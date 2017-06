Alto al abuso de las aseguradoras de autos, ¡liberen la vialidad!

Una mañana como cualquiera. Salgo de la casa para llevar a mis hijos a la escuela, dirección sur-norte de la carretera Nacional; es decir, soy de los que tienen que librar el tráfico vehicular en la entrada a Monterrey, donde el Ayuntamiento tomó la sabia decisión de poner un carril de contraflujo para que alcancemos ha llegar a tiempo la mayoría.

Pero justo esta mañana que le platico, amigo lector, como tras tantas, hay una “carga vehicular” (así le dicen en la radio) muy grande, de manera que con mucha facilidad los conductores podemos ver que la velocidad y la cantidad de autos a vuelta de rueda anuncian que llegaremos tarde, o muy tarde, a todos lados donde vamos.

No es lo normal, pero eventualmente suceden estos embotellamientos y generalmente son causados por un choque.

Y esa mañana no fue la excepción, porque justo en la entrada a la colonia Lagos del Bosque, entrando a Monterrey, el carril de “alta velocidad” estaba bloqueado por tres autos que, seguramente, hicieron la famosa carambola.

Los tres autos chocados estaban en fila y tres autos de tres aseguradoras estaban formados en el mismo carril en la misma fila, así como si nada sucediera, como si a nadie le importara llegar tarde… ¡como si fuera su oficina!

En verdad, estimado lector, las tres aseguradoras estaban intercambiando papelería, llenando el parte, haciendo croquis; es decir, trabajando y dando servicio a su asegurado.

¿Cómo es posible que estas compañías pongan su oficina de atención al cliente en un carril de una avenida megatransitada a las ocho de la mañana? ¿No hay autoridad que ponga orden? ¿Acaso nadie ha calculado lo costoso que esto es para otras compañías o para el Gobierno?

No entiendo, cómo es que no hay una sanción directa para las compañías aseguradoras de autos, como para que no usen las avenidas en “horarios pico” como su oficina.

¿De qué privilegios gozan estas empresas? ¿Por qué el resto de las compañías de otros giros deben soportar que una actitud así les afecte en su productividad?

Ahora que hemos visto mucho interés en regular los autos de placas foráneas y podemos percatarnos que cuando hay voluntad y una intención, los temas controvertidos se puede discutir y se pueden regular.

En el día a día, los autos de placas foráneas pueden ser una amenaza a la seguridad, pero son más una evasión fiscal, por eso el interés de regular, con urgencia, ese 10 por ciento de autos foráneos.

Pero nadie quiere tocar ni con el pétalo de una rosa a las aseguradoras, esas compañías de servicio que en lugar de mover los autos del siniestro, hacen su oficina en un carril de circulación.

Seguramente usted, amigo lector, sabe de lo que estoy hablando, porque todos los días somos víctimas de un alcance que estrangula la vialidad, y cuando llega el ajustador, se quedan a discutir los rayones y la pintura dañados, mientras todos los demás, ¡miles de autos!, tenemos que tragarnos la indiferencia de estas aseguradoras, y hay que decirlo: del Gobierno también, porque no se pone un “hasta aquí”.

Los puesteros son perseguidos por trabajar en la calle, los estucheros, los ambulantes… pero las aseguradoras, que igualmente trabajan en la calle son impunes…

En pleno año 2017, donde las redes sociales y los celulares son la norma, tal vez podrían implementar el uso del celular y que cada participante en un alcance mande una foto por WhatsApp y que inmediatamente, si no hay heridos o problemas mayores, se orillen los autos donde no estorben la circulación o que sigan de inmediato con su día.

No podemos soportar más tiempo el abuso de las aseguradoras de autos. Alguien debe dar un paso Bronco y poner un alto, libre vialidad, menos privilegios para estas empresas, hay que detener este abuso… Usted, ¿qué opina?

alejandro.gonzalez@milenio.com