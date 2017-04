La mañana del día siguiente nunca llegó

Hace ya una semana enfermé.

No recuerdo bien a bien el inicio, pero sé que fue una madrugada extraña. Un dolor interrumpió el estado onírico y abrí los ojos casi a la misma velocidad que llegué al sanitario. Afortunadamente no está a dos o tres metros de distancia, sino pegado al dormitorio y por eso el severo conflicto que debí atender no pasó a mayores.

Aun no me acostumbro al nuevo espacio. Después de tantos años de habitaciones y rentas y pasillos sigo enfrentando esa molesta confusión en torno a la disposición de los pocos muebles y el sinfín de baratijas acumuladas a lo largo de al menos dos lustros en soledad. Por eso tropecé cuando dirigí mis pasos hacia la cocina para preparar un té de algo, lo que sea: hierbabuena, manzanilla, menta, siete azahares o lo que sea que hubiese en las cajitas de colores, que están al fondo de la caja usada como despensa, mesa y hasta “burro” para planchar.

No pude encender la luz de esa habitación porque en cuanto moví el interruptor, el interior del foco simplemente tronó y no hubo más qué hacer. Afortunadamente la de la recámara ilumina suficiente y con esa encontré una de las cajas y su contenido, también el pocillo de peltre azul, un limón y hasta el tazón con miel. Pude hallar un cuchillo y conectar la hornilla, pude partir el limón y exprimir el líquido y verter miel por arriba del sobrecito con la infusión para acelerar el desprendimiento de las sustancias activas. El agua fue el último ingrediente. Coloqué luego el recipiente de metal sobre la hornilla y esperé.

Fue entonces -al esperar-, cuando me percaté del increíble silencio. No se escuchaban los clásicos camiones materialistas avanzar entre la noche hacia el oriente u occidente en la carretera (a pesar de ser una vía principal no había ruidos de motores), los perros no ladraban a la luna y tampoco se escuchaban sirenas de patrullas o ambulancias o bomberos. Nada. Me dirigí a la puerta de la entrada y me asomé por la pequeña ventana que da la calle.

No me había percatado, pero la lámpara de la esquina no funciona y por eso no hay forma de averiguar qué hay ahí. Los vecinos sabemos de la resbaladilla, del enorme oyamel y los arbustos que ocultan el acceso al callejón, pero ninguno de estos eran visibles. Estaba demasiado oscuro y silencioso. Ni siquiera el perro del vecino andaba rondando por ahí, como era su bendita costumbre. No se escuchaba viento, ronquidos o jolgorio alguno.

De momento no me parecía extraño porque el dolor abdominal no me permitía entender o tratar de hacerlo. Solo esperaba el hervor para poder beber el ansiado remedio tranquilamente con la esperanza de mejorar las condiciones físicas, lo cual no fue posible ya que, como averigüé después, la resistencia de la vieja hornilla no daba más de sí y tronó. Solo tomé agua fresca y la infusión quedó en la lista de pendientes de ese día.

Antes de regresar a la cama consulté la hora. Las 3 de la mañana para el reloj y mi vida.

Dicen que esa “es la hora del diablo”…

***

Mitología griega. Sigue la clase de mitología griega y no tiene la menor idea de cómo responderá a las preguntas del profesor si este le cae encima con su actitud sabihonda y su voz fingida de todolopuedotodolosé.

A ella correspondió estudiar sobre la noche (Nyx) y su hijo Hypno. Debe plantarse frente a toda la clase y hablar de algo que apenas recuerda, como el hecho de que los dioses más poderosos le temían y adoraban al mismo tiempo y por las mismas razones: nadie nunca sabe qué traerá consigo, aunque todos le esperan porque es la proveedora de descanso. Es una diosa sombría cuyo poder supera al de todas las otras divinidades y está vinculada con los oráculos. Decían incluso que era capaz de reproducirse a sí misma “sin necesidad de conocer varón”. Su hijo representa una fuerza distinta y similar. El descanso es parecido a la muerte porque roba consciencia y animación pero con su práctica recurrente fortalece las capacidades humanas. Quién sabe a quién se le ocurrió la inteligente idea de representar a Hypno como un anciano encorvado y demacrado.

Es curioso. Anoche apenas leyó algo sobre el tema pero cayó presa del cansancio y solo despertó para apagar la luz. No se dio oportunidad para cambiar su ropa y usar el pijama ese viejo que tanto le gusta. Era demasiado esfuerzo.

Camina hacia el salón de clases y en la distancia observa entrar a algunos compañeros. Desconoce los nombres de la mayoría, pero les sonríe sin hipocresías porque sabe que ellos, quiérase o no, formarán parte de su vida los próximos semestres. La universidad puede ser un enorme monstruo capaz de engullirse a cualquier solitario.

