Un retazo de seda blanca...

Encontré a Julia sentada en una de las tantas bancas del parque central, el del quiosco descuidado y los enormes árboles, espectaculares vigías de cientos de aves y ardillas cuyo hábitat es también vida.

Sostenía un libro y observaba hacia el pasillo central del jardín, el que conduce o bien a la enorme plaza citadina o hacia la calle principal, dependiendo del rumbo, dirección y necesidades del observador en turno, y parecía tener la mirada fija en algo o alguien, aunque conforme avanzaba hacia ella reconocí el error, se trataba de una de sus tan características miradas perdidas, aquellas que nacieron cuando descubrió su amor por la lectura.

Es una gran amiga y a veces creo ser el único capaz de entender su adicción a los libros. Gracias a ella he aprendido varias cosas en este constante andar, pero la principal fue la referente a los sagrados alimentos: cuando vayas a un pueblo recuerda que, para comer rico, lo mejor es encaminarte al mercado principal y buscar el puesto de mayor demanda pero, eso sí, debe estar atendido por una mujer de generosas carnes y sonrisa inmensa, es decir, la señora gorda de buen talante siempre será garantía. Su aseveración podría parecer ridícula pero, créame cuando lo digo, su teoría ha sido validada en no pocas ocasiones.

Podría decirse que confío casi a ciegas en ella, y si antepongo el “casi” es por su detestable gusto por los vegetales, especialmente la coliflor, y sus dudas con respecto a la belleza de sonidos como los creados por Ivan Torrent (recomiendo ampliamente el álbum compilatorio Rêverie o las interpretaciones de Anilah, en especial las diversas variantes en torno a los llamados Medicine Chants). En fin, ese no es el punto.

Es un tanto despistada y apenas giró la cabeza cuando le llamé por su nombre. Regresó a su posición original y a señas, como si fuera su perrito faldero, ordenó sentarme junto a ella. Ya sé que nadie ordena así no más, sin voz, pero ella no la necesita. Los movimientos de sus manos son claros sin duda.

Estuvimos en silencio varios minutos. La verdad es que me divierte mucho tratar de adivinar en qué piensa o cómo analiza su reciente lectura o hacia donde la ha llevado algún personaje o un verbo o algún término, por eso no aburren sus frecuentes letargos.

Por ejemplo, una vez hablábamos sobre los pros y contras de haber vivido en la época victoriana y, como es recurrente en ella, no podía faltar la referencia a algo que había leído y en esa ocasión tocó el turno a La importancia de llamarse Ernesto (Oscar Wilde, 1895), una comedia escénica de tipo costumbrista y con la referencia extraña a un hermano inexistente. Como el teatro nunca ha sido de mi particular agrado (en lo personal disfruto más de otras bellas artes, como la pintura o la escultura), la dejé hablar mientras la imaginaba ataviada ofreciendo algún tipo de disertación sobre “x” tema. No pude evitar la sonrisa al ataviarla en esos enormes vestidos, aunque no pude determinar si habría usado los de gaza con tul y sedas o los de satén con terciopelo. Los primeros, si mal no recuerdo, eran más bien usados por las señoritas, mientras que los segundos eran confeccionados especialmente para las señoras. Eso sí, a pesar de la diferencia en las telas, la cantidad y tamaño de los adornos eran similares. Je, qué chistosa visión de mi amiga tratando de hacer algo, como en aquella ocasión: también preguntó quién sabe qué cosa y tampoco supe qué responder…

***

La rutina es molesta. Abrir los ojos a las seis de la mañana, encender la radio para escuchar el noticiero local, vestirse y calzarse con la ropa deportiva, salir a trotar los reglamentarios tres kilómetros recomendados por el médico, regresar y poner a hervir agua mientras lava los aditamentos usados la noche anterior, preparar un asqueroso café instantáneo y beberlo mientras alguien al otro lado del aparato receptor le dice que hoy es un gran día, que la vida la cambiará completamente y que los astros, todos, se han confabulado para hacer de él un ser humano excepcional, ejemplar, maravilloso.

Luego el aseo personal y, al ser hoy miércoles, es día de estrenar una barra de jabón neutro para tratar de contrarrestar el eczema que ha golpeado, maltratado y herido no solo su espalda y torso, también su de por sí deteriorada confianza y fracasada autoestima.

Ha barrido, lavado y recogido el desorden de la noche anterior. Ha preparado algo de comida y al parecer está listo. Regresa a la habitación para cambiar su vestimenta y calzado, coloca el reloj en su muñeca izquierda y las llaves y algunas monedas en diferentes bolsillos del pantalón y la chamarra de mezclilla. Desconecta casi todos los aparatos eléctricos a excepción del refrigerador para conservar la temperatura de la carne y, por supuesto, los hielos. Apaga la radio y se encamina hacia la puerta y es en ese preciso momento cuando sonríe.

