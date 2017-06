Dicen que desperté cuando había muerto...

Últimamente ha muerto demasiadas veces y en todas ellas ha habido un común denominador: siempre llueve. Ni más ni menos.

Por ejemplo ahora. La agonía aparece y el dolor se ha estado mimetizando con una resignación apenas detectable y siempre insuficiente.

De cualquier forma, a esta oscuridad seguirá el invariable reto de una puerta abierta y una ventana rota.

Un frío de esos que lastiman la prisión ósea y debilitan de a poco las ganas es inevitable, al igual que la mesa sin viandas y los retsos de un corazón así, humedecido, marchito…

***

Nuestros ancestros amaban la lluvia y tenían un Dios a quien pedían sus favores para ésta y todas las tierras de entonces. Le llamaban Tláloc y le representaron de azul con nubes en forma de serpientes, viviendo en su paraíso particular al oriente del universo y atendiendo cuatro rumbos en los que derramaba la lluvia desde una enorme vasija dispuesta para ello en el Tlalocan, del que surgía el amado líquido, y en donde había de todo para una feliz vida. Un absoluto paraíso.

Esta necesaria divinidad era descrita con anteojeras formadas por serpientes entrelazadas cuyos colmillos formaban las fauces divinas y un rostro siempre de negro o azul o verde; además portaba representaciones de relámpagos y truenos y su vestimenta mostraba las gotas de agua obsequiadas a los hombres y su fe.

Chalchiuhtlicue, la de falda de turquesas, era la diosa responsable de cuidar las aguas de la tierra en lagos y ríos y fuentes, pero no era concubina del gran Tláloc, a quien solo le han atribuido dos esposas: Xochiquetzal, diosa del amor de las flores y la naturaleza, y Matlacuéyetl (“la de la falda verde”), diosa de las aguas.

Tenía la fuerza suprema de la naturaleza y el cosmos y lo mismo era benefactor que desastroso para nosotros, simples mortales.

Dicen los que saben: “en ocasiones desciende para fecundar las tierras y hacer germinar y crecer las cosechas, o enviar relámpagos rayos y tempestades creando peligros en los lagos, ríos y mares, y si era su voluntad enviaba granizo, inundaciones o sequías. Era por tanto necesario hacerle ofrendas y adorarle para ganarse su favor, en su honor se realizaban ceremonias y rituales. Siendo sus más fervorosos peticionarios los agricultores, pescadores y marineros”.

Ese era, es, Tláloc, el Dios de la lluvia omnipresente en todas estas muertes…

***

La costa es hermosa.

Todos se burlaron de él cuando se atrevió a pronunciar tal frase.

La bahía -le corrigieron- lo es.

Le costó entender la diferencia entre una y otra (la primera se refiere a un enorme cuerpo de agua que limita con la tierra; la segunda, a la entrada del mar a tierra de tal manera que permite a las embarcaciones guarecerse de fuertes vientos gracias a la forma cóncava que adquiere), pero lo logró con el paso de los meses.

Había llegado apenas unas semanas después del inicio de la temporada de huracanes, entre junio y julio.

Por alguna suerte de azar o buena fortuna, consiguió un sitio más o menos cordial: un cuarto con su propio baño, una hamaca, ventilador y mosquiteros, lo cual siempre se agradece en las zonas tropicales.

Su nuevo hogar estaba a 10 minutos de toda esa enorme cantidad de agua salada.

Había gaviotas sobrevolando la zona todas las tardes, cuando el sol empezaba a ceder ante la fuerza del tiempo y la brisa resoplaba entre las rocas y bañaba de a poco cada centímetro del interminable bulevar.

Había palmeras y árboles rojos y de otros tipos, todos ellos habían escapado a las garras de la selva y su poderío y llegaron a la bahía para dar el nombre al lugar y proveer paz y sombra y hasta un buen y permanente dormir a quien se atreviese a descansar sobre sus raíces.

Imponente, la primera vista hacia la bahía conduce irremediable al faro y de ahí al museo y luego al centro social. Más allá hay algunas palapas donde cocinan riquísima sopa de caracol y la gente ofrece filetes y pescados preparados en variedades innumerables ahora para esta memoria de ojos humedecidos por el recuerdo.

Es válido retomar la inigualable descripción de un hombre enfermo de alcohol que deseaba morir atado a alguna de las enormes rocas que hacían lo propio a todas las olas: “allá está el lugar donde nace la vida gracias al Dios sol y también ahí están las almas de quienes fueron elegidos para recuperarle de la noche cada amanecer”.

