lejana, casi imposible. Entonces, ¿para qué están haciendo campaña?, ¿qué persiguen los independientes en esta elección?

Con toda seguridad, estimado lector, buscan influir en la elección restándole votos a un candidato para que se le facilite ganar a otro.

Es muy claro que Margarita Zavala desea que no gane Ricardo Anaya, es un pleito público y ella con seguridad tiene su motivación en evitar que el candidato del PAN gane, porque es de todos sabido que ella considera que se manipuló todo en su partido para que no pudiera ser candidata.

Pero, ¿cuál es la motivación de Jaime Rodríguez en esta elección?

Después de insistir muchísimo para ser candidato, abandonó la gubernatura, se supone que gastó dinero de su bolsa para conseguir las firmas, se peleó con el INE y al final de un proceso de mucho desgaste, entró con calzador a la boleta y al primer debate. Si hoy tiene el 2% de la votación, la pregunta es: ¿Cuál es el motivo que lo levanta todos los días para hacer una campaña y seguir gastando su dinero?

Jaime Rodríguez dice que desea despertar al México bronco y asume algunos reclamos generalizados para conseguir apoyo, pero siendo el último lugar en la contienda, está claro que el México bronco no despierta, o simplemente no existe. No está claro a quién le quita ese 2% de votos, parece que a Ricardo Anaya, pero aún no es muy claro.

Si El Bronco no crece como candidato, la historia lo recordará como el gobernador que más votos consiguió, pero no quiso gobernar, porque prefirió su papel de candidato independiente perene, insistente y terco, aunque nadie vote por su causa (ni los regiomontanos),y todo para quedar en un penoso último lugar, perdiendo todo el capital político que había ganado, revelando la estatura real de su proyecto y tomando un atajo hacia el olvido… o usted, ¿qué opina?

