Traxión cocina más compras tras debut en BMV, consolidaciones llave y con 1% del pastel alto potencial

MÁS ALLÁ DE este difícil 2017, ya se han concretado dos colocaciones bursátiles en este último tramo del año, y va en camino la del Grupo México Transportes de Germán Larrea y que lleva Alfredo Casar.

Le adelantaba que la influyente firma de transporte ferroviario dueña de Ferromex, Ferrosur y dos trenes en EU colocará capital por unos mil millones de dólares a mediados de noviembre.

No es descartable que pueda seguir los pasos de FIBRA UNO de Andrés El-Mann y Abud Attie y de Grupo Traxión que logró 4 mil 500 millones de pesos (mdp).

Esta última es la empresa más grande de transporte terrestre y logística del país con una flotilla de 5 mil 500 camiones, 9 mil 500 empleados e ingresos por 7 mil mdp.

Su precio de colocación a 17 pesos fue cuestionado por más de un experto. Sin embargo para Aby Lijtszain de 40 años y actual timón, tal situación no le preocupa, ya que la visión de la compañía está orientada a construir valor en el mediano y largo plazo.

Además se ponderan las ventajas de que Traxión sea ya pública, lo que mejora el costo de su acceso a capital para crecer.

Con 60 años en el mercado, Traxión ya es operada por la tercera generación. El fundador Jacobo Lijtszain falleció este 2017 a los 96 años. Trabajó hasta los últimos días de su existencia. Su hijo Bernardo Lijtszain es el presidente y tiene 72 años.

Hoy de su facturación 62% lo aporta el transporte de carga y multimodal y 38% tiene que ver con el de personal y escolar.

De Traxión descuelgan marcas como MYM –firma de mudanzas que fue el origen–, Grupo SID especialista en logística, EGOBA de carga nacional e internacional, lo mismo que AFN y LIPU que lleva personal y estudiantes.

La razón social de Traxión surgió hace 5 años. En la última década ha consolidado más de 10 compañías sumando a sus dueños como socios y en la operación. Hay enormes sinergias.

La primera consolidación fue la de LIPU.

En consecuencia el tamaño de la flota ha crecido 16 veces y se ofrece un servicio completo, lo que se conoce como “one stop solution”. El avance anual desde el 2014 ha sido del 50%, lo que se proyecta sostener en el futuro inmediato.

Y es que la industria del transporte con un valor de 90 mil millones de dólares al año y que en un 86% es autotransporte, está muy fragmentada en un universo de 140 mil compañías, de las cuales 900 son grandes.

Traxión con todo y su fuerza apenas tiene un 1% del mercado. O sea que la oportunidad es enorme.

Con la oferta en la BMV Traxión colocó el 45% del capital, Discovery Americas de Henry Krensky, Carlos Mendoza y Alberto Moreno mantiene el 20% y Nexxus Capital de Luis Alberto Harvey y Arturo Saval otro 10%.

Con los recursos obviamente Traxión ya se apresta a realizar nuevas consolidaciones que trae en la mira.

Así que esta compañía dará más de qué hablar para mantener su dinámica, obvio primero en México y quizá más adelante en otras latitudes al sur del continente.

***

AYER SE FIJÓ la fecha para la quinta reunión del TLCAN. Ya no será este mes, sino del 17 al 21 de noviembre, y la sexta se desahogará en 2018. La pregunta es si servirá de mucho prolongar la agonía, máxime el costo de la incertidumbre para la economía del país. Le adelantaba que ECONOMÍA de Ildefonso Guajardo y “el cuarto de junto” a cargo de Moisés Kalach pretenden actuar con cautela. Ayer el propio CCE de Juan Pablo Castañón dijo que la IP debe “velar por los intereses de México”. Obvio el tema se ve aún más negro al escuchar a Robert Lighthizer en la conferencia de ayer. Una y otra vez machacó con la frase “our president” y formuló posicionamientos retóricos. Vaya, se dijo decepcionado hacia México y Canadá porque sus contrapartes no han entendido a su país. Chrystia Freeland por Canadá fue categórica al asegurar que no se puede llegar a un acuerdo “cuando hay alguien que piensa aquí el que tiene que ganar soy yo”. Así que queda por ver la reacción de la IP de EU y buscar ya nuevos derroteros.

***

PARA GICSA DE Elías y Abraham Cababie el recurso legal interpuesto por un socio minoritario por cuestionamientos diversos, ya no tendrá implicaciones, ya que el propio Juzgado Trigésimo Sexto de lo Civil en la CDMX terminó por revocar medidas cautelares que dictó en un principio. El asunto se destapó hace seis meses y no ha caminado, se asegura.

***

SI BIEN LA SEC inició una demanda por fraude financiero contra los ex ejecutivos Gerardo de Nicolás, Carlos Javier Moctezuma, Ramón Lafarga y Noe Corrales, el tema no tendrá implicaciones para HOMEX que dirige José Alberto Baños, que incluso ha colaborado en las pesquisas. En ese sentido una fuente de la firma puntualizó que este otro expediente no cambia el acuerdo institucional que alcanzó con la SEC el 6 de marzo.

***

LA FECHA LÍMITE para que los diputados aprueben la Ley de Ingresos es el 20 de octubre. Sin embargo se espera que hoy la apruebe la Comisión de Hacienda que lleva Gina Cruz, y el jueves el pleno. Aún así hay cautela en la IP. De hecho hoy estarán algunos diputados con CANACINTRA de Enrique Guillén. En particular miembros del PAN comandados por Armando Rivera. Platicarán con el equipo de enlace legislativo a cargo de Raúl Rodríguez y Marcela Martínez.

aguilaralberto@prodigy.net.mx