Sí Vale por pago ágil en restaurantes, tecnología su apuesta, líder con 33% y pronto el nuevo timón

LA SEMANA PASADA estuvo aquí Gaëtan Chauderlot, cabeza para América del Norte de UP Group, compañía francesa especializada en vales y prestaciones.

Ex piloto del ejército, el ahora ejecutivo de 48 años viene frecuentemente a México, mercado más importante en los territorios a su cargo.

Este grupo desembarcó en 2013 al quedarse con Sí Vale, firma que fue propiedad de diversos autoservicios y luego de Monex de Héctor Lagos, a quien compró la entonces compañía denominada Groupe Chéque Déjeuner, hoy UP Group.

Con 5 millones de tarjetas de despensa, gasolina, restaurantes viáticos, uniformes, realiza más de 40 mil millones de pesos en transacciones anuales y tiene 500 colaboradores.

Le platicaba de la salida de José Antonio García, quien llevó por 9 años el timón. Quizá esta semana se tenga al sustituto.

Su responsabilidad será consolidar un negocio que ha crecido fuerte.

Sí Vale se proclama como líder en ese negocio con 33% del mercado, seguida de Edenred, que asumió Andrea Keller, con 29% y Sodexo de Thierry Guihard con 14%.

Sí Vale avanzó en 2017 un 15%, nivel que se estima repetir este año más allá de la coyuntura. Y es que hay un enorme potencial. De hecho México es el mercado favorito de su presidenta global Catherine Coupet.

Y es que mientras en el negocio hay 15 millones de clientes, la PEA del país es de cerca de 50 millones. La pura formalización es un universo aparte.

UP Group tiene 54 años y fue fundada por George Rino. Está en 19 países y con 4 mil empleados detona 10 mil millones de euros en transacciones. Sus ingresos fueron por 500 millones de euros.

Es una cooperativa. La edad promedio del equipo es de 36 años y 54% del mismo son mujeres.

En el continente hay interés de crecer.

En Canadá, UP planea la compra de una compañía, lo mismo que en Colombia. En 2013 se hizo fuerte en Brasil.

Hace unos días Sí Vale, que lleva aquí de forma interina Baptiste Laurent Heckenroth, dio a conocer una alianza con MoviStar para reforzar el software que permite el control de gasolina en flotillas.

"Inteligas" da un riguroso control de las compras. La meta es instalar al menos 5 mil vehículos en CdMx, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Querétaro, y avanzar gradualmente con los 290 mil camiones que son su clientela.

Además ya se realiza un piloto con 20 restaurantes para introducir un software que ayude a eliminar la fricción de pagos en esos establecimientos. Es un código

"QR" que se lanzará a finales del 2018.

Para usuarios y restaurantes es una valiosa herramienta de control e incluso para el SAT, que lleva Osvaldo Santín.

Sí Vale iniciará en la CdMx por Polanco y Reforma.

También en viáticos Sí Vale trae otra novedad que es "Inteliviajes". Tras 2 años de pruebas, el objetivo es iniciar en agosto.

Sí Vale ya no se concibe como una emisora de vales, sino más bien como una compañía que ofrece servicios para mejorar la vida de las personas.

De su abanico de productos, el vale en papel ya solo representa el 1%.

Así que la francesa a todo para mantener su liderazgo y sacar con tecnología la mejor ventaja posible del potencial que se visualiza.

***

EL FIN DE semana la IP volvió a cerrar filas. En el contexto de la sexta ronda se suscribió una alianza en pro del TLCAN vía el CCE de Juan Pablo Castañón, la Cámara de Comercio de EU con Tom Donohue y la de Canadá con Perrin Beatty. Sin embargo, en Montreal, el escenario luce complicado. Wilbur Ross hizo ver que en el caso de su país no hay prisa. Hoy será un día importante y es probable que no haya grandes noticias. Como quiera el equipo coordinado por Ildefonso Guajardo de ECONOMÍA no pretende bajar la guardia. Prevalecen las propuestas "ridículas" de EU. Ken Smith, quien encabeza los trabajos, ha tenido que esforzarse para destrabarlas con argumentos técnicos. A su vez el subsecretario Juan Carlos Baker mantiene su cabildeo con empresarios, legisladores y académicos.

En cada frente el mensaje es el mismo. Se busca el mejor acuerdo, pero México no va a ceder ni aceptará ser intimidado.

***

LE PLATICABA QUE Palacio de Hierro de Alberto Bailleres prepara en Santa Fe un concepto de "bienestar" que se busca sea "innovador" y que incluirá un GYM. El espacio es parte de la renovación que ya se inició en esa tienda desde el año pasado.

La selección del proveedor, en este caso Central de Arquitectura de Moisés Ison, ha causado ruido. Se habla de uso de información privilegiada. El PH, que comanda Juan Carlos Escribano, precisó que el grupo "sigue estrictos lineamientos éticos en cada uno de sus procesos". En una carta apunta que siempre se busca dar "las mismas oportunidades a los proveedores" y "un trato equitativo". Para el proyecto en cuestión se hace ver que no hubo una licitación como tal y que "Central de Arquitectura no es un proveedor directo" del PH.

***

ANTES DE NAVIDAD, Telcomm de Jorge Alberto Juraidini declaró desierto el proceso para elegir el asesor financiero que ayude a la puesta en marcha de la Red Troncal, misma que utilizará un par de hilos de CFE para llevar internet a las zonas más alejadas. El asunto se retomó este mes y ya hay ganador. Es la firma VACE Investment Advisors. Deberá armar el concurso, definir el contrato de la APP y promover el proyecto en los mercados y con los eventuales operadores.