En la puerta de acceso hay un letrero que pide a los inquilinos evitar animales y ruidos fuertes a deshoras. Las hojas formadas de vidrio y metal ya han sido abiertas y en las escaleras están los estudiantes de la escuela contigua esperando que pase el horario de descanso para poder moverse con mayor soltura en las inmediaciones del plantel.

Le alquilaron la pequeña accesoria hace unos seis años y decidió hacer de ella un buen sitio para la venta de dulces y artículos de papelería. La idea le rindió tan buenos frutos que contrató a una joven para que se hiciera cargo de abrir y, cada 14 días, viajar al centro de la ciudad a visitar los grandes consorcios para aprovechar los descuentos y resurtir el negocio. Obtener la confianza de nuestro protagonista le costó tiempo, pero lo consiguió. Han dejado de verse como jefe y empleada y por eso él sonríe a esta hora de lunes a sábado, invariablemente.

Algún día se atreverá a decirle…

***

Recuerda la primera vez. Le obligó a cerrar los ojos y extender los brazos con las palmas de sus manos dispuestas. Estaban junto a la ventana, sentados en un sillón más o menos viejo pero muy confortable. Ella sonreía expectante mostrando sus labios cansados. Movía sus dedos con ansia, como hacen los niños cuando saben que recibirán no solo un juguete nuevo, sino el artefacto que en verdad desean.

El envoltorio ha sido destrozado y la caja está abierta sobre la mesa. Hay un libro. Se llama La historia de O (de Anne Desclos, mejor conocida como Dominique Aury, seudónimo de Pauline Réage, 1958) se trata de una novela que, en resumen, detalla el placer al que se compromete más en cuerpo que en alma una mujer para conquistar a su pareja.

En la caja también había un retazo de seda blanca…

***

A veces es importante recordar. Sabe de la relevancia de llamar a las personas por su nombre y por eso siempre les obliga a repetirlo cuando les conoce e invariablemente forma una oración con él para aprenderlo. Por ejemplo, cuando conoció al carpintero le sonrió amablemente, le pidió repetir el apelativo y le dijo: “don Simón, creo que podría utilizar sus servicios para renovar las escaleras en casa”, así que el buen hombre se despidió confiado en haber conseguido un nuevo cliente, aunque le advirtió que debía esperar alrededor de dos meses porque estaba haciendo la estantería para un nuevo local en la entrada del edificio, junto a la prepa.

Decidió averiguar de qué se trataba porque cabría la posibilidad de conseguir un empleo, qué tal y pretendían poner ahí de esas máquinas de videojuegos o quizá venta de nieves y helados. Cualquiera le permitiría hacer algunas actividades extras para juntar dinero y poder ir a todas esas playas y lugares anunciados en su revista de chismes sobre famosos.

No le resultó difícil conseguir el empleo. Resultó que sería una papelería y su disposición impactó favorablemente al propietario, quien le pidió presentarse justo una semana antes de abrir para poder acomodar mercancía o ir a adquirir más, según fuese el caso. También hizo labor de volanteo entre los chavos de la escuela y todas las casas de las calles aledañas, contando por supuesto los departamentos del edificio que albergaba el negocio.

Luego de la jornada de la gran apertura, en la que regalaron separadores metálicos con citas textuales relacionadas con diferentes obras de la literatura mundial, el hombre le obsequió el último que quedaba al fondo de la caja. En un lado decía El poeta tenía razón, “un hombre al fin serás…” y al otro estaba escrito Si puedes conservar la fe en ti mismo cuando el mundo entero la ha perdido…

Preguntó si conocía al autor. El hombre no solo le habló de Rudyard Kipling, sino que le recitó una parte. Ella quedó fascinada y más cuando días después su nuevo jefe le regaló un poemario en el que se encontraba tal texto (Si, 1895). Ahí empezó su fascinación y la gran aventura…

***

Julia recuerda con cariño aquel entonces. Habla de su poema favorito y también de otros textos y escritores. También lee novelas, autobiografías, ensayos y más. Desde hace varios meses está inscrita en varios clubes de lectura y es asidua usuaria de la biblioteca central.

Hoy es domingo y ha estado sentada en el parque. Dice que su jefe quiere platicar con ella y por eso está aquí en una banca de metal, observando los enormes árboles y deseando que el hombre se presente y le obsequie nuevamente un libro.

No mencionó nada sobre la tela blanca que a veces ha usado en la alcoba. Dice que ese es nuestro gran secreto…

