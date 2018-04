Algo que vale la pena contar

El próximo lunes 23 de abril se celebrará la edición número 22 del “Día internacional del libro” conmemoración a nivel mundial instaurada por la UNESCO a partir de 1996. La fecha fue elegida por coincidir, al menos en la actualidad, con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega.

El día exacto del fallecimiento del inglés siempre ha estado en entredicho, debido a la disparidad entre los calendarios gregoriano y juliano.

El objetivo de la celebración según la “Unión Internacional de Editores” agrupación que realizó la propuesta, es simple: Fomentar la cultura de lectura, al mismo tiempo que la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor. La Conferencia General de la UNESCO aprobó la propuesta en París el 15 de noviembre de 1995 y a partir del año siguiente la celebración se ha vuelto tradición.

Con el tiempo comenzaron a nombrarse capitales mundiales del libro o sedes de la conmemoración, siendo Madrid la primera en 2001; este año 2018 corresponde a Atenas y Sharjah de los Emiratos Árabes, lo será durante 2019.

En España la fecha coincide también con la entrega anual del mayor galardón otorgado a los autores hispanos, el famoso “Premio Cervantes”.

Y en México, según las últimas estadísticas de lectura realizadas por el Módulo de Lectura (MOLEC) del INEGI durante 2016-2017, los números respecto a los hábitos lectores no han cambiado mucho desde el último muestreo. De un 97.3% de ciudadanos alfabetas de 18 años y más, 45 de cada 100 personas leyeron al menos 1 libro en 1 año. Del estudio se deriva que un 54.7% no leen libros, 43.4% leen periódicos, 41.8% páginas de internet (foros o blogs), 37% revistas y 5.4% historietas. Un 40.6% no lee por falta de tiempo y a un 26.8% no le interesa leer. Cifras verdaderamente preocupantes cuando consideramos que en India (país del mundo líder en lectura) se leen 10.42 horas promedio por semana, al igual que cifras similares en Tailandia, Filipinas y Egipto mientras en México leemos en promedio apenas 5 horas por semana. Y los datos siguen, pero continuaremos el comentario en el siguiente aporte…

Somos lo que hemos leído y esta es palabra de lector.





