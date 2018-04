Algo que vale la pena contar

La mayoría de los grandes males de nuestros tiempos, derivan de carencias de iguales proporciones. Y una de esas carencias es sin duda, la falta de cultura. La cultura no representa solamente la apreciación, creación o reconocimiento del arte, implica también cierta forma de conocimiento, de elementos que al ir acumulando en nuestro andar por la vida nos permiten organizarnos como sociedad y en cierto modo, continuar escribiendo la historia. Sin embargo, muchos de estos elementos hoy triste y simplemente resultan ignorados, incluso, de manera entusiasta.

Visitaba el otro día uno de los pocos almacenes de la ciudad que entre sus mercancías tiene la bendita fortuna de contar con una mesa de considerables proporciones, en la cual se van apilando una colección de libros en venta. Generalmente es posible encontrar por ahí los “best sellers” del momento y alguna que otra curiosidad de moda.

Así que mientras mi señora hacía el mandado, yo me entretenía observando con interés el último libro de la escritora sueca contemporánea Camilla Läckberg, titulado “La Bruja”, que finalmente terminé por agregar a mis lecturas del mes. Se aproximaron a dicha mesa dos jóvenes que debían rondar unos 16 o 17 años. Uno de ellos tomó entre sus manos un ejemplar del libro “La razón de estar contigo” del escritor americano W. Bruce Cameron, y después de mirarlo brevemente, le dice a su acompañante en tono de desdén y presumiendo sapiencia: “–¡Mira, éstos de los libros ya no saben qué hacer para vender, ahora como la película se hizo famosa están escribiendo los libros!”-. Y el otro le contesta: -Sí, como los de “Harry Potter”-. Creo que si hubiéramos formado parte de una de las viejas viñetas del popular personaje “Condorito” me hubiesen dibujado cayendo hacia atrás con un clásico

“¡Plop!” Por supuesto que en el bendito desconocimiento lector que aquellos chicos profesaban, parecían no entender que de hecho, primero existieron los libros y posteriormente se hicieron las películas.

Pero bueno, desgraciadamente en ese camino anda nuestra sociedad actual, incapaz de entender que la cultura es cultura, hasta que se presume.

Somos lo que hemos leído y esta es palabra de lector.





radioelitesaltillo@hotmail.com / Twitter: @AlBoardman