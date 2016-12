'Odeloth', un año de crecimiento

Hace poco más de un año esta columna dio a conocer el trabajo que Eduardo Arellanes ofrece a los seguidores del comic mexicano a través de Odeloth Productions y decidimos buscarle para ver cómo iban las cosas y qué sorpresas esperan a sus seguidores.

Para empezar, confirma que ha presentado a los lectores la continuación de “Solaris”, llamado “Solaris Cenit”, seguimiento a la saga que presentó en la Feria del libro en 2015, también estrenó el primer Artbook titulado “Dreams”, un compilatorio de todas las ilustraciones realizadas a lo largo de su carrera como dibujante, y presentó en la Feria del libro de este año su más reciente trabajo llamado “Hell riders”; por si ello fuera poco, ahora en la presentación de sus trabajos cuenta con el apoyo de cosplayers que dan vida a sus personajes.

Odeloth ofrece varios títulos a sus seguidores: “Exodus”, comic de ciencia ficción que consta de cuatro números publicados; “Solaris”, relacionado con el género de superhéroes pero vistos de una forma más madura y científica con dos tomos publicados y el más reciente, “Hell-riders”, un comic de aventuras que ha tenido una gran aceptación.

Y le ha ido muy bien, se ha presentado en la Feria del Libro Zócalo con una muy buena respuesta por parte de la gente; en la TNT, donde la experiencia fue muy grata ya que al ser una convención de manga y comic los fans se acercaban a las cosplayers; en la Matsuri Den en Tlaxcala, donde se topó con chicos que habían comprado comics el año pasado y regresaron por los nuevos títulos: “agradezco a nuestros seguidores su confianza”.

Eduardo reconoce que al inicio no esperaba una respuesta tan grande de la gente por el género que maneja: “nuestra competencia es el comic americano y todo el boom de las películas de superhéroes, pero la gente quiere ver cosas diferentes, nuevas propuestas; no estamos inventando el hilo negro, pero sí tratamos de ofrecer una forma diferente de ver el comic, con un toque más maduro y literario. Hay un gran mercado, gente que está deseosa de ver eso, cosas que salgan un poquito fuera de lo convencional, y pues ahora nos queremos mover a nuevas plazas en el interior de la República, al norte, al sur, a donde nos lleve el viento”.

Odeloth productions quiere seguir creciendo y busca la internacionalización: “tengo la propuesta por parte de una tienda de comics en San Francisco, California, para publicar nuestro comicHell Riders en inglés, hay propuestas para salir fuera del país y llegar al otro lado del charco, España y Francia son el objetivo para 2017, pero a su tiempo daremos más detalles, por ahora estoy enfocándome en la traducción de Hell Riders para el mercado Norteamericano y si vemos que hay una buena recepción pues traduciremos todos nuestros títulos a otros idiomas”.

¿Y la competencia? La competencia directa enriquece, responde. “Nuestra competencia es el comic americano y el manga japonés, la verdad es una fuente de inspiración, me marcó de niño y ahora de adulto ha logrado darme el impulso para ofrecer un producto de calidad, hay grandes comics y grandes escritores americanos, ingleses y japoneses que me hacen desear darle a nuestro público un producto digno hecho orgullosamente en México. Yo digo que sí se puede”.

Y tan se puede que ahí está, creciendo y atendiendo los comentarios de sus seguidores: “en efecto, cuando empezamos y sacamos el primer comic, que fue ‘Exodus’, muchos chicos querían ver superhéroes diferentes, muchos se acercaban y nos comentaban, ¿oye no tienes alguna historia de un superhéroe mexicano o algo así?, las chicas deseaban ver historias auto conclusivas, fue entonces que decidí crear un universo aparte de ‘Exodus’, me tomó un poco de tiempo, pero ya está listo y la punta de lanza es ‘Solaris’, al cual le seguirán nuevos héroes basados en nuestra cultura prehispánica vistos desde un punto de vista moderno y, por qué no decirlo, un poco más oscuro, y para las chicas tendremos un compilado de historias llamadas ‘Pandora’s Box’, todo esto viene para el 2017”.

Eduardo recuerda cómo inició su gusto por el noveno arte cuando era adolescente. Su abuelita fue quien le inspiró porque le declamaba todas las noches lo que aprendió de niña, como el poema “Reír llorando” de Juan de Dios Peza, gracias a un verso que decía oh caballeros tigres, oh caballeros Leones, ¿os dedico mis canciones?, ahí fue donde nació la inspiración para sacar un titulo que tuviera lo nuestro, los mitos de la cultura Azteca, los nahuales, los guerreros jaguar, los guerreros águila, los Dioses del panteón Azteca, tenemos una de las mitologías más apasionantes y bellas del mundo y mi intención es que la gente se sienta orgullosa de sus raíces... no es una tarea fácil y menos cuando se es dibujante, entintador y guionista, afortunadamente tengo gente que me apoya en otras áreas y sin ellos me sería casi imposible el terminar algo tan grande como lo que tenemos planeado sacar”.

Cuál es el objetivo de estas producciones, entiendo este punto de que la gente o tus lectores se sientan orgullosos de sus raíces, pero ¿hay algo más?

Sí lo hay, quiero que las personas se identifiquen con valores, nuestros comics no llevan material ofensivo o sexualmente explícito, deseo que los chicos y la gente en general vea valores tales como la perseverancia, el valor, el amor por otros, el dar lo mejor de uno sin importar lo difícil de la situación, una persona puede hacer la diferencia y eso plasmo en mi obra. Otro de los objetivos es que la gente se pregunte cosas, que investigue, que lea, yo pongo mi visión de este mundo surrealista pero es el lector el que le da el énfasis a lo que lee; eso deseo, que la gente no deje de hacerse preguntas, porque el día que dejemos de cuestionarnos lo que vemos ese día dejaremos de crear.

Eduardo agradece a los seguidores su apoyo, ofrecerles el doble de títulos este 2017 y confirma que estará en diversas ciudades como Guadalajara, Guanajuato, Oaxaca “y a donde nos inviten”.

