Hay una enorme sombra reproduciéndose en la pared intentando violentar la luz y buscando de alguna forma escapar a los movimientos. No hay una forma definida, un sonido preciso o una demanda planteada, pero es evidente la necesidad de huir.

Del techo cuelga la enorme lámpara y a sus espaldas retoza gracias al movimiento provocado por las espontáneas ráfagas del viento que se cuela entre las tejas, bajo las vigas, los resquicios de la puerta y las ventanas improbablemente abiertas.

Están de pie frente al único acceso de una estructura aparentemente inconclusa y la luz golpea sus rostros entumecidos y sangrantes. Apenas se atreven a abrir los ojos esperando, pero su atención no está puesta en el muro tras de sí o en la obscuridad que sus cuerpos producen.

Saben del frío y la humedad exterior porque han estado ahí y han aprendido a escuchar. Cuando entraron y cerraron de golpe la puerta, miles de gotas humedecieron la madera, los herrajes gastados y el aire circundante, el mismo que dio vida a todas esas ramas en el bosque y enfrió las heridas y confrontó la tibieza de su sangre. El mismo que lastima los ojos siempre abiertos de esta noche y su oscuridad de luna ausente.

Tic-tac, tic-tac, tic-tac… el reloj continúa haciendo su trabajo. Desde lo alto de una de las vigas, un escarabajo detiene su marcha y mira a las dos figuras humanas. Avanzaba sigilosamente hacia su próximo alimento: una pequeña mariposa nocturna decidida a descansar luego de seguir el movimiento y el origen de la luz, pero la intempestiva llegada de los humanos le obligaron a guardar distancia y refugiarse a unos centímetros del coleóptero.

En ese espacio parecen haber quedado atrapados los temores de decenas, quizá cientos de otras presas que, como ellos, habían encontrado un buen refugio en una noche parecida, con todo y el terrible sonido del tiempo avanzando a razón de 60 segundos por minuto.

Ni más, ni menos...

***

Con un poco de atención, se puede escuchar a lo lejos.

La música viene y va con sus percusiones y es ineludible la imagen de glaciares y de hombres y mujeres con caballos que caminan entre el río y el bosque. Hay algunos niños en los hombros de sus padres, otros caminan y entonan la melodía sagrada, aunque no saben que lo es, y con ella invocan el espíritu de los más organizados y conocedores. Por eso se acercan, pero no demasiado. Les observan andar hacia el oeste y recoger madera y arrastrar en una especie de camastros las pieles de otros cuerpos y otros hermanos. Hay ondinas en el agua y en las ramas más altas múltiples ardillas y pájaros escudriñando el horizonte inmediato.

Todas las piedras cercanas se han formado gracias al movimiento del agua y el constante golpeteo de otras más pequeñas, pero su peculiar tesitura será determinada por la velocidad del líquido y su fluir a través de todas sus caras dispuestas a trozos de otras, al capricho de otras, a la erosión de otras. Los sedimentos son el mejor aliado para algunas y gracias a ellos adquieren todas las cualidades requeridas para enfrentar al río desde la mano de un travieso y envalentonado joven dispuesto a impresionar a la chica de enormes ojos cafés y cabellera oscurecida.

Él sabe que la roca debe rebotar sobre la superficie líquida al menos cinco veces para poder captar su atención e interés, por eso debe elegir la mejor y más adecuada al tamaño de su mano y fuerza, con poco pero suficiente limo para facilitar la tarea; además, debe encontrar el espacio perfecto y lanzarse a la conquista de una superficie calma. Los que saben dicen que esa acción se llama epostracismo. Él solo sabe de la voz y el murmullo surgido de su boca al llamarle y atreverse.

- Si logro que la piedra rebote cinco veces, ¿qué me das?

- Te regalo mi collar, el de la pequeña piedra que hicimos el verano pasado.

- Mejor me cantas…

Ella sonríe. Avanza y se detiene para recoger una pequeña roca de grietas azules y negras que coloca en su mano en lugar de la otra, la originalmente elegida: solo si lo logras con esta…

El cierra los ojos y siente el tamaño, espesor, cualidades. Se deja llevar por el susurro que viaja sobre las copas de los árboles y la nieve en las montañas y todos los aromas de su canto. Abre los ojos y nota sus labios entreabiertos y una sonrisa acompañando el sonido. Gira y lanza: uno, dos, tres…

El grupo se detiene y algunos entonan una nueva melodía. Los animales se acercan y beben y los más pequeños juegan con los peces en el agua desde la seguridad terrestre. Se han sentado en una de las enormes rocas.

Ella ofrece un abalorio en cuyo centro hay una hermosa piedra verde y él lo rechaza. No hablan, pero el lenguaje de sus ojos grita deseo gracias a la visión de la piel y el aroma de los cuerpos. Ella percibe la humedad y se sonroja. Él adivina lo que sucede y su respiración se agita y la circulación de su sangre se acelera y toma la decisión y se lanza al agua.

