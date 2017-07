Algo que vale la pena contar

La relación entre Pancho Villa y Álvaro Obregón, dos de los más grandes caudillos revolucionarios, siempre estuvo plagada de anécdotas. Esa amistad luego transformada en rivalidad, comenzaría formalmente durante 1914, cuando Obregón realizó varios viajes a Chihuahua con la intención de sumar al popular líder de la división del norte a la causa constitucionalista.

Solucionar las diferencias que el centauro tenía con "don Venus" (como Villa gustaba llamar a Carranza), constituían entre otros, el eje fundamental de los encuentros. Durante su segunda visita, Obregón invitó a que Villa redactara un pliego petitorio con todas sus demandas dirigido al primer jefe. El centauro accedió entusiasmado, pero cuando Obregón llegó con la misiva ante el mismo Carranza, éste ni siquiera se dignó a leer el documento cuando ya lo había desestimado por completo. Villa y Obregón establecieron comunicación telegráfica casi a diario, ya que el norteño deseaba conocer los avances del trato, en tanto que Obregón buscaba ganar tiempo. Sin embargo Villa sospechaba de la sagaz habilidad de Obregón para disfrazar sus intenciones, y en una ocasión tuvo oportunidad de confirmarlo. A propósito de la ocupación estadounidense en Veracruz, Obregón escribió a Villa informándole que redactaría un documento pidiéndole a Carranza que exigiera al gobierno americano la inmediata salida de los invasores. Villa le contestó:

-¡Sale! Lo autorizo a escribir lo que usted considere y a poner mi firma junto a la suya.

Sin embargo, como solía suceder después de consultar con sus asesores, el centauro se arrepintió, seguramente debido a que él tenía sus propios tratos con los americanos de quienes recibía apoyo. El caso es que Villa escribió otro telegrama a Obregón: -¡Cancele lo que le escribí ayer! Luego le explico por qué. Pero el viejo lobo de Obregón, habiendo previsto la situación le respondió: -Too late, my friend. El gran patriotismo de su mensaje de ayer me impulsó a comunicar también sus expresiones a los periódicos de mayor circulación en el país. ¿Quiere que también se publique su arrepentimiento de hoy?

