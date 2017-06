Algo que vale la pena contar

Atendiendo con gusto una solicitud vía correo electrónico, en esta ocasión dejaremos por aquí algunas cuantas recomendaciones de lectura para este verano. Sobra decir que el único sentido, es el disfrute de una buena lectura vacacional.

¿Qué hay de novedad? Lo más reciente de John Grisham, "Un abogado rebelde". De Jeffrey Archer, "Sólo el tiempo lo dirá". De Jo Nesbo, "Petirrojo". El relanzamiento de "Max" (novela sobre el programa Lebensborn para crear niños arios perfectos) de Sarah Cohen. "El Laberinto de los espíritus" cuarta entrega de la saga de Ruiz Zafón. Musicalmente hablando, "Cash man in black", de Johnny Cash.

Este año vamos cumpliendo la meta. A la fecha de un total de setenta títulos ya despachados, me atrevo a recomendar: "Material Sensible" de Neil Gaiman (relatos geniales). "Materia Oscura", (ficción cuántica) de Blake Crouch. "La Primera Guerra Mundial contada para escépticos" de Juan Eslava Galán. "Las dos caras de la historia" (una colección imperdible de ensayos sobre la Revolución) con la afortunada compilación de Alejandro Rosas.

Dicen que las últimas palabras de Pancho Villa fueron: "No me dejen morir así... digan que dije algo" para enterarse del contexto hay que leer precisamente "No me dejen morir así" de Pedro Ángel Palou. Lectura amena con altas dosis de humor, "El Caso Tequila" de F.G. Haghenbeck. Totalmente recomendable la última entrega de novela negra (no terror) de Stephen King, "El que pierde paga" (Sugerencia, leer antes "Mr. Mercedes", primera entrega de la saga, aunque no es imprescindible). Lectura juvenil, "Cuentos extraños para niños peculiares" de Ransom Rigss. El promocionado como thriller político del momento "La Soga" de Matthew Fitz Simmons, apenas da una pasada sobre política, pero resulta tener buen ritmo, aunque con algunos bemoles en la trama y desenlace. Y de postre en ciencia, "La Biología de la Creencia" de Bruce Lipton e "Hiperespacio" de Michio Kaku.

Es cuanto de momento, pero recuerden la frase de Borges: "El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo".

Somos lo que hemos leído y esta es, palabra de lector.