Ríen ignorando que, desde la maleza, son observados…

***

Están acampando cerca del lago, a unos tres kilómetros del refugio, la camioneta y los guardabosques.

Llegaron hace tres días y han disfrutado y aprendido. Los siete son amigos y comparten el gusto por la observación de la naturaleza y del cielo nocturno. Mañana regresarán por la mañana a la realidad de sus vidas, unos a la escuela y otros al trabajo: una pena.

Estuvieron charlando y bromeando a un lado de la fogata que colocaron junto a las tiendas de acampar hasta que la lluvia empezó y con ella el viento y los truenos. Hacía tiempo no había una tormenta así.

Esa mañana se habían encontrado con un lugareño entrado en años y les había dicho que se fueran pronto porque el espíritu del agua estaba por llegar y no perdonaba ni olvidaba a nadie: si tienes cuentas pendientes, seguro te arrastrará con él. Cuando le pidieron que explicara con exactitud a qué se refería, se limitó a balbucear incoherencias y a decir que se fueran, que no se quedarán una noche más. En algo acertó el viejo de la barba blanca: el aguacero era muy fuerte.

Se envolvieron en sus chamarras y se acostaron en sus bolsas de dormir. Los rayos proyectaban la silueta de los árboles sobre la tela de las tiendas y el sonido de los truenos era particularmente tenebroso. Quién sabe cuánto tiempo pasó así.

De una de sus bolsas sacó el viejo reloj de bolsillo y con la luz de su teléfono móvil alcanzó a observar que eras la una de la madrugada con 12 minutos. Por costumbre llevó el aparato oído para escucharle funcionar: tic-tac, tic-tac, tic-tac...

El sonido del más reciente trueno cesó. Se escuchaba el golpeteo de las gotas de lluvia sobre el toldo de su habitación artificial. Un nuevo relámpago y el conteo tradicional entre la luz y el sonido para determinar si el fenómeno se estaba alejando o se acercaba le confundió: en el anterior había contado hasta nueve y entonces escuchó el trueno; el anterior a ese había dado el mismo resultado, al igual que este último ejercicio.

El último destello dibujó las enormes ramas de los árboles acercándose y el estruendo a los nueve segundos ocultó los gritos y el llamado de auxilio. Para el siguiente relámpago pudo ver cómo otras tiendas eran arrancadas por extrañas y gigantescas figuras de una naturaleza enferma de odio.

No quiso esperar y rasgó la tela con el cuchillo que siempre estaba al alcance en la funda que colgaba de su cinturón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuando salió recibió el golpeteo del agua en pleno rostro y luego vio sombras escapando del bosque cubriendo a sus amigos y engullendo sus rostros aterrorizados. No podía creerlo pero ahí estaban. Eran pequeños y de enormes fauces y grandes garras. Oscuridad. Estruendo.

Alcanza a escuchar su nombre y siente cómo le aprisionan y le arrastran y corren hacia el camino que atraviesa el bosque. Otro rayo: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un poderoso estruendo le distrae y pierde el equilibrio y cae golpeándose el rostro contra la raíz de algunos de esos bastardos.

No sabe cuánto han corrido pero no se ha cansado. Dicen que no hay mejor motor para el intento de un ser humano que el miedo y en tal momento la tormenta, la noche y esas cosas estaban haciendo su tarea.

Otro rayo. Empiezan a forzar la respiración. Uno se da cuenta de la herida en el pómulo izquierdo porque arde. Uno, dos, tres, cuatro.

Siguen corriendo. No entienden bien a bien la amenaza pero saben que está ahí, tras ellos, al alcance. Un rayo más ilumina la vieja guarida del guardabosques y cuando llegan se topan con una puerta cerrada y un candado que une la enorme cadena de acera alrededor de la reja. Solo está el viejo edificio a un lado y hacia ahí se dirigen. Entran corriendo y se detienen más allá del farol de petróleo que cuelga de una de las vigas iluminando el entorno.

Un último rayo. Hay sombras por todas partes y la piel sangra y las lágrimas se confunden. El miedo se apoderada de los rostros. Uno…

***

El espíritu del agua no tiene forma de mujer, ni piel bronceada, ni hermosos ojos cafés. No usa una hermosa esmeralda colgando al cuello y tampoco murmura bellas canciones a los acompañantes de ríos y lagos. Es amigo de los animales y gobierna a las especies que viven en, dentro y con él. Las ama, las cuida, las protege y usa piedras azules con pequeñas grietas negras para alertar a los curiosos y advertirles: lárguense.

Lo curioso es que le encanta un sonido que surge del bosque: tic-tac, tic-tac, tic-tac…

