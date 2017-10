Algo que vale la pena contar

Hoy aprovecho la oportunidad que me dan los amigos que tan amablemente me permiten publicar esta columna, para compartir con ustedes estimados lectores, la reciente publicación de una de mis novelas cortas. La idea de la historia es sencilla. ¿Quién no ha conocido en determinado momento de la vida, a través de la experiencia propia o ajena, algún vecino que ha merecido ser odiado hasta el límite de la razón? "Ese fantasma vecino", título del libro, pretende hacernos sentir parte de una historia que con frecuencia suele evocar las emociones cotidianas de nuestro propio "yo", en relación con los demás.

Un toque de humor cínico adereza la narración y varias situaciones de índole sobrenatural intentarán asustar al lector, algo que quizá no logren en principio con la simple lectura; pero no hay que bajar la guardia, porque las palabras suelen ser traicioneras y tal vez durante una noche, cuando despiertes por ahí de las tres de la madrugada y obligadamente precises realizar una urgente expedición al baño, te asalte el recuerdo de algún sonido, alguna imagen o una palabra maliciosamente escondida en tu subconsciente, que justo en ese momento tendrá la intención de salir a divertirse tocando la puerta de tus propios miedos.

La contraportada del libro adelanta:

"En una hermosa villa habitacional rodeada de una espléndida vegetación, se esconden los más extraordinarios y singulares secretos. Su pasado escabroso involucra varias muertes, la tragedia de una bruja, un viejo diario y muchos fantasmas vecinos que a la luz de una nueva urbanización, pretenden regresar a la vida para reclamar lo que consideran suyo. Nuevos vecinos, llegan. Viejos vecinos permanecen atados a ese violento pasado. Las relaciones entre ambos se tensan, llegando a los límites que separan la vida de la muerte. Y fantasmas propios y vecinos, acechan esperando el momento oportuno de hacer de las suyas.

Puedes encontrar disponible esta novela corta, tanto en versión digital como en impresa, a través del portal de Amazon, bajo el título de "Ese Fantasma Vecino", autor Al Boardman.

Extraordinario lector, espero que te animes a adquirirla, leerla, y entonces finalmente seremos vecinos, cuando menos en esa estantería física o virtual, de la literatura.

Somos lo que hemos leído y esta es, palabra de lector.





radioelitesaltillo@hotmail.com - Twitter: @AlBoardman