¿Y si un día no lo logran?

***

De verdad, es cierto.

Su poder le permite tomar cualquier forma y estar presente en cualquier parte y volverse tangible para mostrarse a la humanidad, por eso el toque de divinidad y el sabor a poder absoluto. Es Tláloc.

En los libros se dice de Él: “a consecuencia de este carácter dual muy fuerte, su culto entró dentro del sistema de reciprocidad del sacrificio; con ofrendas de flores o libaciones diversas, de autosacrificio, ofrenda de animales, y de seres humanos cuando las sequías se dejaban percibir terribles y en los casos exceso de lluvias que amenazaban a las sociedades con huracanes y tempestades, cuando Tláloc se enfurecía. Los sacrificios a Tláloc se solían realizar en los cerros o en el interior de las cuevas. En la mayoría de estos ritos propiciatorios, como indica, en las ofrendas sacrificaban niños varones enfermos…”.

¿Es tan voluble? Podría serlo. Deberías averiguarlo. ¿Cómo? Un sacrificio, ¿recuerdas?

***

Antes eran alrededor de 10 kilómetros. En alguna ocasión informaron de su necesaria modernización y el compromiso de todos por agrandarle y embellecerlo.

Lo cierto es que todas las noches estaban llenos de personas corriendo o caminando. Había también pequeños montados en bicicletas recubiertas de una crema especial para evitar que el metal se salinizara.

Dispuestas a lo largo de ese enorme tramo, había bancas y hasta mesas, la mayoría ubicadas hacia el oriente para poder admirar el hacer de la naturaleza a través del mar y sus olas, aunque en contadas ocasiones fue perceptible una calma extraña que permitía el reflejo de diversos cuerpos celestes y era como un enorme baile de diminutas luces atrapadas ahí, dentro del agua.

Disfrutaba caminar. Pasaba horas haciéndolo y así fue todas las noches de esos meses, incluso cuando avisaron de la tormenta tropical que luego se convirtió en huracán. Cuando platica sobre esa experiencia dice que aún puede sentir el agua torturando su cuerpo, porque la fuerza del viento le convierte en proyectiles tan exactos y dolorosos como un alfiler. Algunos pensamos que exagera y él lo niega. Afirma y subraya la veracidad de sus palabras.

No hay razón para mentir, amigo. Recuerdo que intenté acercarme y mi brother me lo impidió, me obligó a permanecer agarrado al cinturón de seguridad de la camioneta y solo por unos minutos. No entendía cómo las capacidades mentales de una persona eran tan débiles como para atreverse a tal locura.

Nadie en su sano juicio toma la determinación de estar frente a un huracán que se acerca amenazante…

***

Anoche sucedió otra vez.

Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando escuché los primeros truenos. Lo sé porque estaba soñando mi despertar en medio de una tormenta y un ansia ineludible de beber algo.

Alcancé a ver el reloj de reojo mientras me dirigía a la cocina. Luego de beber un poco de chocolate con leche, escuché el sonido y me asusté y decidí regresar a la seguridad de un colchón barato y viejo. Ahí cubrí el rostro, me envolví de pies a cabeza con una cobija de la misma edad, aunque el estruendo parecía haberse guardado conmigo ahí.

De repente caí en la cuenta.

No había resguardo ante tal poder y tampoco posibilidad alguna de escape y eso fue aterrorizante.

La luz artificial también había escapado y apenas se podían percibir las sombras guiadas por los rayos. Venían todas hacia mí y yo trataba de no estar al alcance, pero no resultó y una de ellas entró por mi boca y se guareció de la vida a lo largo de la garganta.

Dicen que desperté cuando había muerto y pregunté entonces por agua porque otra vez tenía sed y necesitaba algo para llegar bien a mí particular morir, porque era mío. No quería ni buscaba otra cosa, solo calmar esta ansia de líquidos. ¿Fue mucho pedir?

Quizá así sucedió el nacer de Tláloc, producto para algunos de la unión entre Ometecuthtli y de Omecíhautl, otros dicen que surgió de gotas de agua y hay quien incluso atribuyen su surgimiento a las nubes en el cielo…

***

El cuerpo reposa en una plancha de metal frío. La obscuridad me rodea completamente y no sé qué pasa.

Las voces que alcanzó a distinguir decían haber encontrado el cuerpo flotando en la bahía.

Extrañamente no murió ahogado… estaba solo.

