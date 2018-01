Scotiabank hoy consejo, sube a 6.6% su rodaja del mercado y mandato desde Toronto crecer más en 2018

HOY Y MAÑANA serán días de gran actividad en Scotiabank: primero porque habrá reunión de consejo y segundo porque acto seguido Enrique Zorrilla, su director general, viajará a Toronto para participar en el “Investors Day” de la institución financiera canadiense.

En ambas presentaciones se hará patente que en 2017 Scotiabank México tuvo excelentes resultados, fruto de una visión orientada hacia el mediano y largo plazo, estrategia que mantiene Zorrilla ya con 4 años y medio en el timón de ese banco.

De entrada su captación, que hasta noviembre traía un avance del 28% anual, se habría mantenido en esa tesitura al cierre del año. También los depósitos a la vista en 24%, los contratos a plazo en 35% y las sociedades de inversión 22%.

Scotiabank también puede presumir que en 2017 participó con el 10% de la repatriación de capitales que se logró en el país, fruto de los ajustes aprobados por la SHCP de José Antonio González Anaya, lo que implicó una cifra de 46 mil millones de pesos.

En su cartera crediticia, creció 24%. La empresarial lo hizo en 30% -la mitad de ésta a un horizonte de tres años-, y la de consumo 18%.

La derrama de Scotiabank llegó a 300 mil millones de pesos y su participación de mercado pasó del 5.8% al 6.6%.

En captación su rodaja en el pastel se ensanchó a su vez del 5.3% al 6.1%.

Scotiabank ya es el 5º banco más importante del sistema, superado por BBVA Bancomer de Eduardo Osuna, Citibanamex de Ernesto Torres Cantú, Banorte de Marcos Ramírez y Santander de Marcos Martínez.

En su ejercicio el número de clientes nuevos se incrementó en 380 mil, o sea 12%, a los que se les ofrecieron nuevos servicios fruto de su “Fábrica Digital” en la que colaboran 100 expertos.

Por ejemplo su simulador de seguros para autos y un novedoso esquema para llevar de la mano al acreditado de un hipotecario desde la preventa.

También está la alianza de cajeros compartidos con BanBajío de Carlos de la Cerda, Inbursa de Marco Antonio Slim, Banregio de Manuel Rivero Santos, Afirme de Julio César Villarreal y ahora también Intercam, Mifel, BanCoppel y Famsa. En total 6 mil ATMs.

Sirva señalar que los logros se dieron en un 2017 complicado en el que las expectativas para la economía mejoraron gradualmente, y en el contexto de una inversión para apuntalar su infraestructura digital por 3 mil 500 millones de pesos, que en septiembre llegará a su tercera y última fase.

En este 2018, más allá de la incertidumbre que generan el TLCAN y las elecciones, la consigna desde la casa matriz a cargo de Brian J. Porter es crecer para aprovechar las oportunidades que hay y desarrollar más la franquicia.

El enfoque del avance es básicamente orgánico, aunque esto no invalida el aprovechar alguna oportunidad de mercado, como lo ha hecho recientemente Scotiabank en Perú o Chile.

Este 2018 además de los créditos orientados a la formación patrimonial (casa, coche, tarjeta), se mantendrá el énfasis en bienes raíces, en donde su portafolio de operaciones financieras llega a mil 700 millones de dólares

También se insistirá en el ámbito de agronegocios, donde ya compite con Bancomer y BanBajío.

Pese a todo, se estima que México podría crecer este 2018 un 2.4%, y en el contexto de las campañas se apuesta a la continuidad de la estabilidad macro, la disciplina fiscal, mantener el énfasis de las reformas estructurales y la institucionalidad.

Así que Scotiabank de manteles largos.

***

TRAS UNA PRESENTACIÓN en NY, hoy continua formalmente el “road show” de la CFE que lleva Jaime Hernández, para colocar la FIBRA E, instrumento que se sustentará en los derechos de cobro de las líneas de transmisión de esa compañía. Ayer se publicó el rango de precio. Andará entre 19 y 22 pesos, y el libro se cerrará el 7 de febrero. El monto máximo al que se podría aspirar es de 17 mil 681 millones de pesos, considerándose la sobreasignación. Los líderes de la oferta son Goldman Sachs que lleva Manuel Camacho y Jorge Comodey Evercore con Augusto Arellano al frente. Apoyarán BBVA Bancomer, Santander, así como Morgan Stanley de Jaime Martínez-Negrete y Barclays de Raúl Martínez-Ostos.

***

MAÑANA SE CUMPLE la fecha para que los tres candidatos que aspiran a suceder a Manuel Herrera Vega en CONCAMIN presenten sus estrategias. Se aprovechará la junta de consejo. No debe esperarse mucho. Rodrigo Alpízar, Francisco Cervantes y Gustavo Arballo dispondrán cada uno de 15 minutos. La fecha importante es el 9 de febrero. Ese día el comité electoral recibirá el voto de las 60 cámaras que tienen derechos. Así que de trámite.

***

COMO SE ESPERABA, el dato de las ventas en 2017 de ANTAD que comanda Vicente Yáñez fue muy desfavorable. A tiendas iguales se creció 4.5%, o sea que en términos reales hubo una caída del 2%. Debido a la inflación no se salvaron de esa tendencia negativa ni abarrotes y perecederos, ropa y calzado y tampoco las mercancías en general que fueron las de peor comportamiento. Para este año ANTAD proyecta un crecimiento nominal de sus ventas del 5.8%, lo que implicaría un avance real del 1.5%. Claro que la coyuntura no se ve fácil. Aún así los miembros de ANTAD invertirán 3 mil 100 millones de dólares vs 2 mil 800 millones de dólares del 2017.

aguilaralberto@prodigy.net.mx