El turno es primero para escuchar sobre Hades, el señor del mundo subterráneo, y sus dominios en la tierra de los muertos. ¿Por qué una cultura es capaz de dar formas tan grotescas y poderosas a las actividades humanas?, se preguntaba mientras oía algo sobre el soberano de los muertos y las curiosidades de su reino, un sitio para los ofensores de los dioses y eternos tormentos, aunque no es un enemigo de la raza humana porque “se trata de un Dios terrible, no malvado”. Qué curioso, el responsable de nuestros castigos, el gran carcelero, el que impedirá a nuestras almas volver a la luz alguna vez, no es nuestro enemigo. ¿Y si fuera cierto?, ¿si no fuera malo?, ¿solo cumple con su deber, su destino?, ¿y quién le involucró en ello, por qué, cómo nació? La existencia de un Dios no puede estar abierta a la posibilidad de tantas dudas.

Ella espera y sigue pensando. Analiza.

Todolopuedotodolosé le observa desde la enorme altura de un tabique y le invita a compartir sus reflexiones con el resto de la clase. Se incorpora y observa los ojos de los demás clavados en los suyos. Empieza a hablar. Hay lógica en sus argumentos pero el mentor muestra desinterés. Los demás coinciden y el responsable lanza un falso agradecimiento por la intervención y comenta que será suficiente, ella no tendrá que hablar de Nyx ya porque se cumplió de alguna forma el objetivo: provocar.

Da por terminada la clase y pide un ensayo para el día siguiente sobre el papel de la divinidad en la historia humana. Tres cuartillas al menos…

***

Abril no es un mes de su total agrado. Le teme. Su incomprensible gusto por el ocultismo le confirma lo que supone mediante leyendas o quizá coincidencias.

Es abril un mes maldito porque aquellos dados al satanismo, la adoración a lucifer y hasta seguidores de teorías conspiratorias como los “illuminati”, quienes hacen de esta su época predilecta y propicia para desastres y desgracias. Ellos dejan que pase la llamada Semana Santa y que millones alrededor del planeta recuerden la muerte de un hombre que era –dicen- hijo de un Dios misericordioso que incluso perdonó el asesinato de su hijo.

Luego, al término de esa semana de amor y perdón y complacencia y abstracción y ayuno, todos ridiculizan la muerte del llevado y traído redentor porque, para ellos, abril es un mes de sacrificios humanos, especialmente el domingo impío (el domingo de pascua), y efectúan rituales que incluyen menores (por la pureza de su alma) para confirmar que es el terror el que les mantiene vivos y al acecho.

Por eso hay un abril de seis días en que buscan, raptan y secuestran a quienes después ofrecerán en sacrificio a partir del 19, cuando inicia un ritual de 13 días cobijados, como dice la trillada frase, al amparo de la noche…

Teme a abril porque fue el mes en que Jack cobró su primera víctima y nació Hi-tler; también es el que cobijó el asesinato de Martin Luther King; los ataques a Beirut; las manifestaciones en la plaza de Tiananmén; el inicio de la guerra en Bosnia; la muerte de 86 personas en el “rancho del apocalipsis”, también conocida como “la matanza de Waco”; los atentados en la maratón de Bostón; el gran terremoto de China; la fundación de la Iglesia de Satán, y el ataque norteamericano a Siria, solo por mencionar algunos ejemplos.

Lo peor de todo es que abril abre las puertas a otros mundos y los rituales aumentan y las desapariciones también porque hay que cumplir el objetivo y controlar a la humanidad…

***

Escuchó atenta y recomendó la ingesta constante de líquidos, al menos mientras se hace checar por un especialista. Sabe que no lo hará y se ofrece a llamar un taxi y acompañarle a urgencias. Al otro lado de la línea rechazan la posibilidad porque pronto amanecerá y no hay de qué preocuparse. Sobrevivirá, seguro.

Ella insiste, él confirma y sugiere que mejor apure el ensayo porque al rato habrá demasiado qué ordenar y no tendrá oportunidad de hacerlo por la mañana. Una coincidencia más: opinan lo mismo. Dice que dormirá al menos una hora para poder descansar un poco y retomar el trabajo alrededor de las 5. Solo concluirá algunas ideas y ya. Al rato les dará forma.

Se despiden momentáneamente. Cuelga pensando en la infinita cantidad de razones por las que se ha enfermado. Da el último sorbo a la taza de café y arroja algunas ideas en la pantalla del ordenador.

De repente se percata de la ausencia y llama al enorme labrador negro que otras veces le ha acompañado. Este le observa temeroso desde el otro lado de la habitación sin intentar acercarse.

Entonces se da cuenta: hay un silencio apabullante, de esos que lastiman y aterran porque no percibe nada y se da cuenta de que no podía sentirse más sola.

Para ella, la mañana del día siguiente nunca llegó…

