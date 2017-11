Rubro hidráulico víctima de recortes, alerta RECSA riesgo en municipios y obras nodales sin concluir

SE ESPERA QUE en breve quede lista la aprobación por parte del Congreso del paquete económico 2018 que elaboró la SHCP de José Antonio Meade.

En general la propuesta en el crisol es similar al ejercicio que ahora mismo se desahoga, aunque otra vez fue necesario realizar recortes para equilibrar las finanzas públicas.

El ámbito hidráulico resultó por segundo año consecutivo afectado. El presupuesto de CONAGUA que dirige Roberto Ramírez de la Parra volvió a ajustarse. Con unos 26 mil millones de pesos, está 40% por debajo del nivel que tenía en 2015.

Para este rubro, pese a su nodal importancia, el gobierno de Enrique Peña Nieto tampoco pudo sacar adelante la modernización de su estatus legal. La nueva Ley de Aguas se quedó en el tintero porque la visión social prevaleció sobre la rentabilidad de un insumo vital y cuya existencia no es pareja en el país.

Vaya, en 5 de los 13 distritos de riego existentes hay un sobregiro entre lo disponible y lo asignado para su explotación: Noroeste, Balsas, Río Bravo, Lerma y obviamente el Valle de México.

En esta circunstancia el subsuelo se seca y los famosos socavones se harán recurrentes.

La agenda hidráulica es un expediente que preocupa a la constructora RECSA del regiomontano Humberto Armenta González de 47 años y quien fuera en 2008 presidente de la CMIC.

La constructora con 23 años de historia se ha institucionalizado, cuenta ya con aliados como la sevillana AYESA, la francesa Suez y la israelí IDE Tech.

Contraer el gasto al agua, estima Armenta, es un grave error de cara al compromiso que tiene México en cuanto a que el agua es un derecho humano, amén de que se fijó en 35 litros diarios por persona el mínimo a suministrar.

Lo nodal del recorte se ha dado en los subsidios que van a municipios, con una caída de 4 veces. Estos son los que manejan los organismos locales del agua. La mayoría están quebrados y no realizan las inversiones requeridas.

Obvio las fugas del vital líquido se acrecientan y el supuesto estímulo para que aumenten su recaudación no se da por un tema político.

De toda el agua que corre por las tuberías de las ciudades, la mitad se desperdicia, y de la otra solo 25% se paga. De ahí que el dinero nunca alcanza.

También los servicios personales se han sacrificado. Este concepto se mantiene estancado desde el 2012. El problema es que se trata de los recursos humanos que dan mantenimiento a la infraestructura hidráulica.

También el gasto de inversión se ha sacrificado en un 50% desde 2012 y obviamente muchas obras que son nodales ya no se concluirán en el sexenio como la presa el Zapotillo para León y la obra hidráulica de Temascaltepec para aumentar el abastecimiento de ese líquido a la CdMx a cargo de Miguel Ángel Mancera.

Aún así el propio Armenta estima que el mayor esfuerzo tendría que orientarse al mantenimiento y rehabilitación de lo existente, más allá de las grandes obras y en el contexto de la escasez de recursos de un renglón tan importante o más que la propia seguridad.

Como quiera los recortes en el papel vaya que tienen sus consecuencias.

***

MÁS ALLÁ DE que la renuncia de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México se hará efectiva el 30 de noviembre, no necesariamente el presidente Enrique Peña Nieto deberá cubrir antes la vacante. Conforme al artículo 41 de la ley del banco central, está la opción de nombrar a un subgobernador en funciones, o designar un nuevo miembro externo. Sin embargo no hay ningún plazo legal específico. Lo que es un hecho es que en tanto se elige al sucesor de Carstens –electo como gobernador de BANXICO en primera instancia de enero del 2010 a diciembre del 2015 y luego reelecto a partir de enero del 2016– quedará al frente de forma interina el subgobernador con mayor antigüedad. En este caso es Roberto del Cueto Legaspi, en el cargo desde 2007. Hasta ahora se han manejado los nombres de José Antonio Meade, José Antonio González Anaya y Alejandro Díaz de León como posibles reemplazos. El elegido ocupará la gubernatura hasta el 31 de diciembre del 2021.

***

NO OBSTANTE QUE el IFT de Gabriel Contreras optó por desaparecer la “interconexión cero”, aun así la distancia entre lo que pagará América Móvil de Carlos Slim Helú y sus competidores será de 8.4 centavos por minuto. Y es que a Telcel se le fijó una tarifa de 11.2 pesos (antes estaba en 19) vs 2.8 centavos a MoviStar de Carlos Morales Paulín y AT&T de Kelly King. Lo que sucede es que la red de Telcel es tan grande que el efecto en materia monetaria para sus competidores se amortiguará, máxime que por ejemplo en el caso de MoviStar buena parte de sus 23 millones de usuarios ya no hace llamadas. Aun así Ernesto Piedras, mandamás de The Competitive Intelligence Unit estima que sí habrá un aletargamiento del proceso para que la competencia de Telcel gane terreno. Más allá de la llegada de AT&T como “jugador disruptivo” Telcel mantiene un 65% del mercado.

***

TÓMELO COMO UN hecho, al fusionarse Interacciones a Banorte que preside Carlos Hank González, Carlos Rojo Macedo se integrará al equipo de Marcos Ramírez. En lo que hace a Carlos Hank Rhon a sus 70 años de edad, le anticipo que se jubilará.

aguilaralberto@prodigy.net.mx