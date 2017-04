Evalúan terminales alternas por apreturas del AICM, aviación al alza y 65 millones tráfico en 2020

CONTRA LO QUE pudiera esperarse dado que el ritmo de la coyuntura económica no es el mejor en este 2017, hasta ahora la actividad en el rubro de la aviación mantiene un crecimiento de doble dígito.

Expertos estiman que el número de pasajeros podría caminar a una velocidad similar a la del 2016 cuando se terminó con un avance del 10.5% al llegar a 81 millones de pasajeros.

Lo anterior se debe a la evolución del turismo internacional, sobre todo el estadounidense, dada la recuperación de su economía y un turista doméstico que se mantiene en ascenso desde el 2009.

De acuerdo con datos de CANAERO que preside Sergio Allard Barroso, los viajeros nacionales pasaron de 24.4 millones en 2009 a casi 42 millones el año pasado.

Por lo que hace a los internacionales de 22.5 millones en el año de la influenza, se terminó en 2016 en 39 millones, segmento que desde el 2000 ha mostrado un mayor dinamismo al nacional por la evolución de mercados diferentes al estadounidense.

Pero para los miembros de la industria uno de los grandes desafíos está en la sobresaturación del AICM que comanda Alexandro Argudín y que el año pasado llegó a 41 millones de pasajeros, lo que lo ubicó como el “hub” con mayor crecimiento de AL en conectividad y el noveno a nivel global.

En 2016 desplazó del sitio de liderazgo al Aeropuerto de Guarulhos en Sao Paulo, con 448 mil operaciones que están muy lejos de la capacidad real de esa terminal.

No en balde el descontento que hay con la industria de la aviación, lo que incluso ha motivado iniciativas en el Congreso para sancionar a las aerolíneas en beneficio de los sufridos consumidores.

Si bien es cierto ya está en camino el Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX (NAICM), proyecto a cargo de Federico Patiño, ya se conoce que esa obra no se concluirá en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Una primera etapa de esta importante obra de infraestructura estaría lista en el mejor de los casos hasta finales del 2020, aunque es altamente probable que haya retrasos por la complejidad inherente.

A últimas fechas incluso surgió la amenaza por parte de Andrés Manuel López Obrador de echar por tierra el proyecto de llegar a la presidencia, frente a lo cual el propio Gerardo Ruiz Esparza, titular de SCT, tuvo que salir al paso para precisar que la obra tiene candados para garantizar su continuidad transexenal.

Como quiera a los ritmos actuales de crecimiento que muestra el AICM, los especialistas prevén que dicha terminal estaría obligada a responder a una demanda anual de casi 65 millones de pasajeros para el 2020, cifra que es inmanejable.

En ese sentido le adelanto que la SCT y la propia industria de la aviación han evaluado retomar el plan que se empujó durante el gobierno de Vicente Fox para desahogar la creciente demanda a través de “aeropuertos alternos”, opción que

se dejó de lado desde el gobierno de Felipe Calderón.

Hasta ahora la verdad es que no hay nada decidido, pero el planteamiento está en la mesa y es evidente que con el peso de la realidad deberá activarse más tarde que temprano, no sólo para no inhibir más la competitividad de la aviación nacional, sino incluso por un tema de seguridad. Hoy los márgenes en el AICM ya son de por si demasiado estrechos.

***

MAS ALLA DE que la CONSAR que encabeza Carlos Ramírez Fuentes puso toda la carne al asador en el Congreso para tratar de empujar las reformas que permitan lograr un mayor ahorro de los trabajadores en las afores, los aires electorales ya se interpusieron para un expediente que no es sencillo, puesto que hay que lograr mayores aportaciones del trabajador, empresa y gobierno. La mejora es importante, en especial para aquellos trabajadores que comenzaron a cotizar después de 1997, puesto que hoy su tasa de reemplazo, o sea el monto con el que se retirarán sólo es en un 30% de su salario actual en promedio.

Este porcentaje es inferior al de Chile que anda en 38%, y no se diga Brasil con 76%. Así que asunto estructural que se pospone por la “politiquería” de coyuntura.

***

EL PROXIMO 11 de mayo estará en México Robert Zoellick, quien hasta el 2012 fue presidente del Banco Mundial. Va a participar en una reunión del CEESP que comanda Luis Foncerrada y del CCE a cargo de Juan Pablo Castañón. El experto estadounidense evaluará las tendencias globales y las perspectivas geopolíticas en una reunión que no tiene desperdicio, denominada “True Economic Talks”, en donde se hablará de política fiscal y monetaria. Castañón también presentará el Premio Nacional de Políticas Públicas.

***

ESTE MARTES EL INEGI que comanda Julio Santaella dará a conocer la evolución de la producción industrial a febrero. La expectativa por parte de Guillermo Aboumrad de la Casa de Bolsa Finamex es positiva. Se espera una mejora, dado que el sector comenzaría ya a beneficiarse de un alza en la demanda exportadora desde EU con un peso competitivo. En enero la industria sólo creció 0.1% y en el comparativo anual incluso cayó 0.3%.

aguilaralberto@prodigy.net.mx