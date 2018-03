Retrasan tomateros de Florida nuevo convenio con México, en vigor prórroga y auditoría de la ITC

AUNQUE NO HAY nada definido ayer trascendió que EU podría exentar a México de la imposición de aranceles al acero y aluminio, lo que sería un cambio de señales al planteamiento inicial que formuló Donald Trump la semana pasada.

Desde entonces Trump ha recibido toda clase de manifestaciones de rechazo. Ayer miembros del Congreso, entre ellos Kevin Brady, cabeza del House Committee on Ways & Means (Medios y Arbitrios), le enviaron una carta en donde le advierten de las negativas consecuencias de su decisión.

Si México y Canadá quedan fuera de la polémica acción, el ambiente tenso con el que se cerró la 7ª ronda del TLCAN este lunes, se distenderá de cara a lograr un mayor avance del acuerdo.

En nuestra relación con EU además del acero, recién trascendieron noticias con respecto al azúcar y tomate.

En torno al primer producto le platicaba que en EU se solicitó al Departamento de Comercio que comanda Wilbur Ross la revisión del cumplimiento del Acuerdo de Suspensión que apenas se firmó en junio del 2017.

La petición que procede conforme a lo pactado, de bote pronto sí llegó a inquietar a los miembros de la cámara del azúcar (CNIAA), que preside Juan Cortina Gallardo.

No se cree que haya mucho que objetar, puesto que en el lapso octubre-diciembre las exportaciones mexicanas apenas fueron de 50 mil toneladas.

Como quiera Ildefonso Guajardo, titular de ECONOMÍA, colocó el tema en la agenda que desahogó hace unos días con Ross, al igual que el tomate, otra de las preocupaciones en la interrelación con EU.

En este caso la vigencia a 5 años del último Acuerdo de Suspensión suscrito con ese país ya venció el 4 de marzo, aunque entró en vigor una prórroga.

Éste solo se cancelaría si los tomateros mexicanos representados por CAADES, que lleva Ulises Robles y la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida, a cargo de Oscar Woltman, decidieran salirse.

EU también podría hacerlo, pero tendría que justificar su proceder con evidencias.

No hace mucho en Washington con el Departamento de Comercio, los productores mexicanos acordaron tratar de mejorar el actual convenio.

Este pacto que se mantiene desde 1996 ya va tarde y en esta ocasión el retraso tiene que ver con el hecho de que los agricultores de Florida no han formalizado sus comentarios al Departamento de Comercio. Debieron hacerlo en febrero.

Si bien hubo cambios en el liderazgo del grupo, no se puede descartar que también influyan las exigencias que se han formulado en las negociaciones del TLCAN para que nuestras exportaciones agrícolas se ciñan a criterios de estacionalidad.

No hay mucha claridad, salvo la petición que hay en la mesa de igualar el precio de exportación de México –verano e invierno–, la existencia de un solo precio de referencia ya no únicamente para la frontera, sino para cualquier envío indistintamente de su destino, y la revisión de los esquemas de cumplimiento.

Vale señalar que de manera paralela el International Trade Commission (ITC) ya inició una auditoría del desempeño del último acuerdo para evaluar si prevalece el daño por dumping que lo motivó, o si éste desapareció.

Si este es el caso quedaría sin validez el convenio, lo que tendría sus bemoles para el intercambio del tomate de México a EU.

Como quiera habrá que esperar a que los agricultores de Florida terminen de deshojar la margarita.

LE PUEDO CORROBORAR que Rodrigo Alpízar ya no detonará acciones legales para obligar el próximo 15 de marzo a un nuevo recuento electoral en CONCAMIN. Aunque se estima que habría elementos, el ex de CANACINTRA no pretende fracturar a dicha confederación. Lo que sí pedirá en los próximos días es el transparentar los resultados, lo que fundamentalmente contribuirá a legitimar a Francisco Cervantes.

EL PRÓXIMO MARTES habrá asamblea en CANACAR, y el principal punto de la orden del día será la toma de posesión de su nuevo presidente, en este caso Enrique González Muñoz, transportista de León, Guanajuato, y que justo es el vicepresidente de la zona Centro-Bajío. Va a relevar a Rogelio Montemayor Morineau, quien ya concluyó su periodo de 3 años. En la ceremonia acudirá Gerardo Ruiz Esparza en representación del Presidente.

AUNQUE YA TRASCENDIÓ que la SEDENA, que comanda Salvador Cienfuegos, trae en la mira la venta de 125 hectáreas que tiene por Constituyentes y que delimitan con Santa Fe (ahí hay un famoso club hípico), ayer el SAE, que lleva Héctor Orozco, rechazó que se prevea en el mediano plazo la enajenación de ese predio. Más allá de lo anterior, todo indica que el tema sí está bastante cocinado y hasta se habla de un precio de 600 millones de dólares. La idea es construir edificios corporativos, vivienda y una zona comercial. Se imaginará que de antemano el proyecto no cuenta con el aval social, dado que es una zona sobreexplotada, amén de que se eliminará una importante área verde.

HACE UN AÑO COFECE de Alejandra Palacios emitió un dictamen en el que se determinaba falta de competencia en el negocio ferroviario. KCSM de José Zozaya y FERROMEX, que comanda Alfredo Casar, de inmediato impugnaron. Ayer el pleno de la instancia antimonopólica desestimó el procedimiento con 5 votos en contra. Concluyó que no hay elementos que vicien la equidad en lo que hace a derechos de paso y se cerró el expediente.

